Ті, кого ще не вистачає у санкційних списках РНБО, там будуть, - "слуга народу" Веніславський

РНБО точно не ухвалює рішень, які "конкурують" із судовою владою.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп СН, член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента в КС Федір Веніславський.

"Багато хто із наших політичних опонентів акцентують на цьому увагу. Мовляв, Рада нацбезпеки якоюсь мірою підміняє собою правоохоронну систему. Насправді це не так. Тому що Рада національної безпеки та оборони – це координаційний орган, правовий статус якого закріплений в Конституції України. Там чітко зазначено: РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Її членами є генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, керівники інших силових відомств. РНБО точно не ухвалює рішення, які "конкурують" із судовою владою", - заявив нардеп.

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"Ми повинні розуміти, що РНБО зараз керується чинним законом Про санкції, який було прийнято Верховною Радою попереднього скликання. Можна по-різному оцінювати цей документ і казати про те, що до громадян України він не застосовується. Але це неправильно. Треба почитати закон. Там у частині першій статті третьої передбачено: санкції можуть застосовуватися до будь-яких суб’єктів, які створюють загрозу національним інтересам. Коли ми говоримо про те, що контрабандисти створюють загрози національній безпеці, то ця діяльність має бути припинена. Упереджуючи ваше можливе питання, наскільки повним є список цих людей, скажу: я б не хотів давати передчасні оцінки тим, щодо кого були застосовані конкретні санкційні заходи. Президент неодноразово заявляв: Це не кінець, а лише початок. Треба почекати. Ті, кого ще не вистачає у санкційних списках, там будуть", - додав "слуга народу".

"Ви говорите, що РНБО підміняє собою інші органи. Я вам скажу, в чому тут проблема. Я ніколи професійно не опікувався питаннями контрабанди, але знаю прізвища тих, хто зловживав контрабандними схемами. Ті, хто десятками років опікувався контрабандою, чудово розуміли: цю роботу потрібно вибудовувати таким чином, щоб до них особисто юридично "підкопатися" для кримінального переслідування буде або неможливо, або вкрай складно. Будь-який фахівець у галузі права чудово усвідомлює: якщо пан "Х" є відомим головним "бароном" контрабанди на Одеській чи Чернівецькій митниці, але він ніде особистих підписів не ставив, його, в принципі, неможливо притягнути до кримінально-правової відповідальності. Щодо санкцій - я не є членом РНБО, тому мені важко оцінювати, які були надані докази головою Служби безпеки України, Офісом генерального прокурора, Міністерством внутрішніх справ. Але санкції – це дієвий інструмент, який дозволяє у швидкому темпі вирішувати важливі для країни питання. Я думаю, ніхто не заперечуватиме, що контрабанда – це загроза нацбезпеці", - констатував Веніславський.

"Тут є ще один аспект, який потрібно згадати – велика інертність кримінально-процесуального законодавства. Я знаю, що у комітетах з питань правової політики та правоохоронної діяльності йдуть дискусії щодо необхідних тут змін. Але поки нинішній Кримінальний процесуальний кодекс такий, що він дозволяє зволікати. Тому на даний момент дії РНБО точно відповідають вимогам тих нормативно-правових актів, якими вона керується у своїй діяльності і дозволяє досягнути того ефекту, який забезпечує національні інтереси. Це найголовніше. От ви згадали закриття каналів. Дивіться, коли закрили канали Медведчука, почали запитувати: "Де ж кримінальні провадження по ньому? ". Зараз ми їх бачимо. Це ж усе йде в комплексі. Бо використання труби дозволило йому, в тому числі, мати й ці канали. Я ще тоді говорив: "Давайте дочекаємося". От тепер Медведчуку обраний запобіжний захід", - деталізував нардеп.

З повним текстом інтерв'ю Федора Веніславського: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, РНБО запровадила санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів.

Також РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення РНБО. Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.