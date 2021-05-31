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Новини Політика України
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дезінформація (270) допит (675) Порошенко (13228) СБУ (10003) фейк (649) Головань Ігор (110)

Порошенко жодних повісток не отримував. Дата зустрічі зі слідчим узгоджена, але не на сьогодні, - адвокат Головань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко жодних повісток не отримував. Дата зустрічі зі слідчим узгоджена, але не на сьогодні, - адвокат Головань

Петро Порошенко в установлений законом спосіб жодних повісток не отримував.

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

"Бачу в мережі чергову хвилю фейкових новин про "можливу неявку Петра Порошенка на допит в СБУ". Нагадую, що Петро Порошенко у встановлений законом спосіб жодних повісток не отримував. У відповідь на попередній аналогічний вкид 27 травня 2021 я, за дорученням Петра Олексійовича, негайно в’язався зі слічим для узгодження часу і дати зустрічі. Дату і час узгоджено. Не на сьогодні. А на поширювані про П’ятого Президента України фейкові новини давно слід звернути увагу свіжоствореному Президентом Зеленським у кількості 52 штатних одиниць Центру протидії дезінформації", - заявив адвокат.

Також читайте: Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ

Порошенко жодних повісток не отримував. Дата зустрічі зі слідчим узгоджена, але не на сьогодні, - адвокат Головань 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Знову зеленим за їх брехню ківою по губам поводили
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31.05.2021 12:20
+18
Так и вызывать начали только за тем,что бы лишний раз не смог ничего полезного Армии отвезти
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31.05.2021 12:22
+17
Та це місцевий хворий, як один шановний форумчанин писав- безтемпературний дурачок.
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31.05.2021 12:25
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"Неуловимый Джо"...
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31.05.2021 12:28 Відповісти
"мудрый нарид" уже навыбирал стране зеленое убожество вместо президента, но "мудрый нарид" не кается... в своем стремлении выбрать еще большее дерьмо он неудержим... и выбрав еще большее дерьмо "мудрый нарид" опять будет винить не зеркало, а ... Порошенко Порошенко никаких повесток не получал. Дата встречи со следователем согласована, но не на сегодня, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4054
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31.05.2021 12:36 Відповісти
Можно дискутировать на тему чем президент Зеленский лучше президента Порошенко, и лучше ли вообще, но то, что он ничем не хуже, очевидно каждому непредвзятому наблюдателю. Тотальная «зрада» и повсеместное «зубожiння» наступило только в альтернативной реальности порохоботов. Ну еще в секте Шария говорят, что при Пете им жилось лучше.
Проблема не в народе, а в вас. Шизофрения начинается как раз с того, что весь мир вокруг больного вдруг становится каким-то не правильным. При этом у бедолаги нет ни малейших сомнений в собственной адекватности. Ментальное зомбирование это легкая степень шизофрении.
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31.05.2021 13:06 Відповісти
Походу , ты свою историю болезни цитируешь
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31.05.2021 13:11 Відповісти
Так Петро Олексійович й з паном Блінкіном віч на віч зустрічався! Чи то може петро Олексійович бреше? Та ні- маячня!)))
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31.05.2021 12:57 Відповісти
ПОП не хочет обличить медвечука? Странно как для патриота всех времен в Украине.
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31.05.2021 12:53 Відповісти
Ти ще спитай, чого він за пана Тупицького заступився?)))
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31.05.2021 12:56 Відповісти
Как чего? У ПОПа тупицкй - лучший судья, а медведчук - лучший менеджер.
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31.05.2021 12:58 Відповісти
А куда делся зебил с ником bash171717? Нету. Растекся зеленым вонючим пятном, как диарейный след...
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31.05.2021 12:55 Відповісти
Слабо для говнистости. Гадь еще.
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31.05.2021 12:59 Відповісти
Да вас , гавноедов,не перегадить , любое гавно сожрете
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31.05.2021 13:31 Відповісти
..Це ж як Пецику на кума *компромат злити * .!?
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31.05.2021 13:00 Відповісти
Боится чего лишнего не ляпнуть, а то потянет за собой медведчук.
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31.05.2021 13:06 Відповісти
Хорошо, что ты ляпаешь шо девка с окружной
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31.05.2021 13:08 Відповісти
Знаєшся на *окружних * !?
А там що , ваш .*форпост * ?
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31.05.2021 13:10 Відповісти
Да, там твоя мамка часто "голосует"
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31.05.2021 13:14 Відповісти
Лучше жопу ПОПа прикрывай. Чего он боится дать свидетельства? Где врозумительное обьяснение от соевой ботвы? Одни только фекальные испражнения как сейчас.
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31.05.2021 13:13 Відповісти
Ты б свою жопу хоть изредка прикрывал, а не сдавал в аренду первому вмтречному
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31.05.2021 13:21 Відповісти
С такими прихильниками, хотя бы 18% удержать.
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31.05.2021 13:26 Відповісти
Главно что б ты губами хорошо держал да зубы держал подальше😄🤭
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31.05.2021 13:28 Відповісти
Та сливать подельников для Пети вообще не проблема. О его репутации в узких кругах ещё бывший друг и соратник Черновецкий много рассказывал. Тут вопрос ведь в том, что у кума компромата не меньше. И если он начнёт сливать, мало Петру не покажется. Так что тут никакой солидарности, просто страх.
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31.05.2021 13:13 Відповісти
Мне рассказывали, что у тебя глубокая глотка, я поверил😄
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31.05.2021 13:22 Відповісти
Ты пожалуй один из самых тупых троллей на этом форуме. Обычно молча переступаю через вашего брата. Но ты запомнился. В тебе дебильно всё. От ника, до манеры складывать слова в предложения.)) Фотку не выложишь? Уверен, лицо у тебя тоже дебильное.)))
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31.05.2021 13:37 Відповісти
Так и судье Вовку никак не могут повестку вручить.
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31.05.2021 13:11 Відповісти
Неприкасаемые и судья, и депутат. Но ведут себя трусами. Не мачо, а чмо.
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31.05.2021 13:15 Відповісти
Чмо тебе в зеркало лыбу тянет. С какого перепугу президенту без повесток к мусорам ходить, чай не сявка игокович
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31.05.2021 13:24 Відповісти
Медведчука оберегаешь от петиных свидетельств?
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31.05.2021 13:28 Відповісти
Игокович, ты дебил. Где ты, сявота тупорылая, такое вычитала?
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31.05.2021 13:29 Відповісти
Словить и доставить в суд, раз не видит он повесток) пользуясь его же практикой...
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31.05.2021 13:20 Відповісти
Но, раз не ловят, то видать с повестками трабл - это не зебилам на голову сцать
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31.05.2021 13:25 Відповісти
Вот так с тобой и поступим потом -напечатаем "повестку "в инете,а потом тебя словим,и т к ты никто и зовут тебя никак -отмутузим за неявку,зесрань)
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31.05.2021 13:30 Відповісти
Начался праздник у пригожинских жуков. Свежий кусок протухшего кала выбросили на Цензоре. Воображение, у навозных, тут же разыгралось. Кое-что из старой методички о Порошенко; кое-что новое. Одна конторка с **********. Интересно, их клонированием там размножают? или они икоркой, как жабы?
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31.05.2021 13:33 Відповісти
Ну не видит он повесток, диабет всетаки , неужели сложно помочь человеку, доставив его в суд, с охраной даже может...
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31.05.2021 13:47 Відповісти
Пороха вызывают всегда только как свидетеля,зесрань,ты,тупорылая -довести его до суда кишка тонка у вас,дегенератов)
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31.05.2021 14:09 Відповісти
И у тебя есть диабет , если не веришь , то сходи и сдай анализы , ватан 😀
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31.05.2021 15:18 Відповісти
обговорення фейку слідаків стосовно Пороха перетворилося в говонмісилово. Як завжди.
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31.05.2021 15:02 Відповісти
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