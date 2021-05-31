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Працівників освітніх установ почнуть вакцинувати в Києві на цьому тижні, - Поворозник

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Працівників освітніх установ почнуть вакцинувати в Києві на цьому тижні, - Поворозник

На цьому тижні в столиці почнуть вакцинувати працівників освітніх установ. Для цього підготовлені 10 центрів вакцинації в кожному районі міста.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодять процес вакцинації у центрах. У кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих щепитися", – розповів Микола Поворозник.

Він зауважив, що вакцинуватимуть винятково працівників закладів освіти.

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"Попередньо ми провели опитування щодо згоди на вакцинацію. І наразі маємо визначену потребу у вакцинах у районах. Усіх освітян, хто виявив бажання щепитися, попередять про місце та час проведення вакцинації", – зазначив Микола Поворозник.

Він нагадав, що вакцинуватимуть працівників освіти вакцинами Pfizer, які поступлять відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я.

Автор: Анастасія Потіха
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Всех педагогов, которые изъявили желание сделать прививку, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", - отметил Поворозник.

А которые не изъявили - уволят. Работников образовательных учреждений начнут вакцинировать в Киеве на этой неделе, - Поворозник - Цензор.НЕТ 4607
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31.05.2021 12:22 Відповісти
їх проблеми. так як вони плачуть про незахищеність, то нехай репу чешуть.
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31.05.2021 13:18 Відповісти
В первую очередь возникает вопрос - А что мед работники уже все вакцинированы. ( или там по желанию) Странный подход.. Сначала провакцинируйте всех мед работников ( всех форм собственности и всех структур, включая не мед персонал мед учреждений) на 100% ( двойной дозой вакцины), какие меры применять в случае отказа решайте сами, " волчий билет на специальность" к примеру А потом уже наступит очередь педагогов, а то как то " через голову". Типа медики не хотят, давайте начнем прессовать педагогов.
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31.05.2021 12:32 Відповісти
так вони не хочуть. ти хочеш їх насильно уколоти? вони можуть привитись у будь-який момент.
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31.05.2021 13:19 Відповісти
Так вопрос не в том. Если медики - НЕ ХОТЯТ..., и их заставить не могут. То почему тогда педагогов заставлять по сути в обязательном порядке.
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31.05.2021 15:37 Відповісти
а казали лапшу вчителям на освіта.уа : як тільки доставлять на місця так і одразу почнеться вакцинація педагогів. пройшло 2 тижні, а вони лише в столиці починати почали.
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31.05.2021 13:24 Відповісти
 
 