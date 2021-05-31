Працівників освітніх установ почнуть вакцинувати в Києві на цьому тижні, - Поворозник

На цьому тижні в столиці почнуть вакцинувати працівників освітніх установ. Для цього підготовлені 10 центрів вакцинації в кожному районі міста.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодять процес вакцинації у центрах. У кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих щепитися", – розповів Микола Поворозник.

Він зауважив, що вакцинуватимуть винятково працівників закладів освіти.

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"Попередньо ми провели опитування щодо згоди на вакцинацію. І наразі маємо визначену потребу у вакцинах у районах. Усіх освітян, хто виявив бажання щепитися, попередять про місце та час проведення вакцинації", – зазначив Микола Поворозник.

Він нагадав, що вакцинуватимуть працівників освіти вакцинами Pfizer, які поступлять відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я.