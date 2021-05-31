УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4647 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
5 644 29
дороги (1505) Київська область (3131) Укравтодор (489) Кубраков Олександр (249) Велике будівництво (718)

До створення Київської обхідної дороги залучать найбільшу будівельну компанію зі США, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До створення Київської обхідної дороги залучать найбільшу будівельну компанію зі США, -

Американська компанія Bechtel Overseas Corporation стане учасником створення Київської обхідної дороги.

Як передає Цензор.НЕТ, меморандум про співпрацю в рамках реалізації Проєкту будівництва КОД підписали представники компанії і "Укравтодору".

"Український дорожній ринок виходить на світовий рівень. У нас складні масштабні проєкти, нам довіряють міжнародні партнери. Реформи, прозорі ефективні рішення, нові топ-гравці - все це свідчить про те, що ми рухаємось у правильному напрямі" – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині в червні завершиться відновлення зруйнованого під час АТО шляхопроводу між Бахмутом і Світлодарськом

Компанія Bechtel Overseas Corporation була заснована у 1898 році та наразі є найбільшою будівельною компанією в США із проєктами у 160 країнах на семи континентах. Bechtel спеціалізується на інфраструктурі, ядерній, безпековій та екологічній галузях, оперує на ринку нафти, металургії, газу та хімікатів.

Київську обхідну дорогу будують в рамках президентської програми "Велике будівництво". Так, згідно з проєктом, навколо столиці побудують півкільце протяжністю близько 150 км.

Відзначається, що ця дорога замкне на собі основні траси, що ведуть до Києва: М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса і Н-01 Київ - Знам'янка, а також Н-08 Бориспіль - Маріуполь і М-03 Київ - Харків з обходом Броварів.

В кінці минулого року "Укравтодор" почав розробку проєктної документації та землевідведень.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в цьому році за програмою Володимира Зеленського відкриють першу чергу об'їзної Дніпра - Південний обхід, а також почнуть створення другої частини - Північного обходу.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
А в той "крупнейшей... из США" точно нет денег Игоря Валерьевича? К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1591
показати весь коментар
31.05.2021 12:37
+3
ничего не понимаю, не уж то все умы, инженеры, строители уже сбежали с Украины? печально однако... скоро улицы подметать из сша придется.... К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2645
показати весь коментар
31.05.2021 12:50
+2
автомобили по ней будут обходить?... или все же объезжать...
показати весь коментар
31.05.2021 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
автомобили по ней будут обходить?... или все же объезжать...
показати весь коментар
31.05.2021 12:26 Відповісти
Будут обходить автомобили, которые будут объезжать. Счас в Киеве почти на всех перекрестках так.
показати весь коментар
31.05.2021 13:26 Відповісти
Ну звичайно-звичайно.
В нас же своїх будівельних компаній немає.
показати весь коментар
31.05.2021 12:27 Відповісти
Який буде відкат?
показати весь коментар
31.05.2021 12:27 Відповісти
Это хорошо.. Вот и сравним с "вылыким будивництвом зелени" по критерию - цена, качество... К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6190
показати весь коментар
31.05.2021 12:28 Відповісти
Отлично. Американцы отлично делают.
показати весь коментар
31.05.2021 12:33 Відповісти
Сомневаюсь, что американцы привезут сюда своих рабочих.
показати весь коментар
31.05.2021 12:42 Відповісти
а кто фирмой владеет.. К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7591
показати весь коментар
31.05.2021 12:34 Відповісти
А в той "крупнейшей... из США" точно нет денег Игоря Валерьевича? К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1591
показати весь коментар
31.05.2021 12:37 Відповісти
"Нормальные герои всегда идут в обход"

Почему дорога обходная, а не объездная?
(подумал, что аффтар засомневался в правописании слова объезд и решил заменить типа синонимом К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5042 )
показати весь коментар
31.05.2021 12:40 Відповісти
Потому, что ее будут обходить пешком и она уже готова! Во-первых это дешево и не нужно ничего строить К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5679
показати весь коментар
31.05.2021 12:51 Відповісти
В обход идти, понятно,
Не очень-то легко.
Не очень-то приятно,
И очень далеко!
(с) Айболит 66
показати весь коментар
31.05.2021 13:15 Відповісти
Меморандум?????какой по счету???на моей памяти это уже четвертый или пятый...муфта...
показати весь коментар
31.05.2021 12:44 Відповісти
І фірма авторитетна,і проект пріоритетний... Тільки от сума не озвучується.
показати весь коментар
31.05.2021 12:44 Відповісти
Без будівництва мостів через Дніпро до одного місця ця дорога.
показати весь коментар
31.05.2021 12:46 Відповісти
160 странах на семи континентах
Везде кроме Украины
Видать Украина на Марсе находится
показати весь коментар
31.05.2021 12:47 Відповісти
А кого привлекут, что бы воду горячую дали в городах страны?
показати весь коментар
31.05.2021 12:48 Відповісти
ничего не понимаю, не уж то все умы, инженеры, строители уже сбежали с Украины? печально однако... скоро улицы подметать из сша придется.... К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2645
показати весь коментар
31.05.2021 12:50 Відповісти
все есть, менеджментокэрманычи гниловатовороватые картину портят
показати весь коментар
31.05.2021 14:58 Відповісти
да я то знаю, за державу обидно... полицаи не куют не мелят толком...вся беда в правоохранителях и судьях... пока там не поменяется так и будет вороватый менеджмент портить всю картину, загоняя страну, народ в опу!
показати весь коментар
31.05.2021 15:01 Відповісти
Американские гастарбайтеры в Украине?
Оригинальненько!
показати весь коментар
31.05.2021 13:56 Відповісти
Кілька топ менеджерів чи менеджерів сердньої ланки, які вестимуть рахунки і найматимуть робітників, переважно місцевих за копійки по типу Онура турецького, зате яка вивіска "американці будують дорогу" в Україні.
показати весь коментар
31.05.2021 14:20 Відповісти
До створення Київської обхідної дороги залучать найбільшу будівельну компанію зі США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 824
показати весь коментар
31.05.2021 13:57 Відповісти
И снова даем рабочие места чужим, а не своим! А у своих что, руки из ж*пы выросли? Или они со своими семьями божьим духом питаются?!!
показати весь коментар
31.05.2021 14:12 Відповісти
Школьная программа по географии обошла аффтара стороной.Может даже по непостроенной пока обходной дороге.
показати весь коментар
31.05.2021 14:22 Відповісти
везде надо привлекать эту компанию...
показати весь коментар
31.05.2021 15:05 Відповісти
Ого як рвонула вперед наша економіка при Зеленському! Як добре, що за нього проголосував нарід. Подивіться лишень, що коїться - американці до нас гастербайтерами починають їздити... Ой лишенько, що ж це коїться на світі.
показати весь коментар
31.05.2021 21:59 Відповісти
 
 