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Новини Політика України
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ВР (11722) пенсійна реформа (456) пенсійний внесок (18) Пенсійний фонд (254) пенсія (921) Тимошенко (4638) Мотовиловець (42)

"Слуги народу" проштовхують законопроєкт про приватні пенсійні фонди: з роботодавців і громадян будуть стягувати додатково 60 млрд грн на рік, - Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю на засіданні комітету ВР з питань соцполітики стався скандал.

Про це на брифінгу у Верховній Раді сказала лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, в порушення Регламенту на засідання комітету винесли законопроєкт про так звані приватні пенсійні фонди. Тимошенко нагадала, що в більшості країн світу приватні пенсійні фонди беруть добровільні внески громадян, а в Україні пропонують ввести обов'язковий додатковий податок, який будуть стягувати з роботодавців і звичайних людей.

Лідерка "Батьківщини" переконана, що це абсурд і злодійство найвищого рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики

"У цьому законі немає жодної букви про захист цих грошей. Власникам цих приватних пенсійних фондів дається право розпоряджатися цими грошима так, як вони вважають за потрібне. А скільки ж отримають ці приватні пенсійні фонди, якщо цей закон пройде? Приблизно 60 млрд грн щороку. Це величезний потік грошей при дефіциті реального Пенсійного фонду, державного бюджету, коли у роботодавців вже не залишилося зайвої копійки, а вони 60 млрд хочуть зібрати в свої приватні пенсійні фонди", - заявила нардепка.

Тимошенко розповіла, що депутати "слуги народу" проштовхували на засіданні комітету цей законопроєкт.

"Депутат "слуги народу", який не має ніякого відношення до соціального комітету, Андрій Мотовиловець, вдерся в комітет і почав розповідати членам комітету від "слуги народу", що президент дав наказ проголосувати за це. Незважаючи ні на які обставини, коли його запитали, а що ж робити з рішенням антикорупційного комітету Верховної Ради, який сказав, що цей закон - це побори і корупція. Він відповів: "Не переживайте, ми дамо команду цьому комітету і після голосування в залі вони скасують своє рішення", - переказала Тимошенко слова Мотовиловця.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6658
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31.05.2021 12:44
+15
Лохи, накопичуйте гроші в зебілбанку. "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5050 "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3543
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31.05.2021 12:39
+14
Шлюги створюють ЗЕМММ. "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9504
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31.05.2021 12:30
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Шлюги створюють ЗЕМММ. "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9504
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31.05.2021 12:30 Відповісти
Шлюгм и ЗЕМММ это круто "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1148. Еще про слуг что-то такое же
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31.05.2021 12:33 Відповісти
пора создавать ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ АРМИИ пора Шлюшек еврейских вешать вдоль всех вэлыкакаго крадывныцтва дориг...
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31.05.2021 12:48 Відповісти
Це чудово!
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31.05.2021 12:31 Відповісти
Ничего-ничего, пусть платят. зебобам это на пользу: меньше денег, больше ума. Да и само отсутствие гарантии того, что по достижению пенсии они эти деньги получат, должно сделать их немножко более вменяемыми и адекватными. Сейчас у них затмение в мозгах, но и мрак он не навсегда, и он пройдет
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31.05.2021 12:32 Відповісти
П"яний проспиться, а зебобік ніколи. Зіпсований лохторат.
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31.05.2021 12:35 Відповісти


свічка@svecha62





Завтра на засідання ВР спробують винести законопроект 5554, який «відтерміновує українську мову фільмів та серіалів до кінця карантину», тобто хворіти і помирати українцям буде легше під працюючий тілівізар з кінішками Найвеличнішого на свинопсячій мові.
Автори Потураєв та Кравчук.
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31.05.2021 12:33 Відповісти
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6658
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31.05.2021 12:44 Відповісти
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9443
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31.05.2021 12:49 Відповісти
От виродки!
Пенсійні фонди мають бути державними і мати державну гарантію повернення накопичень.
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31.05.2021 12:35 Відповісти
Накоплювальний ПФ мали вже давно створити - 30 років просрали !
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31.05.2021 12:57 Відповісти
В Естонії "третій стовп" пенсійної системи, це добровільне накопичення.
Перші два стовпи - це державна системна, куди йдуть гроші з соціального податку (по-вашому ЄСВ), і "на двох" накопичувальна - і ти платиш, і держава платить. - ці дві, за формою державні. Третій - приватні фонди. В кожного банку свої. Не бачу причин протестувати проти третього стовпа. Хочеш - збираєш, хочеш - не маєш третього стовпа взагалі.
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03.06.2021 10:16 Відповісти
это враги народа
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31.05.2021 12:36 Відповісти
а почему до сих пор нет коронавиручного фонда и обязательного сбора в него с каждого рыла?... отказавшимся - поражение в правах!...
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31.05.2021 12:37 Відповісти
Молчи, ни слова больше. А то накаркаешь "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 266
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2779
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31.05.2021 12:39 Відповісти
Мало воєнного побора?!
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31.05.2021 13:00 Відповісти
Лохи, накопичуйте гроші в зебілбанку. "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5050 "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3543
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31.05.2021 12:39 Відповісти
А ничего что в Украине итак скрытый налог больше чем в развитых западных странах? Плюс то что официально мы платим как налоги.где оно все, не вижу.
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31.05.2021 12:39 Відповісти
А что такое случилось, что Юля против Бени начала выступать?
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31.05.2021 12:42 Відповісти
Может, делиться перестал? "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 548
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31.05.2021 12:52 Відповісти
Я хатеть пенсионный фонт. Варавать нибуду, абищаю!
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31.05.2021 12:42 Відповісти
Така боротьба, аж шкварчить
19 лютого головний у світі слуга народу ввів санкції проти Спортмастера.
Спортмастер хєр закрився, до речі.
А вчора найсильніший в світі слуга народу побував на дні народження Спортмастера.
Такі справи.
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4179
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31.05.2021 12:43 Відповісти
Alex Noinets

Ітогі подвєдьом:

1) проти жодного з українських підприємств, що:
- належать звинуваченим у фінансуванні тероризму
- мають ознаки фіктивного бізнесу
- мають зв'язки з росією
- мають зв'язки з офшорними компаніями
- мають МіЛЬЯРДНІ доходи, в ДОЛАРАХ
(Всі ці ознаки вкупі)
- не відкрито кримінальні провадження за фінансування тероризму
- не проведені обшуки
- не арештовані рахунки в банках
- не припинена діяльність що забезпечує фінансування тероризму
(нічого з цього)

2) через 2 місяці після звинувачення в фінансуванні тероризму в одному з будинків, що належать звинуваченим у фінансуванні тероризму Медведчуку і Марченко, був проведений формальний "обшук", в результаті якого, що логічно, нічого не знайшли
3) звинуваченому в фінансуванні тероризму оголосили підозру в справі, яка немає жодних судових перспертив і звинувачений буде виправданий
4) проти його дружини, яка теж звинувачена в фінансуванні тероризму, яка є формальним власником всієї "бізнес"-імперії, а також співласником телевізійного провладного каналу, на якому теперішній презедент крутив сідницями... не оголосили жодних підозр
5) в якості міри запобіжного заходу в завідомо безперспективному обвинуваченні проти звинуваченого в фінансуванні тероризму вибрано домашній арешт. Тобто, у звинуваченого в фінансуванні тероризму є всі можливості продовжувати те в чому його звинуватили
6) завдяки фейковим "переслідуванням" звинувачений у фінансуванні тероризму зумів набути образ "опозиціонера", "борця" і суттєво зрости в очах виборців в цьому статусі
7) однопартійці звинуваченого в фінансуванні тероризму тим часом організовують приватні армії зі зброєю
8) однопартійці звинуваченого в фінансуванні тероризму тим часом приносять в суди мільйони гривень готівкою щоб викупляти своїх людей
9) підконтрольна презеденту партія тим часом створює нові союзи з однопартійцями звинуваченого в фінансуванні тероризму, зокрема ТСК, яка має досліджувати "переворот" 2014 року
10) державні органи надають землю фірмам, звинуваченим в фінансуванні тероризму

Це були результати 100 денної боротьби Зеленського з Медведчуком.

Істоти, що дякували за цю "боротьбу" своєю брехнею і маніпуляціями створюють і легалізують монстра, який набере сил і підтримки в цій фейковій "боротьбі" проти нього, а потім буде знищувати державу, топчучи тільця сцяних клоунів, які вже задекларували перемогу, ніхрена не зробивши.
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31.05.2021 12:45 Відповісти
Mason Lemberg

"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3050
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31.05.2021 12:46 Відповісти
Это такое себе законное МММ, которое может исчезнуть в густом тумане.
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31.05.2021 12:45 Відповісти
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2020
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31.05.2021 13:04 Відповісти
Що з приводу цієї чергової афери найвеличнішого пишуть "позитивні блохєри" шнайдери, наумовичі, типу журналісти ткачі, буткевичі?
Мабудь нічого. В них "четвертые сутки пылают заднИцы" від полуниць.
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31.05.2021 12:46 Відповісти
При Кравчуке этот развод был в ходу, ничего нового.
Припоминаю Омета-инстер, Омета-пенсия, Омета-капитал.
Компании исчезли вместе с накоплениями.
А их хозяева - братки Суркисы очень неплохо себя чувствуют.
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31.05.2021 12:47 Відповісти
Это им игорь валерьевич такую идейку подкинул?
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31.05.2021 12:50 Відповісти
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9381....
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31.05.2021 12:53 Відповісти
Частные пенс. фонды - для развода лохов. Лучше бы разработали механизм добровольных дополнительных выплат в государственный пенс. фонд с выдачей квитанции за каждую выплату.
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31.05.2021 12:58 Відповісти
Это логично, какой гешефт с этого мошенникам. А частные пенс.фонды - золотой поток.
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31.05.2021 13:33 Відповісти
та ладно . юля прийде і всіх спасе.від дешевого газу спасла , спасе і від пенсії
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31.05.2021 13:15 Відповісти
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4982
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31.05.2021 13:34 Відповісти
Розвод.
Не платіть податки, зеленський не заслуговує ваших грошей.
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31.05.2021 13:53 Відповісти
а гарантіями, напевно, буде "Честноє слово нових ліц"?.
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31.05.2021 14:02 Відповісти
Те, що витворяє зелена квардія з земельною реформою і соцзабезпеченням, це і у сні не снилося Путіну так нищити країну.
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31.05.2021 15:48 Відповісти
Система как отжимать ваши кровные так, что бы дать в замен минимум.
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31.05.2021 15:55 Відповісти
Так что у нас уже монархия? Одного "царского слова" Зеленского достаточно, чтобы изменить любое решение в этой стране. А на каком тогда законном основании Зеленский получил по сути царские полномочия?
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31.05.2021 23:05 Відповісти
 
 