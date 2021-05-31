"Слуги народу" проштовхують законопроєкт про приватні пенсійні фонди: з роботодавців і громадян будуть стягувати додатково 60 млрд грн на рік, - Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю на засіданні комітету ВР з питань соцполітики стався скандал.
Про це на брифінгу у Верховній Раді сказала лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, в порушення Регламенту на засідання комітету винесли законопроєкт про так звані приватні пенсійні фонди. Тимошенко нагадала, що в більшості країн світу приватні пенсійні фонди беруть добровільні внески громадян, а в Україні пропонують ввести обов'язковий додатковий податок, який будуть стягувати з роботодавців і звичайних людей.
Лідерка "Батьківщини" переконана, що це абсурд і злодійство найвищого рівня.
"У цьому законі немає жодної букви про захист цих грошей. Власникам цих приватних пенсійних фондів дається право розпоряджатися цими грошима так, як вони вважають за потрібне. А скільки ж отримають ці приватні пенсійні фонди, якщо цей закон пройде? Приблизно 60 млрд грн щороку. Це величезний потік грошей при дефіциті реального Пенсійного фонду, державного бюджету, коли у роботодавців вже не залишилося зайвої копійки, а вони 60 млрд хочуть зібрати в свої приватні пенсійні фонди", - заявила нардепка.
Тимошенко розповіла, що депутати "слуги народу" проштовхували на засіданні комітету цей законопроєкт.
"Депутат "слуги народу", який не має ніякого відношення до соціального комітету, Андрій Мотовиловець, вдерся в комітет і почав розповідати членам комітету від "слуги народу", що президент дав наказ проголосувати за це. Незважаючи ні на які обставини, коли його запитали, а що ж робити з рішенням антикорупційного комітету Верховної Ради, який сказав, що цей закон - це побори і корупція. Він відповів: "Не переживайте, ми дамо команду цьому комітету і після голосування в залі вони скасують своє рішення", - переказала Тимошенко слова Мотовиловця.
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свічка@svecha62
Завтра на засідання ВР спробують винести законопроект 5554, який «відтерміновує українську мову фільмів та серіалів до кінця карантину», тобто хворіти і помирати українцям буде легше під працюючий тілівізар з кінішками Найвеличнішого на свинопсячій мові.
Автори Потураєв та Кравчук.
Пенсійні фонди мають бути державними і мати державну гарантію повернення накопичень.
Перші два стовпи - це державна системна, куди йдуть гроші з соціального податку (по-вашому ЄСВ), і "на двох" накопичувальна - і ти платиш, і держава платить. - ці дві, за формою державні. Третій - приватні фонди. В кожного банку свої. Не бачу причин протестувати проти третього стовпа. Хочеш - збираєш, хочеш - не маєш третього стовпа взагалі.
19 лютого головний у світі слуга народу ввів санкції проти Спортмастера.
Спортмастер хєр закрився, до речі.
А вчора найсильніший в світі слуга народу побував на дні народження Спортмастера.
Такі справи.
Ітогі подвєдьом:
1) проти жодного з українських підприємств, що:
- належать звинуваченим у фінансуванні тероризму
- мають ознаки фіктивного бізнесу
- мають зв'язки з росією
- мають зв'язки з офшорними компаніями
- мають МіЛЬЯРДНІ доходи, в ДОЛАРАХ
(Всі ці ознаки вкупі)
- не відкрито кримінальні провадження за фінансування тероризму
- не проведені обшуки
- не арештовані рахунки в банках
- не припинена діяльність що забезпечує фінансування тероризму
(нічого з цього)
2) через 2 місяці після звинувачення в фінансуванні тероризму в одному з будинків, що належать звинуваченим у фінансуванні тероризму Медведчуку і Марченко, був проведений формальний "обшук", в результаті якого, що логічно, нічого не знайшли
3) звинуваченому в фінансуванні тероризму оголосили підозру в справі, яка немає жодних судових перспертив і звинувачений буде виправданий
4) проти його дружини, яка теж звинувачена в фінансуванні тероризму, яка є формальним власником всієї "бізнес"-імперії, а також співласником телевізійного провладного каналу, на якому теперішній презедент крутив сідницями... не оголосили жодних підозр
5) в якості міри запобіжного заходу в завідомо безперспективному обвинуваченні проти звинуваченого в фінансуванні тероризму вибрано домашній арешт. Тобто, у звинуваченого в фінансуванні тероризму є всі можливості продовжувати те в чому його звинуватили
6) завдяки фейковим "переслідуванням" звинувачений у фінансуванні тероризму зумів набути образ "опозиціонера", "борця" і суттєво зрости в очах виборців в цьому статусі
7) однопартійці звинуваченого в фінансуванні тероризму тим часом організовують приватні армії зі зброєю
8) однопартійці звинуваченого в фінансуванні тероризму тим часом приносять в суди мільйони гривень готівкою щоб викупляти своїх людей
9) підконтрольна презеденту партія тим часом створює нові союзи з однопартійцями звинуваченого в фінансуванні тероризму, зокрема ТСК, яка має досліджувати "переворот" 2014 року
10) державні органи надають землю фірмам, звинуваченим в фінансуванні тероризму
Це були результати 100 денної боротьби Зеленського з Медведчуком.
Істоти, що дякували за цю "боротьбу" своєю брехнею і маніпуляціями створюють і легалізують монстра, який набере сил і підтримки в цій фейковій "боротьбі" проти нього, а потім буде знищувати державу, топчучи тільця сцяних клоунів, які вже задекларували перемогу, ніхрена не зробивши.
Мабудь нічого. В них "четвертые сутки пылают заднИцы" від полуниць.
Припоминаю Омета-инстер, Омета-пенсия, Омета-капитал.
Компании исчезли вместе с накоплениями.
А их хозяева - братки Суркисы очень неплохо себя чувствуют.
Не платіть податки, зеленський не заслуговує ваших грошей.