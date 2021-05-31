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Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту

Літак Ryanair, що летів з Дубліна до Кракова, здійснив екстрену посадку в аеропорту Берліна через повідомлення про можливу бомбу на борту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Dpa.

У поліції Німеччини повідомили, що літак зі 160 пасажирами, який прямував з Дубліна до Кракова, приземлився в Берліні близько 20:00.

Його доставили на стоянку подалі від терміналу.

Поліція за допомогою службових собак оглянула багаж пасажирів, який вивантажили біля літака.

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Інформацію про посадку літака також підтвердив прессекретар аеропорту Ян-Петер Хаак.

"Екіпажу рейсу FR1901 з Дубліна до Кракова вчора німецьке Управління повітряним рухом повідомило про потенційну загрозу безпеці на борту. Капітан дотримувався процедури і направив літак до найближчого аеропорту, берлінського. Літак безпечно приземлився, а пасажирів висадили для полегшення ретельної перевірки безпеки пасажирів і всього багажу", - йдеться в повідомленні.

Після отримання дозволу від влади Німеччини пасажири вирушили далі до Кракова на запасному літаку Ryanair після близько 8-годинної затримки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+66
Явно русня обставляется чтобы
отмазать картофельного диктатора...
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31.05.2021 12:55
+60
операція прикриття повітряного піратства лукашенки
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31.05.2021 12:48
+46
Снова Лука-мудищев развлекается?
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31.05.2021 12:48
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Снова Лука-мудищев развлекается?
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31.05.2021 12:48 Відповісти
Явно русня обставляется чтобы
отмазать картофельного диктатора...
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31.05.2021 12:55 Відповісти
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 5086
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31.05.2021 12:58 Відповісти
напоминает придурков которые по 200 раз минируют все детские садики Одессы суды отделы полиции школы монастыри.. Путя геть на..вся мосхом...
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31.05.2021 14:51 Відповісти
операція прикриття повітряного піратства лукашенки
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31.05.2021 12:48 Відповісти
из трубки телефона торчали усы фюрера Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 2758
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31.05.2021 13:15 Відповісти
про бульбо - фюрера была хорошая картинка
"я слышу голоса, особенно немецкие"
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31.05.2021 14:52 Відповісти
Лука балуется.
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31.05.2021 12:48 Відповісти
Безумец продолжает нагнетать. Лука реально террорист
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31.05.2021 12:48 Відповісти
а путлер миротворец?
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31.05.2021 13:51 Відповісти
ну кто же это мог сделать,ну совсем неясно...
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31.05.2021 12:48 Відповісти
3%-ный "таракан" типа-"заметает следы",это-же понятно.
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31.05.2021 12:49 Відповісти
І в кущах балалайка виглядає
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31.05.2021 12:49 Відповісти
І звичайно ж два війскових літака з ракетами на борту супроводжвали його на посадку
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31.05.2021 12:51 Відповісти
Видно ХАМАС всерьёз самолёты Ryanair взялся. ))
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31.05.2021 12:51 Відповісти
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине: Поступило сообщение о бомбе на борту - Цензор.НЕТ 1665
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31.05.2021 12:52 Відповісти
Картопляний диктатор балується з телефоном...
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31.05.2021 12:53 Відповісти
Тупа гебешна "операція прикриття"...
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31.05.2021 12:54 Відповісти
"ой дурак!" (С) )))
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31.05.2021 12:56 Відповісти
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 6550Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 2582....
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31.05.2021 12:57 Відповісти
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 3045
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31.05.2021 12:57 Відповісти
Ой, дешёвка ... Ну и кого ты, картофельный идиот, хочешь обмануть? Отрубайте Свифт, этому психу и пусть катится в Рассейку, со своим миролюбивым народцем.
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31.05.2021 12:59 Відповісти
подыгрываешь *****?
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31.05.2021 13:27 Відповісти
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 1057
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31.05.2021 13:00 Відповісти
ХАМАС на Луку в суд еще не подал? Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 5969
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31.05.2021 13:01 Відповісти
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 4021
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31.05.2021 13:39 Відповісти
Зараз кацапи будуть штормити і повідомляти фейки про бомбу по всьому світу. Показати, що терорист Бацька був правий. А німці нехай ще один газопровід будують і не забувають, що газопроводи охороняють російські кораблі, танки і "вагнерівці".
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31.05.2021 13:01 Відповісти
про комитет-300 не прописали... Хотя под комитетом-300 я подразумеваю старых постсовковых коммунофашистов-маразматиков на фоне пыни.
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31.05.2021 13:17 Відповісти

А німці нехай кацапам ще один газопровід будують і не забувають, що газопроводи охороняють російські кораблі, танки і "вагнерівці" Яким вони безперебійно проплачують за енергоресурси з паРаші і які знаходяться на утриманні жадібних фріців. Фріців дуже бажаючих -мерзенно і підступно заробити побільше кривавих кремлівських срібняків для Юд..
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31.05.2021 14:59 Відповісти
Лука-косит под дурака...
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31.05.2021 13:02 Відповісти
Боже, это так тупо....
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31.05.2021 13:07 Відповісти
А чего они до луки не дотянули?
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31.05.2021 13:07 Відповісти
Блин, как мог Ryanair так насолить Аэрофлоту, ума не приложу... Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 1876
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31.05.2021 13:13 Відповісти
Дайте вгадати - тренувальна база Хамас в Магадані повідомила про бомбу??????
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31.05.2021 13:14 Відповісти
Не, из Швейцарии звонили наверное
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31.05.2021 13:31 Відповісти
Отключите бульбофюрера от интернета. Срочно, а то у него осталось только такое развлечение.
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31.05.2021 13:14 Відповісти
Торчат усы таракана
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31.05.2021 13:27 Відповісти
А если кто то будет с этим шутить - будем бить по наглой усатой морде.
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 6373
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31.05.2021 13:38 Відповісти
Напевно, треба змінювати законодавство у частині нерозповсюдження законодавства країни на пасажирів, де здіснив вимушену посадку літак. Вони повинні бути у "нейтральній зоні".
А то подібні інценденти будуть повторюватися. Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 9183
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31.05.2021 13:45 Відповісти
Надо было в Минск лететь, там принимают все борта с бомбами
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31.05.2021 14:01 Відповісти
Знову те саме! Гебня не може щось нове придумати.
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31.05.2021 14:05 Відповісти
А гнида лука з ****** тим часом ехидно так хіхікають...
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31.05.2021 14:23 Відповісти
Тупо операция прикрытия по минскому скандалу. Типа "это не только у нас" . . .
Никто не поверит
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31.05.2021 14:40 Відповісти
Немецкий стыд ....
Меркель отмазывает Лукашенка ....
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31.05.2021 15:05 Відповісти
Буде цікаво, коли знайдуть цього "мінувача" та вийдуть на кацапський слід. А зараз тарган звісно, що намагатиметься використати цей факт мовляв "от бачите, німці посадили у такому випадку літак, а я що повинен був робити". Але ж тарган з ****** рано чи піздно проколються, бо не можуть нічого зробити якісно.
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31.05.2021 15:12 Відповісти
"Белорусь заявила о прекращении авиасообщения с Германией после инцидента с вынужденной посадкой рейса Ryanair в аэропорту Берлина."
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31.05.2021 15:44 Відповісти
Открыли ящик пандорры. Теперь емейлами всех затрахают до предела.
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31.05.2021 16:34 Відповісти
Писав неодноразово - кожна країна має право посадити любий літак у своєму повітряному просторі, якщо отримала інформацію про наявність там вибухівки, терористів чи державних злочинців. Накинулися як пси на Білорусію! І небо закрили, і ембарго наклали... і всією Верховною Радою з клоуном заскавчали. Писав неодноразово, що це є застосування т.з. подвійних стандартів, упереджений і тенденційний підхід до братньої нам країни і народу.А що ви скажете ТЕПЕР? Чом би не заборонити польоти "Люфтганзи" над Європою? Тероризм! ***...
Ну, ну ... не всі зразу - шмаркайте по черзі.
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31.05.2021 17:25 Відповісти
 
 