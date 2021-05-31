Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту
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Літак Ryanair, що летів з Дубліна до Кракова, здійснив екстрену посадку в аеропорту Берліна через повідомлення про можливу бомбу на борту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Dpa.
У поліції Німеччини повідомили, що літак зі 160 пасажирами, який прямував з Дубліна до Кракова, приземлився в Берліні близько 20:00.
Його доставили на стоянку подалі від терміналу.
Поліція за допомогою службових собак оглянула багаж пасажирів, який вивантажили біля літака.
Інформацію про посадку літака також підтвердив прессекретар аеропорту Ян-Петер Хаак.
"Екіпажу рейсу FR1901 з Дубліна до Кракова вчора німецьке Управління повітряним рухом повідомило про потенційну загрозу безпеці на борту. Капітан дотримувався процедури і направив літак до найближчого аеропорту, берлінського. Літак безпечно приземлився, а пасажирів висадили для полегшення ретельної перевірки безпеки пасажирів і всього багажу", - йдеться в повідомленні.
Після отримання дозволу від влади Німеччини пасажири вирушили далі до Кракова на запасному літаку Ryanair після близько 8-годинної затримки.
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отмазать картофельного диктатора...
"я слышу голоса, особенно немецкие"
А німці нехай кацапам ще один газопровід будують і не забувають, що газопроводи охороняють російські кораблі, танки і "вагнерівці" Яким вони безперебійно проплачують за енергоресурси з паРаші і які знаходяться на утриманні жадібних фріців. Фріців дуже бажаючих -мерзенно і підступно заробити побільше кривавих кремлівських срібняків для Юд..
А то подібні інценденти будуть повторюватися.
Никто не поверит
Меркель отмазывает Лукашенка ....
Ну, ну ... не всі зразу - шмаркайте по черзі.