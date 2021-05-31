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армія РФ (13443) НАТО (5101) Шойгу (573)

РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу

У відповідь на дії НАТО на західному стратегічному напрямку Міністерство оборони Росії сформує в Західному військовому окрузі приблизно два десятки нових з'єднань і військових частин.

Про це заявив глава Міноборони РФ генерал армії Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

За його словами, в зазначеному регіоні продовжує зростати військова загроза. Водночас у властивій для російських чиновників манері Шойгу звинуватив у створенні таких загроз Захід, жодного слова не сказавши про агресивні дії Росії.

Він зазначив, що країни Північноатлантичного альянсу на чолі зі США нарощують інтенсивність польотів своєї стратегічної авіації, присутність бойових кораблів із крилатими ракетами, зростає кількість їхніх навчань.

Шойгу вважає, що дії цих країн нібито руйнують систему безпеки в світі і змушують Росію вжити заходів адекватної протидії.

"Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано приблмзно 20 з'єднань і військових частин", - сказав Шойгу, додавши, що в ЗВО надійде сучасне озброєння і військова техніка - до двох тисяч одиниць зброї у 2021 році.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Еманюеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
"Кто всю жизнь сідіт в гавнє і готовітся к войнє?"
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31.05.2021 13:16
+16
"Совок" формировал, формировал да доформировался. Отрыжка "совка" закончит так же.
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31.05.2021 13:15
+12
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 1362
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31.05.2021 13:36
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"Совок" формировал, формировал да доформировался. Отрыжка "совка" закончит так же.
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31.05.2021 13:15 Відповісти
Разве это не прекрасно?!!
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31.05.2021 13:23 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2781
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31.05.2021 13:35 Відповісти
Также уже не выйдет, только хуже. Уже радиацией все засрал их бункерный недофюрер, а руки еще ему не отбили, снова чешутся...
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31.05.2021 13:44 Відповісти
"Кто всю жизнь сідіт в гавнє і готовітся к войнє?"
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31.05.2021 13:16 Відповісти
ето он, ето он - вєлічайший гєгємон!
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31.05.2021 13:19 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 1362
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31.05.2021 13:36 Відповісти
Ну вот ********* продает/меняет нефть и газ на резаную бумагу с лицами президентов чужой страны .
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31.05.2021 15:06 Відповісти
Война на западном направлении-когда-то такое кино мы уже видели...
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31.05.2021 14:38 Відповісти
алєнєвод запаса шойгу, ни дня не служивший в армии, знат что делат.
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31.05.2021 13:17 Відповісти
Ну чего ж запаса? Он и счас оленей водит...
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31.05.2021 13:23 Відповісти
чукча молодец, последнее бабло в танчики и солдатики, ***** на правильном пути, всё повторяется, но в этот раз окорочков не будет, будете жрать друг друга и собственное гавно.
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31.05.2021 13:20 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9557
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31.05.2021 13:36 Відповісти
- Прівєт, брат!
- Твой брат в оврагє лошадь доєдаєт!
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31.05.2021 13:39 Відповісти
нехай подзвякають порожніми мудями - може хтось злякається
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31.05.2021 13:21 Відповісти
Ну все.... НАТО вже перелякалася і гірко заплакала
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31.05.2021 13:23 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8509
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31.05.2021 13:23 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5403
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31.05.2021 13:39 Відповісти
у кацапов проблема в причинно-следственной связи..
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31.05.2021 13:23 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3020
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31.05.2021 13:40 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5395
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31.05.2021 13:24 Відповісти
ну приятно ж посмотреть...не то шо той кужухович РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9042.
да и ума с решимостью в разы больше,чем у него
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31.05.2021 13:34 Відповісти
так вы свиноцабаки даже сцытесь от них - это факт...!)
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31.05.2021 13:40 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7418
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31.05.2021 13:25 Відповісти
http://ic.pics.livejournal.com/simplici_us/28371169/363718/363718_original.jpg
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31.05.2021 13:26 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5324
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31.05.2021 13:28 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 606 РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4755
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31.05.2021 13:26 Відповісти
Уже не страна давно, агломерация большевистской банды.
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31.05.2021 13:48 Відповісти
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2357 тануна...а шо,бабы уже нарожали?
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31.05.2021 13:32 Відповісти
Там есть еще 2 резерва: пенсионный возраст поднять лет на 10, чтоб не кормить эту шваль и гитлерюгенд "юноармия".
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31.05.2021 13:37 Відповісти
та сформируют и шо? у путена гроши скоро закончатся, у всего мира просить будут
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31.05.2021 13:37 Відповісти
когда мы на вас сцым, вы чего-то от этого дохните.. вон, целого подполковника ФСБ завалили в Крыму в 2016г.. мы и Рашку-********* со временем развалим.. будь спок!
«Погиб в бою с украинскими диверсантами» - надпись на памятнике подполковнику ФСБ России
РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9223
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31.05.2021 13:57 Відповісти
пощади Петросяна!
він вже старенький і не може так смішно шуткувати
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31.05.2021 13:54 Відповісти
пожрал с лопаты и сел на бутылку!..
РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7424
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31.05.2021 13:59 Відповісти
Да хоть тридцать.Против НАТО воевать у обоссаной рашки все-равно пупок надорвется РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8541
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31.05.2021 14:14 Відповісти
Может и так, но сдается мне, что воевать с НАТО эта орда собирается на территории Украины, а это мне совсем не нравится
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31.05.2021 16:28 Відповісти
Хотіла пернуть, та й усралася.
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31.05.2021 14:14 Відповісти
РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 6912
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31.05.2021 14:25 Відповісти
РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4530
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31.05.2021 14:25 Відповісти
При вступі України в НАТО, НАТО отримає 100 нових підрозділів, Шойга доганяй. РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7339
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31.05.2021 16:26 Відповісти
 
 