Євросоюз продовжить заборону на інвестиції в окупованому Криму, - журналіст Йозвяк
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Євросоюз продовжить заборону на інвестування в окупованому Росією Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС продовжать заборону на інвестиції в Крим на один рік 9 червня", - йдеться в повідомленні.
Європейський Союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі ввів санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній в первинних і вторинних ринках капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт в торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих одержувачів в Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобутку нафти і пошуку її покладів.
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"Власти Китая разрешили местным семьям иметь трех детей. Об изменении политики пишет Reuters.
Такое решение приняли по итогам встречи китайского Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии. Его одобрил генсек Си Цзиньпин.
Пока не известно, когда решение вступит в силу. Reuters отмечает, что это будет значительной переменой во внутренней политике страны: раньше китайские семьи могли иметь только двух детей.
С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья - один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двух детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы страны".
Питання - а де Китай ЗАРАЗ візьме ресурси? Відповідь "на виду"... Китай розрахував існування Росії в теперішніх кордонах не більше ніж на 15-20 років...
"А ти "в курсі,", що зараз китайці - наймасовіша популяція півдня Сибіру, навіть якщо їх дітей не враховувать?