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Євросоюз продовжить заборону на інвестиції в окупованому Криму, - журналіст Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Євросоюз продовжить заборону на інвестиції в окупованому Криму, - журналіст Йозвяк

Євросоюз продовжить заборону на інвестування в окупованому Росією Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС продовжать заборону на інвестиції в Крим на один рік 9 червня", - йдеться в повідомленні.

Європейський Союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі ввів санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, кого ще не вистачає у санкційних списках РНБО, там будуть, - "слуга народу" Веніславський

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній в первинних і вторинних ринках капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт в торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих одержувачів в Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобутку нафти і пошуку її покладів.

Автор: Анастасія Потіха
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Поки Росія пробує "заковтнуть" Крим і Білорусь, Китай готується "заковтнуть" Сибір і Далекий Схід...

"Власти Китая разрешили местным семьям иметь трех детей. Об изменении политики пишет Reuters.

Такое решение приняли по итогам встречи китайского Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии. Его одобрил генсек Си Цзиньпин.
Пока не известно, когда решение вступит в силу. Reuters отмечает, что это будет значительной переменой во внутренней политике страны: раньше китайские семьи могли иметь только двух детей.
С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья - один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двух детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы страны".
Питання - а де Китай ЗАРАЗ візьме ресурси? Відповідь "на виду"... Китай розрахував існування Росії в теперішніх кордонах не більше ніж на 15-20 років...
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31.05.2021 13:28 Відповісти
Ну і?... А ти, "фінн внутріМКАДівський", "в курсі", що ліва частина Китаю, на карті - пустеля? Робить нема чого китайцям - заселять безплодні землі, в яких нема ні води, ні землі родючої, якщо під боком сусід, що на родючій землі з водою, з корисними копалинами, "сидить, як собака на сіні - ні собі, ні людям...".
"А ти "в курсі,", що зараз китайці - наймасовіша популяція півдня Сибіру, навіть якщо їх дітей не враховувать?
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31.05.2021 13:56 Відповісти
благодарная украина никогда не забудет содействия партнеров и благодарна им за гнобление маскалей, но шо то маловато будет, и вечный долг европы перед колыбелью мировой цивилизации такой малостью не перекроешь
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31.05.2021 13:29 Відповісти
Евросоюз продлит запрет на инвестиции в оккупированном Крыму, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 929
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31.05.2021 13:39 Відповісти
як німецькі турбіни?
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31.05.2021 14:11 Відповісти
 
 