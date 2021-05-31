Євросоюз продовжить заборону на інвестиції в окупованому Криму, - журналіст Йозвяк

Євросоюз продовжить заборону на інвестування в окупованому Росією Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС продовжать заборону на інвестиції в Крим на один рік 9 червня", - йдеться в повідомленні.

Європейський Союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі ввів санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

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Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній в первинних і вторинних ринках капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт в торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих одержувачів в Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобутку нафти і пошуку її покладів.