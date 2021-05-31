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Епідзонування України: Київ і Закарпаття близькі до потрапляння в "зелену" зону, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Епідзонування України: Київ і Закарпаття близькі до потрапляння в

Усі області України перебувають у "жовтій" зоні карантину. Однак є регіони, які близькі до "зеленої" зони карантину.

Київ за двома показниками відповідає "зеленій" зоні епідемічної небезпеки у зв'язку з поширенням COVID-19. Про це свідчать дані МОЗ України на 31 травня, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Києві епідемічний поріг перевищений на 37,4%, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом становить 4,8%. Також "зеленій" зоні відповідають два показники Закарпатської області.

Частково "зеленій" зоні карантину відповідають показники ще в дев'яти регіонах: Вінницькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях.

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Станом на останній день травня всі регіони України перебувають у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

Епідзонування України: Київ і Закарпаття близькі до потрапляння в зелену зону, - МОЗ 01

"Зелений" рівень дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо в щонайменше 13 регіонах захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50% від епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.

Автор: Наталя Джума
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Эпидзонирование Украины: Киев и Закарпатье близки к попаданию в "зеленую" зону, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3427 Эпидзонирование Украины: Киев и Закарпатье близки к попаданию в "зеленую" зону, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3427 Эпидзонирование Украины: Киев и Закарпатье близки к попаданию в "зеленую" зону, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3427
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31.05.2021 13:42 Відповісти
а тут кличка гнобят почем зря, самого умного мэра из всех мэров в мире, несправедливо як то
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31.05.2021 13:43 Відповісти
Кличко красень, гнобят ватные говноеды
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31.05.2021 15:22 Відповісти
 
 