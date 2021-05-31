УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4770 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
25 177 76
Байден (2314) МЗС РФ (913) Путін (21421) Рябков (49)

Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку

Порядки денні в Росії та США не збігаються напередодні майбутньої зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Порядки денні США і РФ не збігаються, але ми традиційно готові реагувати на будь-які постановки питань з американського боку. На жаль, зустрічної готовності спостерігається набагато менше і рідше", - зазначив Рябков.

Водночас заступник міністра заявив, що найближчими днями Вашингтон отримає з Москви цілу низку "некомфортних сигналів", які не пов'язані з майбутнім самітом глав держав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення саміту з Путіним може стати істотною політичною помилкою для Байдена, - Financial Times

Зазначимо, що перший американо-російський саміт із часу вступу Байдена на пост президента США відбудеться в Женеві, Швейцарія, 16 червня. Зустріч відбудеться наприкінці вже запланованої поїздки Байдена до Великої Британії на саміт G7 і в Брюссель на зустріч лідерів НАТО.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що на саміті буде розглянуто "повний спектр важливих питань", оскільки США прагнуть "відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин з Росією.

Фактично це ж лунало в коментарях держсекретаря США Ентоні Блінкена під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Ісландії минулого тижня, оскільки, за його словами, метою Байдена були "передбачувані, стабільні відносини з Росією".

Також читайте: Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Эти сигналы: теракты, попытки мятежа, хакерские атаки. Пора Штатам за них так дать параше по зубам, чтобы все её зубы в трусы ссыпались. В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 9641
показати весь коментар
31.05.2021 13:45
+25
Кацап, а кацап, сала хошь? Піди відбери у мого кота.
показати весь коментар
31.05.2021 13:54
+18
Байден буде пропонувати *****: будеш слухатись - дамо спокійно здохнути.
показати весь коментар
31.05.2021 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аж медалі брязкають. Му-ха-ха-ха! В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 3965
показати весь коментар
31.05.2021 13:55 Відповісти
Адмін сьогодні - ще та хунтяра! В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 1812
показати весь коментар
31.05.2021 13:56 Відповісти
Кацап, а кацап, сала хошь? Піди відбери у мого кота.
показати весь коментар
31.05.2021 13:54 Відповісти
Репоед, ты когда на бутылку садишься, вяличие не выпадает?
показати весь коментар
31.05.2021 13:56 Відповісти
Это ты что ли "некомфортный сигнал"? Негусто.
показати весь коментар
31.05.2021 13:49 Відповісти
Ну дупло то есть? кадіркину ж нужно кудато сморкаться В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 8140
показати весь коментар
31.05.2021 13:52 Відповісти
Байден буде пропонувати *****: будеш слухатись - дамо спокійно здохнути.
показати весь коментар
31.05.2021 13:42 Відповісти
А. Піонтковський. (с)
https://www.youtube.com/watch?v=sc_0JtcaURM
показати весь коментар
31.05.2021 13:45 Відповісти
Саме так. А Ще Піонтковський сказав, що за останні 7 років став українцем.
показати весь коментар
31.05.2021 13:51 Відповісти
Байден буде пропонувати ***** чергову дерев'яну кнопку "ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ". Ми, як завжби, збоку. Не обманюйтесь - ми нафіг нікому не паотрібні....
показати весь коментар
31.05.2021 14:24 Відповісти
Дуся, не делай мне нервы , вонючая полудохлая Засраха идетнах и ты вместе с ней...
показати весь коментар
31.05.2021 15:29 Відповісти
Вы рязанцы, на самом деле никому не нужны
показати весь коментар
31.05.2021 17:56 Відповісти
А подыхать пуйло будет как сталин, в гордом одиночестве, под себя обписявшись, а может наостанок и пропоносит?...
показати весь коментар
31.05.2021 14:49 Відповісти
Эти сигналы: теракты, попытки мятежа, хакерские атаки. Пора Штатам за них так дать параше по зубам, чтобы все её зубы в трусы ссыпались. В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 9641
показати весь коментар
31.05.2021 13:45 Відповісти
Пока Штаты выплатили террористам 90 млн. за атаку на нефтепровод.
Первый раз (или не в первый) выполнили все требования террористов. Пусть и электронных.
показати весь коментар
31.05.2021 13:46 Відповісти
це приватна компанія,яка вирішила,що так буде дешевше-- прсто бізнес
показати весь коментар
31.05.2021 13:53 Відповісти
Ти ідіот!?!? Ціла східна частина Америки залишилась без палива! Яка нах приватна компанія!?!?
показати весь коментар
31.05.2021 14:01 Відповісти
После чего их серверы со всеми их данными куда-то подевались. В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 8716
показати весь коментар
31.05.2021 13:58 Відповісти
Крылатая фраза "по зубам"
показати весь коментар
31.05.2021 13:51 Відповісти
та да: по зубам ******** плешивому!
показати весь коментар
31.05.2021 15:42 Відповісти
_Кремль дядюшке Сэму уже и диверсии на ключевых трубопроводах устраивает и практически уже насрал и на голову, и в шляпу. А обайден только мычит что-то нечленороздельно.
показати весь коментар
31.05.2021 13:46 Відповісти
снимут штаны - и будут показывать свою сраку...!
показати весь коментар
31.05.2021 13:47 Відповісти
Ці старички зіграють вами в свою останню стратегічну гру, тільки вона буде не на компютері і не видуманими персонажами, а в реальності і грати вони будуть, як грали такі як вони завжди, реальними долями та життями. Подобається коли вами зіграють? Ні?! А хто вас питати буде?!
показати весь коментар
31.05.2021 13:47 Відповісти
Ааааааа, мы все умрем!!!!
показати весь коментар
31.05.2021 13:57 Відповісти
Як ви здогадалися?!
показати весь коментар
31.05.2021 14:02 Відповісти
Татаромордва ,будете голой сракой продолжать пугать дядю Сэма ? Неблагодарное это дело ,закончится печально для Засрахи - тотальной нищетой и дезинтеграцией
показати весь коментар
31.05.2021 15:34 Відповісти
Эдуард Силенко, казларогий, ты главное пойми: империя зла ******** должна быть разрушена и тогда планета Земля станет намного чище и безопаснее! Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2390
показати весь коментар
31.05.2021 15:45 Відповісти
такі "сигнали"?
В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 4176
показати весь коментар
31.05.2021 13:48 Відповісти
вперед россия к светлому будущему в сортирном концлагере ..братских.. народов
показати весь коментар
01.06.2021 06:31 Відповісти
некомфортные сигналы

В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 7324
показати весь коментар
31.05.2021 13:48 Відповісти
*какое небо голубое, а я тут ни причем ,совсем я ни причем..*
показати весь коментар
31.05.2021 15:36 Відповісти
Не пукнул, а обосрался.
показати весь коментар
31.05.2021 18:21 Відповісти
Зустріч Байдена із ху@ ом , абсолютно нодоречна , тому що кремлівський фюрер буде бобером ходити перед всім цивілізованним світом , адже з ним сам Байден зустрівся , так як боїться його !
Ніякої стабільності із рашою досягти неможливо такими зустрічами , тільки жорсткими санкціями , крапка !
показати весь коментар
31.05.2021 13:54 Відповісти
самое главное...что надо помнить - рашка все воспринимает по-своему, непредсказуемо и вывернуто...рашке не нужны итоги этой встречи...ей важен сам факт встречи..т.е. кто-то (да и не просто кто-то!!!))) прогнулся перед сцарем и запросил пощады (т.е. встречи)..любой результат будет перевран и записан в героически-мифический подвиг-победу *****...(для внутренне-рашеского так сказать употребления)...
не возможно играть в шахматы с картежником-шулером...
показати весь коментар
31.05.2021 13:57 Відповісти
які сигнали може посилати США держава, бюджет якої менше бюджета одного штата Каліфорнії?
показати весь коментар
31.05.2021 13:59 Відповісти
ну все, держись Омерига, поставки лыка и валежника из скрепного Забордюрья теперь то уж точно будут прекращены... по этому поводу скрепаносцы в косоворотках уже начали строительство картонного Белого дома для его всенародного сожжения В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 2870
показати весь коментар
31.05.2021 14:00 Відповісти
Бздо в лужу-это некомфортно.
показати весь коментар
31.05.2021 14:01 Відповісти
В МИД РФ признали, что готовятся к отключению России от SWIFT: Это объективная необходимость! В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 6092 Это те «некомфортные» сигналы? В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 4225
показати весь коментар
31.05.2021 14:03 Відповісти
Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2188 Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 9323 Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 3123
показати весь коментар
31.05.2021 14:32 Відповісти
Враховуючи деякі останні новини робиться зрозумілим тактика і поведінка демократів по відношенню до відношення Трампа і Росії: як тільки Трамп вимовляв слово «Росія», деми влаштовували просто неймовірний всесвітній ґвалт! Вони влаштували вселенського масштабу розслідування на цілий рік про нелегальні відношення Трампа з Росією. Були задіяні комітети Конгресу, ФБР, Прокуратура, журналісти...результат нульовий. Із чого властне виникли підозри? З досьє, котре Клінтон купила в «бувшого» англійського агента і походження котрого (кехи-кехи...) досих пір невідомо? А тут зустрічається Байден з Путіни щоб сказати, що «Америка не буде сидіти склавши руки» і це в світлі вже доведених грошових відношен сім'ї Байдена і членів сімей інших демів напряму із російськими політиками і бізнесменами!? На кого розраховане це лайно!?
показати весь коментар
31.05.2021 14:09 Відповісти
"не тратьте куме сили" Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2950
виженемо демократичну наволоч наступного року а решту на чолі з Байденом у 2024
може незабаром у корумпованих медіа відберуть можливість модерації контента і незручна для глобалістів правда буде поширюваться
показати весь коментар
31.05.2021 16:15 Відповісти
Чим відносини оточення Трампа з москалями, відрізняються від відносин оточення Байдена, просто щоб зрозуміти, якому оточенню можна спілкуватись з московитами.
показати весь коментар
31.05.2021 16:22 Відповісти
Некомфортные для кармана байдена?
Эта проститутка всех продаст, потом купит и опять продаст.
показати весь коментар
31.05.2021 14:17 Відповісти
Юрка эсс,ты такой потешный и смешной, если б не был таким падлючим..
показати весь коментар
31.05.2021 15:39 Відповісти
Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2452
показати весь коментар
31.05.2021 14:31 Відповісти
не комфортные сигналы - это срущийся стоя путин..
показати весь коментар
31.05.2021 15:02 Відповісти
Рассейские "некомфортные сигналы" -это заблудившийся "ик" ! Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2154
показати весь коментар
31.05.2021 15:15 Відповісти
Шо, бункерфюрер с бибикалкой приедет и некомфортно для ушей окружающих сигналить будет?
показати весь коментар
31.05.2021 15:38 Відповісти
Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 1976
показати весь коментар
31.05.2021 15:59 Відповісти
Повестка дня не совпадает? Ху@ло едет мир делить,а Байден едет насадить его на каркалыгу.
показати весь коментар
31.05.2021 16:13 Відповісти
Єдиний некомфортний сигнал, що може послати Московія, це заборонити експорт нафти і газу, але США не для того клали фуйла на посаду.
показати весь коментар
31.05.2021 16:17 Відповісти
так понял - пукать будут
показати весь коментар
31.05.2021 17:52 Відповісти
На це здоров*я ще треба мати, тільки на "шептуна" зможуть натужитися.
показати весь коментар
31.05.2021 19:01 Відповісти
Пу - геть в Гаагу
показати весь коментар
31.05.2021 17:55 Відповісти
эрэфия зашла с шантажа.
чем ближе к встрече тнм чудесатее и чудесатее.
показати весь коментар
31.05.2021 17:57 Відповісти
На этот счёт есть хорошая украинская поговорка: Срала-мазала, бігала-розказувала…
показати весь коментар
31.05.2021 20:14 Відповісти
Байденята, ну як там? Байденваш чи вже не ваш? Хто більший "русскій" - Трамп чи Байден?
показати весь коментар
31.05.2021 20:34 Відповісти
зеленое уничтожает Украину. Стадо, выбравшее себе подобных идиотов просто обязано страшно страдать и каяться.. Перед бойней..
показати весь коментар
31.05.2021 21:03 Відповісти
Большого позитива от этой встречи не стоит ожидать.
показати весь коментар
31.05.2021 21:39 Відповісти
100%
показати весь коментар
01.06.2021 00:48 Відповісти
 
 