Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Порядки денні в Росії та США не збігаються напередодні майбутньої зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Порядки денні США і РФ не збігаються, але ми традиційно готові реагувати на будь-які постановки питань з американського боку. На жаль, зустрічної готовності спостерігається набагато менше і рідше", - зазначив Рябков.
Водночас заступник міністра заявив, що найближчими днями Вашингтон отримає з Москви цілу низку "некомфортних сигналів", які не пов'язані з майбутнім самітом глав держав.
Зазначимо, що перший американо-російський саміт із часу вступу Байдена на пост президента США відбудеться в Женеві, Швейцарія, 16 червня. Зустріч відбудеться наприкінці вже запланованої поїздки Байдена до Великої Британії на саміт G7 і в Брюссель на зустріч лідерів НАТО.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що на саміті буде розглянуто "повний спектр важливих питань", оскільки США прагнуть "відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин з Росією.
Фактично це ж лунало в коментарях держсекретаря США Ентоні Блінкена під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Ісландії минулого тижня, оскільки, за його словами, метою Байдена були "передбачувані, стабільні відносини з Росією".
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https://www.youtube.com/watch?v=sc_0JtcaURM
Первый раз (или не в первый) выполнили все требования террористов. Пусть и электронных.
Ніякої стабільності із рашою досягти неможливо такими зустрічами , тільки жорсткими санкціями , крапка !
не возможно играть в шахматы с картежником-шулером...
виженемо демократичну наволоч наступного року а решту на чолі з Байденом у 2024
може незабаром у корумпованих медіа відберуть можливість модерації контента і незручна для глобалістів правда буде поширюваться
Эта проститутка всех продаст, потом купит и опять продаст.
чем ближе к встрече тнм чудесатее и чудесатее.