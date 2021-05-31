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Американські вчені запевняють, що виявили універсальне антитіло до коронавірусу: Це стане відправною точкою для вакцин широкої дії

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Американські вчені запевняють, що виявили універсальне антитіло до коронавірусу: Це стане відправною точкою для вакцин широкої дії

Учені Інституту Скріппса (Scripps Research, США) встановили наявність перехресного імунітету до COVID-19 і інших коронавірусних інфекцій, що циркулює серед людей і викликає звичайну застуду.

Про це йдеться в повідомленні інституту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Універсальні антитіла до коронавірусу можуть стати відправною точкою для вакцин більш широкої дії", - йдеться в повідомленні.

Універсальне антитіло було виявлено при дослідженні зразків крові, зібраних до пандемії, які порівнювалися із зразками пацієнтів з COVID-19.

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У більш пізніх тестах антитіло також нейтралізувало SARS-CoV-1 - коронавірус, що викликає атипову пневмонію, спалах якої відбувався на початку 2000-х років.

За даними вчених, це антитіло, швидше за все, виробляється В-лімфоцитами, які "запам'ятали" простудний коронавірус, і активізується при інфікуванні SARS-CoV-2.

"Ще один смертельний коронавірус, ймовірно, знову з'явиться в майбутньому, і коли це станеться, ми хочемо бути краще підготовленими. Наша ідентифікація крос-реактивного антитіла проти SARS-CoV-2 і більш поширених коронавірусів є перспективною розробкою на шляху до вакцини або терапії широкого дії", - наводяться в повідомленні слова співавтора дослідження, імунолога Денніса Бертона з Scripps Research.

Лабораторія Бертона також досліджує широко нейтралізуючі антитіла, які можуть бути використані для захисту від багатьох форм грипу, який є ще одним вірусом, здатним викликати пандемію в майбутньому.

У новому дослідженні команда використовувала електронну мікроскопію, щоб зрозуміти, як крос-реактивне антитіло здатне нейтралізувати цілий ряд коронавірусів.

Встановлено, що антитіло зв'язується, головним чином, зі стійкою частиною спайкового білка коронавірусу, яка не сильно змінюється від штаму до штаму.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Это что получается, вышки 5G ни при чем?
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31.05.2021 14:18
+3
Мені подобається мокати мордою в лайно тих хто кричить що ви є адептами теорії змов та чіпізації, при тому, що вони вже чіпізовані і чіп вони навіть самі собі купили. Він в голову ще не вживлений, але до мізків через руку та пальчик прикріплений надійно та ще й куплений за власні не малі кошти і номер там є. А щодо змов, то змови це не теорія дурники та лицеміри, це вічний спосіб життя, який притаманний двоногим прямоходячим приматам. І користуються вони ним завжди.
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31.05.2021 14:01
+2
цей ген есть тока у истинных народов, защищающих свободу и демократию во всем мире, к мацкалям це не относитце
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31.05.2021 13:53
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ну вот - а вы говорили...!)
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31.05.2021 13:48 Відповісти
цей ген есть тока у истинных народов, защищающих свободу и демократию во всем мире, к мацкалям це не относитце
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31.05.2021 13:53 Відповісти
еще он есть в Спутнике В, только вводить его нужно клизмой или бутылкой через Ж.
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31.05.2021 14:01 Відповісти
Пару дней назад я говорил по Скайпу с одним врачом из Питера. Говорит, что после Спутника народ болеет ковидом аж бегом. Но статистика служит Кремлю, что ему надо то и пишут.
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31.05.2021 16:41 Відповісти
Антитіло міститься у віскі Jack Daniels
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31.05.2021 13:54 Відповісти
Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия - Цензор.НЕТ 2267 Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия - Цензор.НЕТ 2267 Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия - Цензор.НЕТ 2267 Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия - Цензор.НЕТ 7843
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31.05.2021 13:56 Відповісти
Мені подобається мокати мордою в лайно тих хто кричить що ви є адептами теорії змов та чіпізації, при тому, що вони вже чіпізовані і чіп вони навіть самі собі купили. Він в голову ще не вживлений, але до мізків через руку та пальчик прикріплений надійно та ще й куплений за власні не малі кошти і номер там є. А щодо змов, то змови це не теорія дурники та лицеміри, це вічний спосіб життя, який притаманний двоногим прямоходячим приматам. І користуються вони ним завжди.
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31.05.2021 14:01 Відповісти
В дупу собі засуньте цей ген.
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31.05.2021 14:11 Відповісти
Ура! Малацы. Учёные и инженеры - на них держится цивилизация.
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31.05.2021 14:17 Відповісти
Это что получается, вышки 5G ни при чем?
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31.05.2021 14:18 Відповісти
Фатальні наслідки від 5Ж у майбутньому. Можна порівняти із радіаційним опроміненням. Потім будуте дифірамби співати для 5Ж)
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31.05.2021 16:07 Відповісти
То есть нужно найти сравнительно безобидный короновирус и сделать из него "живую" вакцину /намеренно им заражать инъекцией/, а после легкой формы заболевания получить иммунитет ко всем короновирусам /но не думаю, что на срок более года/!
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31.05.2021 15:37 Відповісти
раздумывать, лежа на диване, не комильфо. Надо работать и изучать, исследовать, а уж после делать выводы... Кто вы такой, чем знамениты, что "не думаете" ?
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31.05.2021 16:39 Відповісти
А вот украинские ученые выяснили, что, как только в Украине выделяют на какое-то дело миллиард гривень, так в след за этим в стране появляется ещё один миллиардер.
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31.05.2021 15:41 Відповісти
Без цих вчених було б спокійніше, он в Ухані вже створили тепер ще від цих шось чекай.
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31.05.2021 15:42 Відповісти
В Ла-Хойя і Юпітер вже кинулися юрби розвідників з Московії та Китаю.
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31.05.2021 15:45 Відповісти
Уже запланований ще один смертельний коронавірус на майбутнє. Це означає, що робота йде повним ходом.Ці ж псевдонауковці створили ковід-19, SARS, MERS, H5N1. Розслідування походження таких результатів праці автор виклав у своїй статті.
https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR2dOINUUl3HQPtRqejkIXk2mi-rO8vTfk3ENzjBs8iR7tt15PpEG7BbOwQ
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31.05.2021 16:13 Відповісти
Люди вкладывают деньги в развитие науки, а не в "новые "университеты" а-ля нью-Васюки, достигают успехов... как жаль наше население😢😒
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31.05.2021 16:33 Відповісти
 
 