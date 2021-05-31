Американські вчені запевняють, що виявили універсальне антитіло до коронавірусу: Це стане відправною точкою для вакцин широкої дії
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Учені Інституту Скріппса (Scripps Research, США) встановили наявність перехресного імунітету до COVID-19 і інших коронавірусних інфекцій, що циркулює серед людей і викликає звичайну застуду.
Про це йдеться в повідомленні інституту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Універсальні антитіла до коронавірусу можуть стати відправною точкою для вакцин більш широкої дії", - йдеться в повідомленні.
Універсальне антитіло було виявлено при дослідженні зразків крові, зібраних до пандемії, які порівнювалися із зразками пацієнтів з COVID-19.
У більш пізніх тестах антитіло також нейтралізувало SARS-CoV-1 - коронавірус, що викликає атипову пневмонію, спалах якої відбувався на початку 2000-х років.
За даними вчених, це антитіло, швидше за все, виробляється В-лімфоцитами, які "запам'ятали" простудний коронавірус, і активізується при інфікуванні SARS-CoV-2.
"Ще один смертельний коронавірус, ймовірно, знову з'явиться в майбутньому, і коли це станеться, ми хочемо бути краще підготовленими. Наша ідентифікація крос-реактивного антитіла проти SARS-CoV-2 і більш поширених коронавірусів є перспективною розробкою на шляху до вакцини або терапії широкого дії", - наводяться в повідомленні слова співавтора дослідження, імунолога Денніса Бертона з Scripps Research.
Лабораторія Бертона також досліджує широко нейтралізуючі антитіла, які можуть бути використані для захисту від багатьох форм грипу, який є ще одним вірусом, здатним викликати пандемію в майбутньому.
У новому дослідженні команда використовувала електронну мікроскопію, щоб зрозуміти, як крос-реактивне антитіло здатне нейтралізувати цілий ряд коронавірусів.
Встановлено, що антитіло зв'язується, головним чином, зі стійкою частиною спайкового білка коронавірусу, яка не сильно змінюється від штаму до штаму.
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https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR2dOINUUl3HQPtRqejkIXk2mi-rO8vTfk3ENzjBs8iR7tt15PpEG7BbOwQ