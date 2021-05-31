"Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ
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Директор Департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Біричевський заявив, що поставки газу через Україну будуть тривати, поки діють відповідні контракти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
За його словами, "Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, а щодо транзиту сировини через Україну існують певні зобов'язання.
"У нас немає завдання призупинити поставку газу через Україну", - пояснив Біричевський.
У МЗС РФ підкреслили, що Москва "ніколи не використовувала енергетику і природні ресурси як елемент тиску або шантажу".
"Якщо господарюючі суб'єкти домовляться, якщо є потреба в російському газі в тих чи інших регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам", - зазначив Біричевський.
Як повідомлялося раніше, Джо Байден заявив, що "санкції проти Nord Stream 2 будуть непродуктивними". У той же час він додав, що був проти проєкту німецько-російського газопроводу "з самого початку" і додав, що союзники США в Європі "дуже добре знають його позицію з цього приводу".
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Но по другой нитке нужно уложить под водой еще 75 км. Вроде немного, но Академик Черский продвигается очень медленно, хотя технически должно быть наоборот - он должен идти быстрей Фортуны. Скорее всего Фортуна на следующей неделе начнет помогать Черскому на его участке - будут идти навстречу. И даже при таком темпе как сейчас, полностью завершить морской участок СП-2 россияне могут к началу августа, а если Черский ускорится, и того раньше.