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"Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Директор Департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Біричевський заявив, що поставки газу через Україну будуть тривати, поки діють відповідні контракти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

За його словами, "Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, а щодо транзиту сировини через Україну існують певні зобов'язання.

"У нас немає завдання призупинити поставку газу через Україну", - пояснив Біричевський.

Також читайте: Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2"

У МЗС РФ підкреслили, що Москва "ніколи не використовувала енергетику і природні ресурси як елемент тиску або шантажу".

"Якщо господарюючі суб'єкти домовляться, якщо є потреба в російському газі в тих чи інших регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам", - зазначив Біричевський.

Як повідомлялося раніше, Джо Байден заявив, що "санкції проти Nord Stream 2 будуть непродуктивними". У той же час він додав, що був проти проєкту німецько-російського газопроводу "з самого початку" і додав, що союзники США в Європі "дуже добре знають його позицію з цього приводу".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
В переводе с москальського - "мы обязательно закроем транзит через Украину и используем это в своих целях".
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31.05.2021 13:51
+16
прямо анекдот дня!
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31.05.2021 13:50
+15
"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6264
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31.05.2021 13:55
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прямо анекдот дня!
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31.05.2021 13:50 Відповісти
росии верить - себя не уважать
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31.05.2021 15:14 Відповісти
ага, звучит примерно так: - россия на Крым не претендует, Крым - это не спорная территория! (ввх)
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31.05.2021 19:52 Відповісти
В переводе с москальського - "мы обязательно закроем транзит через Украину и используем это в своих целях".
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31.05.2021 13:51 Відповісти
Интересно, кто-то готов снова поверить *****?
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31.05.2021 13:51 Відповісти
да - те кто правит миром .... "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6188
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31.05.2021 13:53 Відповісти
Правят в палате под присмотром санитаров? Бункерфюрер как раз подходит под эту категорию.
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31.05.2021 14:04 Відповісти
ой ,а кто там правит миром? "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1079опять алиенты с синайскими мудрецами?
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31.05.2021 14:13 Відповісти
так що ви куме - це ми з вами "правимо" "Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2858 ...- а вони - ті, то все наші слуги ...
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31.05.2021 19:09 Відповісти
"Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3490
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31.05.2021 19:13 Відповісти
еге ж, і ***** таке біленьке та пухнасте
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31.05.2021 13:51 Відповісти
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4509
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31.05.2021 13:52 Відповісти
"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9929- ага ...., то того момента пока не откроется тот ...- а дальше с нами "поговорят"....
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31.05.2021 13:53 Відповісти
"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6264
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31.05.2021 13:55 Відповісти
Значит транзита не будет.
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31.05.2021 13:57 Відповісти
с точнiстю до навпаки. кацапи завжди брешуть. з любого приводу. а особливо з приводу Украiни. брехня це одна з iх найсакральнiших ***** i найвищих чеснот
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31.05.2021 13:58 Відповісти
если кацап что говорит или обещает а ещё и кремлёвский = 100% ложь......
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31.05.2021 14:00 Відповісти
та да... как и крымский мост был просто мостом ...пока не стал затычкой, перекрывшей возможности спокойно проходить в наши порты (особенно военным кораблям) на Азовском море
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31.05.2021 14:02 Відповісти
В МИД РФ подчеркнули, что Москва "никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа". - бреше як... угхм... як москаль
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31.05.2021 14:13 Відповісти
И почему мне в это не верится, наверное, потому что, именно так рфия всегда и делала.
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31.05.2021 19:54 Відповісти
Враг, понятное дело, лжёт. Причём лжёт абсолютно.
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31.05.2021 14:20 Відповісти
какие-бы условия муркель не ставила, х#йло на все согласится. а потом разнесет бомбами украинскую трубу и пол-Харькова заодно, "гражданский конфликт, ****" - куды ж европе деваться. будут сосать через сп-2 сколько дадут.
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31.05.2021 14:20 Відповісти
Не плохой анонс пятничного камеди клаб
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31.05.2021 14:23 Відповісти
Що це було??????"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7762
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31.05.2021 14:26 Відповісти
"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 8733
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31.05.2021 14:33 Відповісти
У вас склероз?
Вы повторяетесь...
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31.05.2021 14:33 Відповісти
А я за те щоб було припинено цей транзит. Нічого транспортувати агресорський газ це - по-перше. По-друге чітко було б видно скільки Україна видобуває власного газу і скільки імпортує. А то щось мені підказує, що ми платимо за український газ по європейських цінах.
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31.05.2021 14:39 Відповісти
ваш плешивый фюрер про Крым так же брехал, пес шелудивый
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31.05.2021 14:41 Відповісти
не тока про крым. ху..ло брехало и брешет всегда и обо всем
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31.05.2021 14:50 Відповісти
Що не слово із козломордостану-то три брехні. Співай,ластівко,співай...
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31.05.2021 15:17 Відповісти
конечно нет задачи остановки, только использование по остаточному принципу
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31.05.2021 16:28 Відповісти
По одной нитке СП-2 работает "Фортуна", и на 30 мая ей осталось пройти всего 5 км. При текущем темпе - около 1 км в сутки, морской участок первой нитки будет полностью готов до конца этой недели.

Но по другой нитке нужно уложить под водой еще 75 км. Вроде немного, но Академик Черский продвигается очень медленно, хотя технически должно быть наоборот - он должен идти быстрей Фортуны. Скорее всего Фортуна на следующей неделе начнет помогать Черскому на его участке - будут идти навстречу. И даже при таком темпе как сейчас, полностью завершить морской участок СП-2 россияне могут к началу августа, а если Черский ускорится, и того раньше.
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31.05.2021 18:11 Відповісти
... Верьте нам!
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31.05.2021 19:18 Відповісти
Т.е. несмотря на Парижское климатическое соглашение Европа собралась увеличить потребление углеводородов в 2 раза? Но ни премудрого Байдена и безумную девочку Грету это как-то не беспокоит.
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31.05.2021 20:12 Відповісти
 
 