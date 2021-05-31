VIP-косметика і одяг: у Раді заговорили про покарання за реалізацію контрабандних товарів

Цього тижня Верховна Рада готується проголосувати законопроєкт про криміналізацію контрабанди (5420).

Про це серед іншого повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він нагадав, що законопроєкт, внесений президентом Володимиром Зеленським, спрямований на встановлення нових штрафів і кримінальної відповідальності за контрабанду. Згідно з приблизними оцінками, щорічно контрабанда позбавляє український бюджет майже 6 млрд дол.

Вичерпного переліку товарів, які нелегально ввозять у нашу країну немає. Однак найчастіше йдеться про підакцизну продукцію (алкоголь, тютюнові вироби), дорогий брендовий одяг, VIP-косметику. В Україні вже діють санкції РНБО щодо низки так званих контрабандистів, що, втім, з огляду на повідомлення у ЗМІ, комплексно вирішити проблему поки не допомогло. Наприклад, днями ДФС повідомила про контрабанду 4 тонн брендового одягу, яку виявили на борту літака Boeing 737 рейсу "Стамбул-Бориспіль".

За даними журналіста Юрія Бутусова, ввозила товар компанія "Преміуем-пакет", що належить нібито підданому Німеччини. Також, буквально минулого тижня стало відомо про те, що в Україні працює нелегальна схема ввезення елітних косметологічних засобів, організована, зокрема, громадянами Росії. Повідомлялося, що контрабандні поставки здійснює компанія "NBC Group", а її постійними клієнтами є різні VIP-клініки краси.

За словами народної депутатки Соломії Бобровської, подібні "новини" і повідомлення від правоохоронців її давно не дивують. "... нічого дивного, що косметика сьогодні в товарах, які везуть контрабандою. Тим більше дорогі лінійки, - що поставляються в салони краси або в нішеві магазини. Наскільки я знаю, в законодавстві у нас немає особливого винятку щодо косметики. Але можливо, що саме в цій частині варто поправити законодавство (з метою посилення відповідальності, і не тільки для тих, хто лише ввозить, а й збуває косметичну продукцію. – Ред.), тому що йдеться про здоров'я громадян", - сказала вона, припустивши, що реалізаторів будь-яких контрабандних товарів можна позбавляти ліцензій/дозволів на діяльність.

Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали ім'я російського громадянина ймовірно причетного до організації контрабанди VIP-косметики. Це житель Москви Олексій Большой, і проти нього санкцій в Україні поки не було.

Також нагадаємо, згідно з антиконтрабандним законопроєктом президента, мінімальне передбачене покарання передбачає штраф від 10 до 20 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Максимальне - позбавлення волі від 7 до 11 років.