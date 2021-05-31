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VIP-косметика і одяг: у Раді заговорили про покарання за реалізацію контрабандних товарів

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VIP-косметика і одяг: у Раді заговорили про покарання за реалізацію контрабандних товарів

Цього тижня Верховна Рада готується проголосувати законопроєкт про криміналізацію контрабанди (5420).

Про це серед іншого повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він нагадав, що законопроєкт, внесений президентом Володимиром Зеленським, спрямований на встановлення нових штрафів і кримінальної відповідальності за контрабанду. Згідно з приблизними оцінками, щорічно контрабанда позбавляє український бюджет майже 6 млрд дол.

Вичерпного переліку товарів, які нелегально ввозять у нашу країну немає. Однак найчастіше йдеться про підакцизну продукцію (алкоголь, тютюнові вироби), дорогий брендовий одяг, VIP-косметику. В Україні вже діють санкції РНБО щодо низки так званих контрабандистів, що, втім, з огляду на повідомлення у ЗМІ, комплексно вирішити проблему поки не допомогло. Наприклад, днями ДФС повідомила про контрабанду 4 тонн брендового одягу, яку виявили на борту літака Boeing 737 рейсу "Стамбул-Бориспіль".

За даними журналіста Юрія Бутусова, ввозила товар компанія "Преміуем-пакет", що належить нібито підданому Німеччини. Також, буквально минулого тижня стало відомо про те, що в Україні працює нелегальна схема ввезення елітних косметологічних засобів, організована, зокрема, громадянами Росії. Повідомлялося, що контрабандні поставки здійснює компанія "NBC Group", а її постійними клієнтами є різні VIP-клініки краси.

За словами народної депутатки Соломії Бобровської, подібні "новини" і повідомлення від правоохоронців її давно не дивують. "... нічого дивного, що косметика сьогодні в товарах, які везуть контрабандою. Тим більше дорогі лінійки, - що поставляються в салони краси або в нішеві магазини. Наскільки я знаю, в законодавстві у нас немає особливого винятку щодо косметики. Але можливо, що саме в цій частині варто поправити законодавство (з метою посилення відповідальності, і не тільки для тих, хто лише ввозить, а й збуває косметичну продукцію. – Ред.), тому що йдеться про здоров'я громадян", - сказала вона, припустивши, що реалізаторів будь-яких контрабандних товарів можна позбавляти ліцензій/дозволів на діяльність.

Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали ім'я російського громадянина ймовірно причетного до організації контрабанди VIP-косметики. Це житель Москви Олексій Большой, і проти нього санкцій в Україні поки не було.

Також нагадаємо, згідно з антиконтрабандним законопроєктом президента, мінімальне передбачене покарання передбачає штраф від 10 до 20 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Максимальне - позбавлення волі від 7 до 11 років.

Автор: Наталя Джума
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а где весь тот паразитирующий - контролирующий "столоваться" будет - что на средних ЗП будет...
VIP-косметика и одежда: в Раде заговорили о наказании за реализацию контрабандных товаров - Цензор.НЕТ 415
VIP-косметика и одежда: в Раде заговорили о наказании за реализацию контрабандных товаров - Цензор.НЕТ 7839
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31.05.2021 13:57 Відповісти
А может нужно установить уголовную ответственность тем кто крышует контрабанду а?? Таможенникам...ментам...эсбэушникам...работничкам офиса презедента...и другим..??
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31.05.2021 13:57 Відповісти
в Раде заговорили.- На деревне с шумным интересом Бабы много говорят такого, Будто Таньку видели за лесом, С комсомольцем Гришкой Казаковым.
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31.05.2021 14:00 Відповісти
опять за лозунгами зебилы не понимают самого главного - все пролоббировано крупными торговыми сетями - своим все остальным закон - а потом будут радоваться скидки в 70% -это сколько они зарабатывают ,не кто не думает )) - зебилы - все ДЛЯ ВАС ЛИЧНО,КАЖЛОГО ИЗ ВАС подорожает и на порядок - ну для вас ведь - закончилась эпоха бедности))) .......дебилы
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31.05.2021 14:05 Відповісти
на проверках можно прибарахлиться ,что и внукам хватит VIP-косметика і одяг: у Раді заговорили про покарання за реалізацію контрабандних товарів - Цензор.НЕТ 9377.ща толпы контроллеров начнут по рынкам продавцов доить.
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31.05.2021 14:22 Відповісти
якось невдобно буде, ящо якась мадама-депутатка придбає, на чесно зароблене, шмурдяк. Треба карати таких бариг, які торгують контрафактом або підробкою
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31.05.2021 14:38 Відповісти
Снова сажать будут за фарцовку?
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31.05.2021 14:45 Відповісти
простой смертный ну никак не сможет завезти подакцизное барахло в страну без растаможки. это могут сделать только 450 гандонов из зрады...
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31.05.2021 15:00 Відповісти
В бюджете не хватает средств казнокрадам,скрутчикам пдв,на мерсы министрам,квартирки депутатикам и на кандидатскую надбавку для идиота кивы.
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31.05.2021 16:36 Відповісти
Я покупаю корейский уход из бюджетных брендов в проверенном магазине https://eva.ua/pr54962/ , верю, что тут реализуют оригинальную продукцию по доступной цене. Ева всегда радует также отличными скидками. Мне нет смысла покупать косметику сомнительного качества и в непроверенных магазинах.
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07.06.2021 20:47 Відповісти
Я лично стараюсь покупать только те вещи, которые продаются в хороших магазинах с высокой репутацией, где точно не будет копий и контрабанды. Вот, к примеру, ту же обувь на лето брала тут https://charisma.ua/fratelli-rossetti, в том, что в бутике продаются вещи отменного качества не сомневаюсь
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23.06.2021 15:23 Відповісти
 
 