"Прохання не піддаватися паніці", - жителів Херсонщини попередили про навчання ЗСУ із силами й засобами ППО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На Херсонщині з 1 по 3 червня відбудуться навчання Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.
"До уваги жителів Херсонської області! Із 01 по 03 червня заплановано проведення комплексу навчань із силами і засобами протиповітряної оборони на державному випробувальному полігоні Збройних Сил України в Скадовському районі Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що такі заходи вживаються з урахуванням необхідності в нарощуванні бойових можливостей ЗСУ та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці.
Жителів Херсонщини просять зберігати спокій і не піддаватися паніці.
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