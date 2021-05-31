УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13983 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України
2 820 5
військові навчання (2584) Херсонщина (4221) ЗСУ (5690)

"Прохання не піддаватися паніці", - жителів Херсонщини попередили про навчання ЗСУ із силами й засобами ППО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Херсонщині з 1 по 3 червня відбудуться навчання Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

"До уваги жителів Херсонської області! Із 01 по 03 червня заплановано проведення комплексу навчань із силами і засобами протиповітряної оборони на державному випробувальному полігоні Збройних Сил України в Скадовському районі Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що такі заходи вживаються з урахуванням необхідності в нарощуванні бойових можливостей ЗСУ та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці.

Жителів Херсонщини просять зберігати спокій і не піддаватися паніці.

Також дивіться: СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне, щоб пукани у вати порозривало.
показати весь коментар
31.05.2021 14:18 Відповісти
Ахтунг!.. ватникен немножько пуф-пуф!))
"Просьба не поддаваться панике", - жителей Херсонщины предупредили об учениях ВСУ с силами и средствами ПВО - Цензор.НЕТ 3961
показати весь коментар
31.05.2021 14:21 Відповісти
русские свиньи покидают Крым."Просьба не поддаваться панике", - жителей Херсонщины предупредили об учениях ВСУ с силами и средствами ПВО - Цензор.НЕТ 284
показати весь коментар
31.05.2021 14:33 Відповісти
"Просьба не поддаваться панике", - жителей Херсонщины предупредили об учениях ВСУ с силами и средствами ПВО - Цензор.НЕТ 6795
показати весь коментар
31.05.2021 14:22 Відповісти
Бамбилка не выросла...
показати весь коментар
31.05.2021 14:34 Відповісти
 
 