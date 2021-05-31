Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в середу, 2 червня, розгляне подання президента України Володимира Зеленського про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня.

Про це повідомив заступник голови комітету, народний депутат ("Слуга народу") Олександр Качура у своєму телеграм-каналі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"У середу (02.06.21) Комітет організації держвлади ВР розгляне питання подання Президента про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня", - йдеться в повідомленні.

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Віталій Грень є членом ЦВК з осені 2019 року. Він є одним із 12 членів Комісії, призначених за квотою парламентської фракції "Слуга народу"





