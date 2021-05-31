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Новини Політика України
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ВР (11722) звільнення (1511) ЦВК (1132) Качура (167) Грень Віталій (1)

Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в середу, 2 червня, розгляне подання президента України Володимира Зеленського про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня.

Про це повідомив заступник голови комітету, народний депутат ("Слуга народу") Олександр Качура у своєму телеграм-каналі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"У середу (02.06.21) Комітет організації держвлади ВР розгляне питання подання Президента про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня", - йдеться в повідомленні.

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Віталій Грень є членом ЦВК з осені 2019 року. Він є одним із 12 членів Комісії, призначених за квотою парламентської фракції "Слуга народу"

Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою СН члена ЦВК Греня, - слуга народу Качура 01
Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою СН члена ЦВК Греня, - слуга народу Качура 02
Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою СН члена ЦВК Греня, - слуга народу Качура 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Причина увольнения- он не верит в зебильный рейтинг 73% и не готов его подтвердить протоколами ЦИК в следующий раз. Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте "СН" члена ЦИК Греня, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5048
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31.05.2021 14:06
+4
Зеничтожество. Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9756
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31.05.2021 14:37
+2
Не виправдав очікування по виборах до 87.
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31.05.2021 14:04
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Не виправдав очікування по виборах до 87.
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31.05.2021 14:04 Відповісти
Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия,
Цветут миндаль и алыча, но без Лаврентий Палыча.
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31.05.2021 14:09 Відповісти
Причина увольнения- он не верит в зебильный рейтинг 73% и не готов его подтвердить протоколами ЦИК в следующий раз. Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте "СН" члена ЦИК Греня, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5048
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31.05.2021 14:06 Відповісти
перший раз чую про цього слугу дьявола, це означає що перейшов дорогу головному дьяволу!!!!! Нормальне явище!!!!!
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31.05.2021 14:20 Відповісти
Бідосік поспішає? Готується перекласти провину на "слуг урода" і провести позачергові вибори разом з "нашимилюТьмі" в ордло?
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31.05.2021 14:20 Відповісти
Зеничтожество. Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9756
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31.05.2021 14:37 Відповісти
Мабуть схиляється дозволити референдум по земельному питанню?
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31.05.2021 14:58 Відповісти
Он не избавился от своей фирмы, будучи членом ЦИК. Прошли суды и председатель ЦИК подал презу на его увольнение. Соевая ботва погуглить слаба.
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31.05.2021 15:03 Відповісти
За Конституцією України в презідента є такі повноваження пропонувати й затвержувати склад ЦВК по т.з. "квоті президента" . Але в відповідних статтях Коституції (про повноваження президента) нема а нічого про перелік причин по яким може презідент звільняти членів ЦВК навіть по т.з. квоті президента !
Що до інших квот , тим більш квот ВР , то в презідента прав звільняти членів ЦВК не більше , ніж в прибиральниці в ВР . Навіть в прибиральниці таких прав більше , бо вона хоча б якимось сенсом має відношення до квоти ВР !
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31.05.2021 15:17 Відповісти
Воно ДЗюрист. Воно дзюрить на закони. І на Конституцію зокрема.
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31.05.2021 15:26 Відповісти
 
 