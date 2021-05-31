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Паспорт вакцинації, довідка про антитіла або ПЛР-тест: Румунія назвала умови в'їзду для вболівальників на Євро-2020

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Паспорт вакцинації, довідка про антитіла або ПЛР-тест: Румунія назвала умови в'їзду для вболівальників на Євро-2020

Влада Румунії оприлюднила правила для вболівальників, які планують відвідати матчі чемпіонату Європи з футболу в Бухаресті, зокрема з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

З 1 червня для перетину кордону Румунії скасовується різний підхід для громадян із червоної, жовтої та зеленої зон.

Іноземці, які планують відвідати Бухарест під час Євро-2020, для в'їзду до країни мають надати:

- паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в'їзду в Румунію), або
- довідку про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію), або
- негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 години до в'їзду в Румунію.

Варто зазначити, що ці правила розповсюджуються на вболівальників, які планують їхати саме на турнір і планують перебувати у Бухаресті не більше 72 годин.

Іноземці, які приїдуть із червоної зони і не залишать територію Румунії протягом трьох днів, на четвертий день потраплять на карантин на 14 днів за адресою, заявленою для проживання при в'їзді в країну. До "червоних" країн відносять ті, де протягом останніх 14 днів рівень випадків COVID-19 перевищує 3 на 1000 жителів.

Збірна України зіграє в Бухаресті 17 та 21 червня.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
так прикольно а справка 19 года актуальна ? Паспорт вакцинации, справка об антителах или ПЦР-тест: Румыния назвала условия въезда для болельщиков на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 4372
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31.05.2021 14:36
+1
Де-факто, безвизовый режим с Евросоюзом уже сильно хромает на обе ноги. Я вот, например, сейчас не могу с семьей напрямую машиной проехать в Болгарию из-за позиции Румынии. Или круг через Венгрию или самолетом.Посмотрим что будет с 1 числа.
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31.05.2021 14:45
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31.05.2021 14:35 Відповісти
так прикольно а справка 19 года актуальна ? Паспорт вакцинации, справка об антителах или ПЦР-тест: Румыния назвала условия въезда для болельщиков на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 4372
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31.05.2021 14:36 Відповісти
Паспорт вакцинации, справка об антителах или ПЦР-тест: Румыния назвала условия въезда для болельщиков на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7576 конечно)) если шо милафон у меня))
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31.05.2021 14:39 Відповісти
Де-факто, безвизовый режим с Евросоюзом уже сильно хромает на обе ноги. Я вот, например, сейчас не могу с семьей напрямую машиной проехать в Болгарию из-за позиции Румынии. Или круг через Венгрию или самолетом.Посмотрим что будет с 1 числа.
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31.05.2021 14:45 Відповісти
Почему не можешь? Транзит работает. Может не через все ПП
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31.05.2021 16:42 Відповісти
Какое отношение безвиз имеет к ковидным запретам?
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31.05.2021 16:44 Відповісти
Все йде згідно плану описаним прихильниками заговору еліт ще на початку пандемії.
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31.05.2021 15:28 Відповісти
Класс! Между матчами трое суток, т.е. по логике, надо после первого матча виехать и на след.день заехать что б попасть на второй!
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31.05.2021 16:41 Відповісти
Переважна більшість українців на футбол не потраплять... П-ц.
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31.05.2021 18:31 Відповісти
шо футбол, шо ковид - все лохотрон
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31.05.2021 22:31 Відповісти
 
 