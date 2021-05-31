Вчена рада позбавить Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка 7 червня, - ректор Бугров

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявляє, що вчена рада КНУ позбавить Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, звання почесного доктора вишу 7 червня.

"Я звернувся до вченої ради напрацювати процедуру (позбавлення почесних звань – ред.), її справді на сьогодні немає. Але вже три комісії вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна. 7 червня відбудеться засідання вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка", - сказав він на прес-конференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Бугров зазначив, що, знаючи думки більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенка буде схвалено.

Як повідомлялося, диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року Леонід Губерський, а саме звання йому було присвоєно 2 листопада 2009 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, - Кондратюк