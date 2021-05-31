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Новини Політика України
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Вчена рада позбавить Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка 7 червня, - ректор Бугров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вчена рада позбавить Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка 7 червня, - ректор Бугров

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявляє, що вчена рада КНУ позбавить Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, звання почесного доктора вишу 7 червня.

"Я звернувся до вченої ради напрацювати процедуру (позбавлення почесних звань – ред.), її справді на сьогодні немає. Але вже три комісії вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна. 7 червня відбудеться засідання вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка", - сказав він на прес-конференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Бугров зазначив, що, знаючи думки більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенка буде схвалено.

Як повідомлялося, диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року Леонід Губерський, а саме звання йому було присвоєно 2 листопада 2009 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, - Кондратюк

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
правильно... лишить звания Лукашеску и присвоить Киве))
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31.05.2021 14:36
+5
А ученный сове не собирается лишить звания тех,кто присудили это звание этому неучу?
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31.05.2021 14:47
+4
Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня, - ректор Бугров - Цензор.НЕТ 2762
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31.05.2021 14:35
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Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня, - ректор Бугров - Цензор.НЕТ 2762
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31.05.2021 14:35 Відповісти
правильно... лишить звания Лукашеску и присвоить Киве))
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31.05.2021 14:36 Відповісти
хоч одна добра новина за день..
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31.05.2021 14:36 Відповісти
Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня, - ректор Бугров - Цензор.НЕТ 7323усы таракану побрейте))
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31.05.2021 14:37 Відповісти
Лукашенке сомому уже давно нужен доктор-психиатр...
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31.05.2021 14:38 Відповісти
Присвоить звание @йло-2 .
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31.05.2021 14:45 Відповісти
Ні-і-і,краще присвоїти звання підх----ла-ла-ла-1
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31.05.2021 15:24 Відповісти
Проклятые фошисты Бацку пытаются обидеть.
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31.05.2021 14:45 Відповісти
А ученный сове не собирается лишить звания тех,кто присудили это звание этому неучу?
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31.05.2021 14:47 Відповісти
Як випускник Університету імені Шевченка повністю згоден із такою пропозицією.
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31.05.2021 17:36 Відповісти
Багров не желает подтвердить свои дипломы марксисьта-ленинисьта в западном вузе?
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31.05.2021 14:49 Відповісти
А кто ему дал звание почетного доктора КНУ им. Шевченко ? Может этого деятеля чего-то лишить ? Если ещё дышит....
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31.05.2021 14:58 Відповісти
тут питання в іншому: який совковий сраколиз давав йому те звання?
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31.05.2021 15:03 Відповісти
А кто конкретно «дал» звание почётного доктора этому усатому придурку???У него имеются научные работы мирового значения???Хотя…если и Кива «дохтор»,то и любое животное из зоопарка тоже «имеет право» им быть!!!…
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31.05.2021 15:09 Відповісти
Наукові роботи раптово втратили новизну і практичну цінність.
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31.05.2021 16:31 Відповісти
Теорія Маркса вєчна!
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31.05.2021 16:57 Відповісти
Які ідіоти з цього КНУ дали звання шизофреніку????
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31.05.2021 15:27 Відповісти
Они и дали ,это обычная советская практика Вчена рада позбавить Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка 7 червня, - ректор Бугров - Цензор.НЕТ 138
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31.05.2021 15:37 Відповісти
Логічно припустити, що якби не інцидент з літаком RYANAIR, цей вилупок та терорист лукашеску залишався би почесним дохтором КНУ до кінця своїх днів.
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31.05.2021 15:39 Відповісти
Всё. Лука, теперь пора застрелиться!
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31.05.2021 15:52 Відповісти
...у меня больше вопросов как он стал почетным доктором? Схера ли вообще такими регалиями можно разбрасываться и присваивать кому попало просто так? Без защиты докторской? По людски, не так конечно как Кива. Что вообще за бред твориться в мире с учеными степенями? )))
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31.05.2021 16:16 Відповісти
Спитайте у "проффесора", який давав "дохтура"!
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31.05.2021 16:32 Відповісти
"Лука - "лишенец" с 7 июня... Оставьте хотя бы звание "Почетный картофелевод"!
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31.05.2021 16:33 Відповісти
На очереди Шариков (он же неуч-депутат, матерщинник просто босяк)...
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31.05.2021 17:00 Відповісти
На каком основании эти все почетные звания раздаются не понятно. Ученые степени должны присуждаться за научные достижения, а не политическую лестницу. Это все настолько девальвирует ценность этих званий что ими можно просто зад подтирать.
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31.05.2021 17:42 Відповісти
 
 