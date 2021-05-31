Упродовж вихідних у центрах масової вакцинації прищепили проти коронавірусу майже 5 тис. осіб, - МОЗ

У Києві, Одесі та Львові на минулих вихідних запрацювали перші пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19. Всього за два дні там були щеплені 4849 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що вакцинація проводилася з використанням препарату CoronaVac, виробленого компанією Sinovac. Працювала 21 мобільна бригада.

У Києві центр відкрився на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові - стадіону "Арена Львів", в Одесі - стадіону Одеської юридичної академії.

"Відкриття центрів масової вакцинації за алгоритмом, розробленим Міністерством, - це, перш за все, відповідальність міських голів та органів місцевого самоврядування, - зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. - Кожна область має такі об’єкти, це не обов’язково мають бути великі стадіони. У світі людей вакцинують в театрах, музеях і навіть церквах та центрах паломництва. Коли Україна отримає велику кількість вакцини, саме завдяки таким центрам ми зможемо щепити максимальну кількість людей та наблизитися до нашої спільної мети - перемоги над хворобою", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Також повідомляється, що центри масової вакцинації на перших етапах працюватимуть у вихідні дні. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.