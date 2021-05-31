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Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет

В Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.

Про це заявив під час форуму "Україна 30" міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, які там будуть освітні напрями:

  • Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
  • Нанотехнології;
  • Аерокосмічні технології;
  • Біотехнології та науки про здоров’я;
  • Енергетичні технології;
  • Глобалізація та міжнародні комунікації.

Також читайте: Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко

"Старт освітнього процесу - 1 жовтня 2023 року. Якщо ми хочемо, щоб ми занурились у світовий освітній простір - або третій тиждень вересня, або 1 жовтня, як в усьому світі, якщо ми будуємо світовий, визнаний президентський університет, він має відповідати всім трендам навчання, які сьогодні є в світі", - сказав Шкарлет.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Нью-Васюки ?
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31.05.2021 15:04
+12
А чому немає факультету циркового мистецтва?
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31.05.2021 15:05
+11
Не понял. В прошлом же месяце обещали строить космодром.
Теперь университет.
Я запутался...
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31.05.2021 15:08
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Нью-Васюки ?
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31.05.2021 15:04 Відповісти
Ніт, будет ленинский университет миллионов 2.0
Ну, и, конечно, попил бюджетного бабла.
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31.05.2021 16:12 Відповісти
будуть вчити, як торгувати вугіллям...
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02.06.2021 17:19 Відповісти
Онлайн курсы за 7.2 млрд? Красавцы .
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31.05.2021 15:04 Відповісти
А чому немає факультету циркового мистецтва?
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31.05.2021 15:05 Відповісти
Клоунов и так избыток .
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31.05.2021 15:06 Відповісти
73%
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31.05.2021 15:08 Відповісти
мировой рекорд
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31.05.2021 15:09 Відповісти
Они - не клоуны.... От их действий никому не смешно.... Они - калеки на всю голову, больные люди - самоубийцы...
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31.05.2021 15:14 Відповісти
Бо івн уже є - на Банковій сидить, членом на роялі грає
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31.05.2021 15:06 Відповісти
Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3683
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31.05.2021 15:06 Відповісти
Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7097
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31.05.2021 15:06 Відповісти
чему будут обучать игре членом на рояле?
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31.05.2021 15:06 Відповісти
А игра на рояле?Хером в ля-минор!?
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31.05.2021 15:07 Відповісти
Не понял. В прошлом же месяце обещали строить космодром.
Теперь университет.
Я запутался...
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31.05.2021 15:08 Відповісти
Видать, в прошлом месяце наркоман Вова ЗЕ, нюхнув коксу, в наркотическом угаре летал к звёздам. А в этом месяце, раскумарившись, тупой ЗЕбильный торчёк возомнил себя Учителем....То ли ещё будет...
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31.05.2021 15:11 Відповісти
В срассии скандал при постройке космодрома случился, деньги ищут. Ну вот зеледент от греха подальше и передумал.
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31.05.2021 15:11 Відповісти
Хотелось бы, чтобы к 23 году вы сами пошли бы по одному направлению...
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31.05.2021 15:08 Відповісти
хотелось бы раньше....))) к этому Новому году...(типа ...от Св. Миколая подарунок))))
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31.05.2021 15:19 Відповісти
Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1525
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31.05.2021 15:09 Відповісти
Нынешнее поколение зебобов будет жить при зебилизме. К 2023 будет построена материально-техническая база зебилизма и зебобы с облегчением и восторгом войдут в новую фазу развития человечества - зебилизм
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31.05.2021 15:10 Відповісти
а обучать будут трускавецкие профессора?
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31.05.2021 15:10 Відповісти
поправочка - проФФесора
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31.05.2021 15:11 Відповісти
откуда 7,2 ярда возьмет? что такое президентский? такие дисциплины нельзя в КНУ или КМА читать? Далекому от образования президенту пора понять, что университет - это не территория ВДНХ, а люди и только люди!!!
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31.05.2021 15:12 Відповісти
... Мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем - тот станет всем ...
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31.05.2021 15:12 Відповісти
В Україні давним-давно існує Національна академія державного управління при Президентові України. За яким хреном ЗЕлена банда вирішила дублювати те, що давно працює? Просто ЗЕленим ублюдкам треба розпиляти гроші на черговому "Великому крадівництві".
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31.05.2021 15:16 Відповісти
Поплавский занервничал ... В клоуне - авантюристе он видит серьёзного конкурента на рынке шоу-швали...
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31.05.2021 15:17 Відповісти
Нічого не зроблено, лише третій рік пустих, тупих, популістських прожектів з безконтрольною "тратою" мільярдів.
Імітація бурхливої діяльності продовжується.
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31.05.2021 15:18 Відповісти
В университете будут преподавать только такие гении как Шкарпет.
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31.05.2021 15:22 Відповісти
а кива? не сбрасывайте долбня со счетов...или щитов? )))))
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31.05.2021 15:25 Відповісти
Нанотехнологии Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 936 Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8380 Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8254 Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4050 Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9254
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31.05.2021 15:24 Відповісти
У меня дежавю. Быстрее строим "сколково". Когда будет "украинский селигер"?
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31.05.2021 15:31 Відповісти
было - 100 садиков, 100 школ, 100 стадионов, 100 мостов, 100500 км дорог.... плюс 100 фельдшаруско-акушерских пунктов в селах и... 100 клизм им в подарок ))))
теперя - 100 взлетно-посадочных полос (плюс проигранный в споре с Филатовым аэропорт в Днепре)))), 100 самолетов Ан, 100 университетов и.... 100 кив бонусом...
зашибись...как развивается страна ... не успеваем мечтать )))))
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31.05.2021 15:24 Відповісти
Народ, не парьтесь. Не будет универа. Просто закажут проект, миллионов за 30-90, деньги на проект освоят, и все заглохнет. Типичная рашевская схема.
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31.05.2021 15:30 Відповісти
Это тема Арестовича походу.Он любит такие темы двигать в массы.Идея хорошая.Но если хорошую идею,берутся исполнять идиоты,то выхлопа не будет. Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3031
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31.05.2021 15:31 Відповісти
Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9558
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31.05.2021 15:32 Відповісти
А напрямок сільськогосподарський? Не в пустелі живемо. Ті, хто нанотехнологіями буде займатись, чим харчуватися будуть?
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31.05.2021 15:32 Відповісти
У меня дежавю. "Украинское сколково"? Когда будет"украинский селигер"? А когда на донбасе появится "кадыров" и вся Украина будет туда отстегивать?
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31.05.2021 15:34 Відповісти
..нахуа всё это?.. помогите лучше уже существующим универам с именем, а не ЭТОТ замок на песке имени Найвелычнишой
прожекты Зели Заочницы дорого обойдутся 73%ным зебилам.. ну и всем нам тоже..(
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31.05.2021 15:35 Відповісти
Долго совращал пианиста вор Шкарлет сладкими рассказами про университет короля Сауда, институт короля Седжона ,университет короля Абдул-Азиза. Типа пора и Зеленскому становиться в этот славный королевский ряд. И уговорил. Теперь Шкарлет будет воровать миллионами./ Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств.
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31.05.2021 15:58 Відповісти
скоріш за все, шкарлет і зе на держкошт і на держземлях зроблять універ з метою по тихому його потім прихватизувати
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31.05.2021 18:50 Відповісти
Sergey Fursa

Когда Коломойский сказал, что «Я преподавал там, где вы учились» еще никто не знал, что вскоре будет создан президентский университет. Теперь все встало на свои места.
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31.05.2021 16:02 Відповісти
Чим би дитя не бавилось лиш би не плакало
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31.05.2021 16:06 Відповісти
Воно хоть розуміє про що теревенить?
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31.05.2021 16:15 Відповісти
Очередная левая конторка по выдаче дипломов,будет как с балбесом гросей,торговал трусами на базаре,а оказалось имеет бумагу об образовании и может всем показать как керовать державою.
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31.05.2021 16:17 Відповісти
праффесар кива будет лекции мычать?
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31.05.2021 16:34 Відповісти
Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет

ххх
Школа естрадно-циркового искусства будет?
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31.05.2021 16:38 Відповісти
Тю, нащо вчитися? Можна бути довбаком і водночас президентом!
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31.05.2021 17:02 Відповісти
Навіщо це все???? Всі ці направлення є майже у всіх університетах!!!!! Що за херню воно городить?????
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31.05.2021 17:30 Відповісти
Для чого ці спеціалісти без справедливих судів та без можливості вільно вести економічну діяльність в Україні? Де вони будуть працювати, як їм створювати компанії без пільгових кредитів та монополістів, де будь місцевий "діяч" зможе задарма забрати твої напрацювання?
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31.05.2021 18:39 Відповісти
"В будущем у нас будет Университет будущего" Зеленский. Так как настоящее требует работать, Зеленский будет жить в будущем
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01.06.2021 00:10 Відповісти
Как -то все это отдает бродячим цирком,буффонадой.Все какое-то однодневное,яркое и бессмысленное.Они,похоже,без этого не могут."Чемпионат мира по классической борьбе в каждом шапито." Плюс программисты - аморальные апатриды с ноутбуками и без фундаментальных знаний.
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01.06.2021 05:57 Відповісти
якесь дешеве порно
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02.06.2021 17:15 Відповісти
 
 