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Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.
Про це заявив під час форуму "Україна 30" міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він повідомив, які там будуть освітні напрями:
- Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
- Нанотехнології;
- Аерокосмічні технології;
- Біотехнології та науки про здоров’я;
- Енергетичні технології;
- Глобалізація та міжнародні комунікації.
"Старт освітнього процесу - 1 жовтня 2023 року. Якщо ми хочемо, щоб ми занурились у світовий освітній простір - або третій тиждень вересня, або 1 жовтня, як в усьому світі, якщо ми будуємо світовий, визнаний президентський університет, він має відповідати всім трендам навчання, які сьогодні є в світі", - сказав Шкарлет.
Топ коментарі
+13 Envoy
показати весь коментар31.05.2021 15:04
+12 Вадим Иванов 85ee28d1
показати весь коментар31.05.2021 15:05
+11 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар31.05.2021 15:08
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Будь ласка, зачекайте...
Ну, и, конечно, попил бюджетного бабла.
Теперь университет.
Я запутался...
Імітація бурхливої діяльності продовжується.
теперя - 100 взлетно-посадочных полос (плюс проигранный в споре с Филатовым аэропорт в Днепре)))), 100 самолетов Ан, 100 университетов и.... 100 кив бонусом...
зашибись...как развивается страна ... не успеваем мечтать )))))
прожекты Зели Заочницы дорого обойдутся 73%ным зебилам.. ну и всем нам тоже..(
Когда Коломойский сказал, что «Я преподавал там, где вы учились» еще никто не знал, что вскоре будет создан президентский университет. Теперь все встало на свои места.
ххх
Школа естрадно-циркового искусства будет?