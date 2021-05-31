Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває

Апеляційний суд Одеси виправдав активіста Сергія Стерненка за статтею 187 Кримінального кодексу ("розбій").

Про це Стерненко написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"За ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією", - зазначив він.

За його словами, зараз триває слухання щодо двох інших статей.

"Ще питання щодо 146 і 263 статей", - написав активіст.

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"Радіти ще рано. 187 стаття відпала, це добре. Але чекаємо, що скажуть про ст. 146 і 263, за якою загрожує до 7 років позбавлення волі", - підсумував він.

Зазначимо, стаття 146 Кримінального кодексу України стосується викрадення людини, а ст. 263 - незаконного поводження зі зброєю.

"Суд визнав, що "потерпілий "Щербич змінював свідчення в судах 1 і 2 інстанцій про місце, час і обставини "злочину", - пізніше додав Стерненко.

"146 статтю щодо мене і Демчука залишають, хоча терміни давності щодо притягнення за неї пройшли. Це обвинувачення ґрунтується виключно на свідченнях "потерпілого", які цим же судом були визнані суперечливими", - також зазначив активіст.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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