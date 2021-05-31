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Новини Суспільство Вирок Стерненку
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Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває

Апеляційний суд Одеси виправдав активіста Сергія Стерненка за статтею 187 Кримінального кодексу ("розбій").

Про це Стерненко написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"За ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією", - зазначив він.

За його словами, зараз триває слухання щодо двох інших статей.

"Ще питання щодо 146 і 263 статей", - написав активіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд оголошує рішення у справі активіста Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Радіти ще рано. 187 стаття відпала, це добре. Але чекаємо, що скажуть про ст. 146 і 263, за якою загрожує до 7 років позбавлення волі", - підсумував він.

Зазначимо, стаття 146 Кримінального кодексу України стосується викрадення людини, а ст. 263 - незаконного поводження зі зброєю.

"Суд визнав, що "потерпілий "Щербич змінював свідчення в судах 1 і 2 інстанцій про місце, час і обставини "злочину", - пізніше додав Стерненко.

"146 статтю щодо мене і Демчука залишають, хоча терміни давності щодо притягнення за неї пройшли. Це обвинувачення ґрунтується виключно на свідченнях "потерпілого", які цим же судом були визнані суперечливими", - також зазначив активіст.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Також дивіться: Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Так вали отсюда.
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31.05.2021 15:12
+12
Якщо обвинуваченого оправдовують останьою судовою інстанцією, це значить що всі хто до цього робив брехливі звинувачення та засуджував мають бути притягнуті самі до кримінальної відповідальності.
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31.05.2021 15:12
+12
Ну, а когда откроют дела на судью-сталиниста и ментов с прокурорами за фальсификацию материалов !
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31.05.2021 15:12
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Так вали отсюда.
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31.05.2021 15:12 Відповісти
Так валите 73% убогих .
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31.05.2021 15:13 Відповісти
Ах, это соевому безразлична судьба "ценичного бандеровца". Неудивительно.
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31.05.2021 15:18 Відповісти
самый весомый факт... был РАЗБОЙ....а похищение так сложно доказать... там надо куча ОБЪЕКТИВНЫХ *(уточню похищение должно быть а не типа сорвалось или планировалось) оперативно розыскных просушка письма телефонный трафик и прочее.. умысел-- а только слова -напоминает как одного нардепа похитили... а теперь "похищенный" не может доползти в следственные органы... признав показания терпилы противоречащими т .е. уже совравши раз во второй ему верить нельзя суд забил гвоздь в истину и объективность показания терпилы...и еще палка в 2 концах по ложному доносу терпила может вполне стать обвиняемым и поменяться ролями со Стерненко говорю просто как юрист без какой либо личной симпатии или антипатии к кому либо в деле....
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31.05.2021 15:34 Відповісти
забавно что фанат ишака топит типа "за стерненка".
Мимикрировал шоб никто не вспоминал как стерненка помоями поливали? Апелляционный суд оправдал Стерненко по одной статье: Это те самые 300 грн, за которые давали 7 лет с конфискацией. Слушание по другим продолжается - Цензор.НЕТ 2158
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31.05.2021 15:29 Відповісти
Тебе какаяразница но из за выбора Зебила при власти причасны такие как ты с ручным прокурором и другой Зешвалью
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31.05.2021 15:14 Відповісти
якщо тобі фіалєтава, то що ти тут робиш?
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31.05.2021 15:18 Відповісти
Якщо обвинуваченого оправдовують останьою судовою інстанцією, це значить що всі хто до цього робив брехливі звинувачення та засуджував мають бути притягнуті самі до кримінальної відповідальності.
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31.05.2021 15:12 Відповісти
Нічого такого це не значить.......
Адже можна подивитись і "під іншим кутом".
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31.05.2021 15:15 Відповісти
Ну, а когда откроют дела на судью-сталиниста и ментов с прокурорами за фальсификацию материалов !
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31.05.2021 15:12 Відповісти
Мій прогноз - 5 років залишать.
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31.05.2021 15:13 Відповісти
27.05.2021 "Стерненко 31 мая будут закрывать в колонию. От надежных источников в одесском апелляционном суде поступила инфа, что судьи по "делу про 300 гривен " против Сергея собираются вынести ему обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму", Апелляционный суд оправдал Стерненко по одной статье: Это те самые 300 грн, за которые давали 7 лет с конфискацией. Слушание по другим продолжается - Цензор.НЕТ 1082
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31.05.2021 15:18 Відповісти
Так радоваться самое время, по той статье, что несправедливо вынесли приговор - отменили. А если справедливо за хранение оружиия посадят - чего печалиться? Преступник должен сидеть в тюрьме.
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31.05.2021 15:22 Відповісти
Дебилдетект.
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31.05.2021 15:30 Відповісти
Ну и чем ты лучше мафии, ханурик? Те же тоже "своих" отмазывают, независимо от совершенного злодеяния.
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31.05.2021 15:32 Відповісти
какого злодеяния - можно подробней?
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31.05.2021 15:34 Відповісти
Я не буду пересказывать суть всех обвинений, почитайте про "стартовый" пистолет и набои к нему (резиновые огнестрельные), написано было много уже. Опять же, я его не осуждаю, но преступление задокументировано и не оспаривается. Какой за это дать срок, пусть решает суд. НЕ посадят по этому эпизоду - повезло значит, лично я думаю, что он сидеть должен за то, что доганял и добивал ублюдка, который на него напал.
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31.05.2021 15:38 Відповісти
где написано что он переделал стартовый пистолет в боевой?
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31.05.2021 15:42 Відповісти
Так и его не судят, за то что переделал, а за то что переделанный (который "возле дома нашел" хранил). Гугл в помощь.
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31.05.2021 15:44 Відповісти
де його пряма мова що він його знайшов?
він придбав його для самозахисту.
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31.05.2021 15:55 Відповісти
Це вже в мареріалах справи. На відміну від більшості захисників, я знайомився делально зі всім, що є у відкритому доступі по тому. Заперечення його слів, про то, що він "знайшов" - перший раз тут чую, хоча спілкувавсяв в Фейсбук на ту тему ДУЖЕ багато. Хоча він вже покази про ніж третій раз змінив (по інший справі), можу і тут вже так ) Не важливо, для чого зброя на чорному ринку купляється, стаття за той злочин від того іншою не стане.
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31.05.2021 16:01 Відповісти
посилання на матеріали справи в студію Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває - Цензор.НЕТ 1530,вислючок кацапський.
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31.05.2021 16:13 Відповісти
Ой дураак...у Стерненко был стартовый НЕ переделанный пистолет. "Эксперт", которому отдали на экспертизу пистолет его переделал, вытащив втулку и после этого заявил, что теперь пистолет пригоден для использования с огнестельными боеприпасами.
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31.05.2021 16:11 Відповісти
Ну да, удобно хранить боевое оружие и на такую "отмазку" рассчитывать. Думаю, что судья возьмет во внимание то, что набои к пистолету были огнестрельные изьяты также, того же калибра, что пистолет привращается в боевой всего лишь выручиванием втулки, и таких "умных" слушать не будет.
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31.05.2021 16:15 Відповісти
Що, лапотник, палає пердак, бо Стерненка не закрили? Це чудово.
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31.05.2021 16:27 Відповісти
Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває - Цензор.НЕТ 1344
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31.05.2021 16:53 Відповісти
Ещё раз - дебилдетект.
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31.05.2021 15:43 Відповісти
Так судят за другой эпизод.
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31.05.2021 15:44 Відповісти
Судят за "стартовый" пистолет и набои к нему.
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31.05.2021 15:52 Відповісти
Только дебилы могут думать, что Сергей, будучи юредично грамотным и зная пристальную "любовь" к себе мусаров, будет держать у себя дома что-то запрещённое.
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31.05.2021 15:42 Відповісти
Ахахаха.. Да уж... Ну так он не отрицает, что это у него было, включая набои. Он их "добровольно здал" во время обыска. Просвещайся, жополиз, такие коменты убогие не на руку твоему патрону, я думаю.
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31.05.2021 15:48 Відповісти
И шо, сколько мокрухи на том стволе? Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває - Цензор.НЕТ 4974
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31.05.2021 15:53 Відповісти
Ещё раз для... Там не было ничего запрещённого.
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31.05.2021 16:01 Відповісти
А не потрібно тримати вдома заборонене, тобі самі "орли рюкзакова" принесуть. Головне щоб була команда і танк в квартирі "відшукають".
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31.05.2021 16:13 Відповісти
Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває - Цензор.НЕТ 591 Зрадник,посібник. окупанта.
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31.05.2021 16:03 Відповісти
мокшанский пятак громко хрюкнул с загородки
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31.05.2021 15:31 Відповісти
Ну что поц, зуб даешь, что мокшанский?
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31.05.2021 15:34 Відповісти
могу тебе даже глаз на жопу натянуть Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває - Цензор.НЕТ 4468
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31.05.2021 15:39 Відповісти
Выпустят его сегодня.
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31.05.2021 15:33 Відповісти
А ты должен и дальше сидеть на бутылке.
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31.05.2021 15:36 Відповісти
арсэнбарисыч разрешил ?
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31.05.2021 15:38 Відповісти
Никакого "похищения человека" небыло .... Покатали по городу какую-то колорадскую прокремлёвскую мразь... За это не наказывают....Наказать условно можно только за то, что колорадского подонка не утопили в канализации....
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31.05.2021 15:39 Відповісти
И об этом...В Украине разразился очередной политический скандал. 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". В списке оказались и трое граждан России уроженцы Чечни - бойцы добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура, которые базировались под Мариуполем, и вместе с бойцами 8-ого батальона Андрея Червня защищали столицу Приазовья. Сейчас им грозит экстрадиция в РФ. Муслим Чеберлоевский - враг РФ и Путина. Служил охранником у Джохара Дудаева и сражался за независимость Ичкерии. После второй Чеченской войны переехал в Грузию, потом переехал в Данию. В 2014 году прибыл в Украину, чтобы помогать отстаивать независимость Украины..
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31.05.2021 15:42 Відповісти
Да, класная тут система комментирования, не нравиться что-то пэрэсичным - значит спам...
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31.05.2021 15:45 Відповісти
Не устраивает пивная бутылка? Требуй от шипучки. Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває - Цензор.НЕТ 3770
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31.05.2021 15:47 Відповісти
Все вірно, тут кацапських вилупків не шанують.
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31.05.2021 16:31 Відповісти
Все равно посадят! Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває - Цензор.НЕТ 4556 Самый "справедливый рыгало-соево-ЗЕлупленый "суд" так поступить с родными человечками из правоОхернительных органов не может. Это же все равно, что их обвинить в куче преступлений. Одна шайка-банда. Не даром эти "суды" практически не выносят оправдательных решений.
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31.05.2021 15:45 Відповісти
Я не зрозумів, як так, що прихильники Порошенка проти Стерненка, бо він постійно його критикував, і прихильники Зеленського теж проти Стерненка.

Вперше бачу, як ці люди об'єдналися...
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31.05.2021 15:56 Відповісти
Це відповідь, що Зе не впливає на суди. Впливає, та ще й як, головне, щоб ти був проти Порошенко. Чи Стерненко не писав Зеленському? Чи Зеленський не пропонував Стерненко керувати СБУ в області? Ось так формується керована опозиція під яку не потрапляє "ЄС".
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31.05.2021 16:10 Відповісти
Свого часу як программер мав справу з двума темами .
1. Lawful interception .
2. RFID .
Так ось , перше дає копам й беспеці warrants від суду не майже безмежне перехоплення . Багато злочинів , особливо тяжких (включаючи теракти) були попередженні завдякі такому перехопленню .
Система радіоіндентефікації теж дуже ефективна в слідкуванні за об"єктами на яких стоять спеціальні tags . Аде її головна перевага є й головним недоліком . Бо коли ти спеціально вибудовуєшь ідеальну т.з. траєнгуляцію (triangle - це трикутник) то система може дати при певних умовах точнысть до пів метра . Бо трикутник ідеальний й спеціально розрахованний так , що б кути були до 60 градусів близки . Але коли маєшь справу с траєнгуляцією ситуативною , то виявляється , що усі приймальники сигналу стоять майже на одній прямій - тобто між ними по одній осі відстань в 10 км , а по другий 100-200 метрів . Типовий приклад -- місце Одеса , т.з. "гОрод у Моря" й ось це саме морє й дає лайнову траєнгуляцію , де місцеположення об"єкта можно лише оціночно визначити десь так в цьому квадраті - 1х1 км ... Для попередження злочину -- чудова можливість, для доведення в суді -- нульова !
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31.05.2021 16:24 Відповісти
 
 