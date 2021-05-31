Апеляційний суд виправдав Стерненка за однією статтею: Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухання щодо інших триває
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Апеляційний суд Одеси виправдав активіста Сергія Стерненка за статтею 187 Кримінального кодексу ("розбій").
Про це Стерненко написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"За ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією", - зазначив він.
За його словами, зараз триває слухання щодо двох інших статей.
"Ще питання щодо 146 і 263 статей", - написав активіст.
"Радіти ще рано. 187 стаття відпала, це добре. Але чекаємо, що скажуть про ст. 146 і 263, за якою загрожує до 7 років позбавлення волі", - підсумував він.
Зазначимо, стаття 146 Кримінального кодексу України стосується викрадення людини, а ст. 263 - незаконного поводження зі зброєю.
"Суд визнав, що "потерпілий "Щербич змінював свідчення в судах 1 і 2 інстанцій про місце, час і обставини "злочину", - пізніше додав Стерненко.
"146 статтю щодо мене і Демчука залишають, хоча терміни давності щодо притягнення за неї пройшли. Це обвинувачення ґрунтується виключно на свідченнях "потерпілого", які цим же судом були визнані суперечливими", - також зазначив активіст.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
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Мимикрировал шоб никто не вспоминал как стерненка помоями поливали?
Адже можна подивитись і "під іншим кутом".
він придбав його для самозахисту.
Вперше бачу, як ці люди об'єдналися...
1. Lawful interception .
2. RFID .
Так ось , перше дає копам й беспеці warrants від суду не майже безмежне перехоплення . Багато злочинів , особливо тяжких (включаючи теракти) були попередженні завдякі такому перехопленню .
Система радіоіндентефікації теж дуже ефективна в слідкуванні за об"єктами на яких стоять спеціальні tags . Аде її головна перевага є й головним недоліком . Бо коли ти спеціально вибудовуєшь ідеальну т.з. траєнгуляцію (triangle - це трикутник) то система може дати при певних умовах точнысть до пів метра . Бо трикутник ідеальний й спеціально розрахованний так , що б кути були до 60 градусів близки . Але коли маєшь справу с траєнгуляцією ситуативною , то виявляється , що усі приймальники сигналу стоять майже на одній прямій - тобто між ними по одній осі відстань в 10 км , а по другий 100-200 метрів . Типовий приклад -- місце Одеса , т.з. "гОрод у Моря" й ось це саме морє й дає лайнову траєнгуляцію , де місцеположення об"єкта можно лише оціночно визначити десь так в цьому квадраті - 1х1 км ... Для попередження злочину -- чудова можливість, для доведення в суді -- нульова !