Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російська сторона готова обговорювати будь-які теми, у тому числі питання прав людини, на майбутній зустрічі президентів Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві.
Про це в ході пресконференції заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.
"Ми готові розмовляти, у нас немає ніяких заборонених тем. Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне, і будемо готові відповісти на ті питання, яких торкнеться американська сторона. Це стосується і прав людини. Ми готові обговорювати і права людини, і будь-яку іншу тему в тих обсягах, які передбачені документами, які досягаються універсально, в цій або в іншій сфері. Це буде спиратися тільки на міжнародне право", - повідомив російський міністр.
Лавров підкреслив, що Росія не прийме концепцію світопорядку, заснованого на правилах, які просувають західні країни на чолі зі США. Торкаючись питання прав людини, він додав, що в Москві стежать за долею американських громадян, які звинувачуються у справі про заворушення біля Капітолію у Вашингтоні 6 січня.
Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден заявив, що зустрічається з Путіним, "щоб дати зрозуміти, що ми не будемо сидіти склавши руки і дозволяти йому порушувати права людини".
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_Путлер не человек, асьол!
Лавров, тут тебе и шефу твоему передали в подарок от СССР
То есть РФ не будет выполнять никакие договора и обязательства. Само ***** и Говорящая Лошадь неоднократно заявляли о приоритете российского права над мировым, если это противоречит интересам России, т.е. в их понимании Байдена можно и нужно развести как лоха и скрепночелюстным ватникам подать Путина как наместника Бога на Земле.
-Іго-го-го-го
-А він у Васне не заІРЖАВілий?
-Іго-го-го-го!
-Який цвинтар Вам більш до вподоби:"Новодєвічїй",чи"Ваганьковський"?
-???????????????????????????????
-Пора,друже,пора,спокою серце просить,...
А про що тоди говорити ?
Конечно он добивался встречи не для этого.