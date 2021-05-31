Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини

Російська сторона готова обговорювати будь-які теми, у тому числі питання прав людини, на майбутній зустрічі президентів Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві.

Про це в ході пресконференції заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Ми готові розмовляти, у нас немає ніяких заборонених тем. Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне, і будемо готові відповісти на ті питання, яких торкнеться американська сторона. Це стосується і прав людини. Ми готові обговорювати і права людини, і будь-яку іншу тему в тих обсягах, які передбачені документами, які досягаються універсально, в цій або в іншій сфері. Це буде спиратися тільки на міжнародне право", - повідомив російський міністр.

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Лавров підкреслив, що Росія не прийме концепцію світопорядку, заснованого на правилах, які просувають західні країни на чолі зі США. Торкаючись питання прав людини, він додав, що в Москві стежать за долею американських громадян, які звинувачуються у справі про заворушення біля Капітолію у Вашингтоні 6 січня.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден заявив, що зустрічається з Путіним, "щоб дати зрозуміти, що ми не будемо сидіти склавши руки і дозволяти йому порушувати права людини".