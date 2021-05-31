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Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини

Російська сторона готова обговорювати будь-які теми, у тому числі питання прав людини, на майбутній зустрічі президентів Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві.

Про це в ході пресконференції заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Ми готові розмовляти, у нас немає ніяких заборонених тем. Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне, і будемо готові відповісти на ті питання, яких торкнеться американська сторона. Це стосується і прав людини. Ми готові обговорювати і права людини, і будь-яку іншу тему в тих обсягах, які передбачені документами, які досягаються універсально, в цій або в іншій сфері. Це буде спиратися тільки на міжнародне право", - повідомив російський міністр.

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Лавров підкреслив, що Росія не прийме концепцію світопорядку, заснованого на правилах, які просувають західні країни на чолі зі США. Торкаючись питання прав людини, він додав, що в Москві стежать за долею американських громадян, які звинувачуються у справі про заворушення біля Капітолію у Вашингтоні 6 січня.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден заявив, що зустрічається з Путіним, "щоб дати зрозуміти, що ми не будемо сидіти склавши руки і дозволяти йому порушувати права людини".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
О правах в стойле не забудь , лошадь .
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31.05.2021 15:37
+4
о правах чилавека? как можно говорить о том чего на рассии нет, и практически никогда не было
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31.05.2021 15:50
+3
Лошадь щёки раздула. Лошадь считает себя важной.
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31.05.2021 15:40
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О правах в стойле не забудь , лошадь .
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31.05.2021 15:37 Відповісти
Та можна подумати...на росії немає людей - це країна рабів.
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31.05.2021 15:38 Відповісти
Які повноваження має непарнокопитний обговорювати справи парнокопитних. Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека - Цензор.НЕТ 619
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31.05.2021 15:39 Відповісти
Лошадь щёки раздула. Лошадь считает себя важной.
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31.05.2021 15:40 Відповісти
"Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека"
_Путлер не человек, асьол!
Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека - Цензор.НЕТ 9254
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31.05.2021 15:40 Відповісти
Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека - Цензор.НЕТ 1823
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31.05.2021 15:42 Відповісти
)) Прикольная малявка.
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31.05.2021 15:57 Відповісти
с кремлешушерей что то обсуждать а тем более договариваться - себе дороже.....
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31.05.2021 15:45 Відповісти
о правах чилавека? как можно говорить о том чего на рассии нет, и практически никогда не было
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31.05.2021 15:50 Відповісти
Лавров подчеркнул, что Россия не примет концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают западные страны во главе с США

Лавров, тут тебе и шефу твоему передали в подарок от СССР
Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини - Цензор.НЕТ 4910 Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини - Цензор.НЕТ 2823
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31.05.2021 16:03 Відповісти
Засраха *не примет концепцию миропорядка,предложенную Западом* .Значит будете удушены ватные пдрсы а-ля сссссссср, тупые необучаемые животные
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31.05.2021 16:11 Відповісти
кто это "мы"? ты и твои усы?
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31.05.2021 16:32 Відповісти
....Это будет опираться только на международное право", - сообщил российский министр.
То есть РФ не будет выполнять никакие договора и обязательства. Само ***** и Говорящая Лошадь неоднократно заявляли о приоритете российского права над мировым, если это противоречит интересам России, т.е. в их понимании Байдена можно и нужно развести как лоха и скрепночелюстным ватникам подать Путина как наместника Бога на Земле.
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31.05.2021 16:46 Відповісти
-Пане лошадь, маєте особистий револьвер?
-Іго-го-го-го
-А він у Васне не заІРЖАВілий?
-Іго-го-го-го!
-Який цвинтар Вам більш до вподоби:"Новодєвічїй",чи"Ваганьковський"?
-???????????????????????????????
-Пора,друже,пора,спокою серце просить,...
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31.05.2021 16:53 Відповісти
мОкшанія і права людини!!!!!?????? Це що?????????????
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31.05.2021 17:23 Відповісти
То не буде предмету переговорів. А на умови ***** і цього Мерина Байден не піде. Санкції все-одно ліпитиме.
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31.05.2021 18:45 Відповісти
Лавров подчеркнул, что Россия не примет концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают западные страны во главе с США.Источник: https://censor.net/ru/n3268510

А про що тоди говорити ? Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини - Цензор.НЕТ 2834
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31.05.2021 21:24 Відповісти
Права человека - это отмазка и прикрытие, которую придумали для байдена в демпартии.
Конечно он добивался встречи не для этого.
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31.05.2021 23:29 Відповісти
 
 