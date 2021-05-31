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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Терористи "ДНР" змусили школярів на окупованих територіях складати російський іспит

Новини Цензор.НЕТ Події

Терористи

Випускники частини одинадцятих класів на окупованій Донеччині вперше складають Єдиний державний іспит - разом з Росією і за російськими нормами.

Про це повідомляють підконтрольні окупантам інформаційні ресурси, передає Цензор.НЕТ.

Іспит складають у трьох навчальних закладах: у "гімназії" та "університеті" в Донецьку, а також у "ліцеї" в Макіївці. Іспит напишуть 475 учнів. Викладачів перед цим відправляли в Росію на спеціальне навчання правил проведення іспиту.

Ватажок терористів організації "ДНР" Денис Пушилін відвідав один з пунктів складання іспиту в окупованому Донецьку, де виступив перед випускниками. "Це елемент наших інтеграційних процесів, які набирають обертів і проявляються в усіх напрямах, зокрема і в освітній системі", - заявив ватажок терористів.

Також 31 травня Єдиний державний іспит проходить по всій Росії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Зато дегенеративная ватная публика очень любит повозмущаться и порассуждать про кого-то лижущего чью-то жопу

Террористы "ДНР" заставили школьников на оккупированных территориях сдавать российский экзамен - Цензор.НЕТ 1672
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31.05.2021 15:58
+4
Якось "похрєн"... Далі що? Дівки - на панель, хлопці - автомати в зуби, і в окопи... От і все "майбутнє"... Бо ні в Україні, ні в Росії вони ні освіти не отримають, ні роботи путящої...Вони там - тільки як "представители местнага населения", що виправдовує присутність російської зброї і росіян-"дабравольцев" на Донбасі...
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31.05.2021 16:15
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ЭГЭ такое же как и гэгэ...
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31.05.2021 15:46 Відповісти
Что такое гэгэ?
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31.05.2021 16:04 Відповісти
Согласен...пусть там и процветают.
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31.05.2021 15:57 Відповісти
Вони українці як по закону так і по лозиці, бо вивчая кацапські науки людина не становиться кацапом, кацапом ії робить ії усвідомлена відмова від Батьківщини і моління на Маскву.
Донбас і до 2014 не вважав себе до кінця Україною, но то їх інтимні проблеми, це територія
України.
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31.05.2021 16:12 Відповісти
Можна подумати, що ці діти, а особливо їхні батьки - були принципово проти...
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31.05.2021 15:58 Відповісти
Терористи "ДНР" змусили школярів на окупованих територіях складати російський іспит - Цензор.НЕТ 1128
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31.05.2021 16:36 Відповісти
Зато дегенеративная ватная публика очень любит повозмущаться и порассуждать про кого-то лижущего чью-то жопу

Террористы "ДНР" заставили школьников на оккупированных территориях сдавать российский экзамен - Цензор.НЕТ 1672
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31.05.2021 15:58 Відповісти
Филипп Филиппыч, мне б документ?)))
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31.05.2021 16:01 Відповісти
У терористів одна ізвіліна в голові і та повернута на дурну рашу
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31.05.2021 15:58 Відповісти
вообще без разницы что они там сдают...хоть на китайском языке. Пусть спасибо скажут "героям рускага мира". и дипломы пусть печатают на туалетной бумаге, хоть как то они должны пригодиться?
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31.05.2021 16:00 Відповісти
а какое они сдавали в прошлом или позапрошлом году? неужели украинские?
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31.05.2021 16:06 Відповісти
Якось "похрєн"... Далі що? Дівки - на панель, хлопці - автомати в зуби, і в окопи... От і все "майбутнє"... Бо ні в Україні, ні в Росії вони ні освіти не отримають, ні роботи путящої...Вони там - тільки як "представители местнага населения", що виправдовує присутність російської зброї і росіян-"дабравольцев" на Донбасі...
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31.05.2021 16:15 Відповісти
А що, це гірший варіант? Я знаю людей, що вчилися заочно у ВИШі, на сезон виїжджаючи на збір ягід. Зараз мають вищу освіту, непогано в житті влаштовані...
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31.05.2021 16:35 Відповісти
Навіть німецкі фашисти собі того не дозволяли що роблять русофашисти. Терористи "ДНР" змусили школярів на окупованих територіях складати російський іспит - Цензор.НЕТ 6501
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31.05.2021 16:08 Відповісти
Это наши донецкие украинцы. Они как шпионы аккуратно переедут в Москву и начнут русских вырезать прямо в их столице.
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31.05.2021 16:12 Відповісти
І в нас "Зелені" і "Голубі" нищать закон про мову, він їм шкодить, особливу колективу "95 кварталу" і їх кіностудії, які виготовлять продукт для "ДНР" "ЛНР" засрашці і Білорусі виключно на російській мові.
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31.05.2021 16:18 Відповісти
Терористи "ДНР" змусили школярів на окупованих територіях складати російський іспит - Цензор.НЕТ 4713
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31.05.2021 16:22 Відповісти
Сволочи - это же пытки!!!
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31.05.2021 16:29 Відповісти
будуть такими ж безграмотними толыками...
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31.05.2021 18:30 Відповісти
И не говорите, но что ещё хуже, они могут стать безграмотными ксениями
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31.05.2021 18:36 Відповісти
что дети что их родители, им всем по...р что сдавать. Это Украине нужно думать как с этими кацапскими экзаменами в украинские вузы будете брать, снова вне очереди? А может и льготы им всем?
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31.05.2021 16:31 Відповісти
А навіщо ви "повстанцєв" називаєте терористами? Сіхово це не сподобається і замість одного разу вибачитися, будете вибачатися два рази.
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31.05.2021 16:46 Відповісти
Щось давно не чути про це опудало.
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31.05.2021 18:15 Відповісти
 
 