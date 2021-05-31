У кримського політв'язня Олега Приходька серйозні проблеми зі здоров'ям, - український консул Малишевський

У проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька, який зараз перебуває в слідчому ізоляторі №1 в Ростові-на-Дону (Росія), зберігаються серйозні проблеми зі здоров'ям - він страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів.

Про це повідомив консул України Тарас Малишевський, який 28 травня відвідав Олега Приходька в ростовському СІЗО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Малишевський констатує, що літню людину "з цілим списком захворювань" очікує вкрай важкий період, коли людина залишається один на один із системою конвоювання.

"На кону стоїть лише одне: не втратити і без того слабке здоров'я і просто вижити", - зазначає консул. Зараз Олег Аркадійович страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів. Крім того, ліки, які передала родина, прийшли з 8-денним запізненням після розкриття посилки. Дипломат обговорив цю проблему з адміністрацією СІЗО, як і вилучення частини переданих товарів.

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Повідомляється також, що Приходько передає слова подяки авторам листів, які приходять до нього з усього світу, найбільше з України.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.