53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція
Новини Цензор.НЕТ Події
Фігуранта викрили кіберполіцейські в ході розслідування кримінального провадження щодо розповсюдження в Інтернеті дитячої порнографії.
Як повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті кіберполіції Нацполіції, "режисером" протиправного контенту був батько двох неповнолітніх дівчат, cтворені відео він продавав у мережі.
Крім цього, зловмисник пропонував своїм знайомим за гроші вступити у статеві зносини з його неповнолітніми доньками.
У вересні 2019 року обвинувальний акт стосовно дій батька було скеровано до суду. Наразі судовий розгляд триває.
Також правоохоронці встановили, що 53-річний мешканець Київської області, за домовленістю з батьком неповнолітніх, вчиняв відносно них дії сексуального характеру.
Дії останнього кваліфіковано за ч. 1 ст. 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
За все довге життя жодного випадка я не зустрічав , що б до 18...19 навіть після 20 у дівчини були фізіологічні потреби в сексі , як це з"являється у підлітків-юнаків майже з 12..13..14 років . Це називають фізіологи (починаючи з Іллі Мечникова) природною дізгармонією полових стосунків . Дівчат спонукають до статевих стосунків будь що , й гроши останні надцять років в десять разів частіше , ніж якась потреба .
Скажу навіть більше - знаю з десяток дуже успішних жінок , які в ранньому віці по зовсім дурепним причинам почали статєві відносини й саме тому змолгли досягти успіху в усіх теренах життя , але крім особистого .