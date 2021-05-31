53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція

Фігуранта викрили кіберполіцейські в ході розслідування кримінального провадження щодо розповсюдження в Інтернеті дитячої порнографії.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті кіберполіції Нацполіції, "режисером" протиправного контенту був батько двох неповнолітніх дівчат, cтворені відео він продавав у мережі.

Крім цього, зловмисник пропонував своїм знайомим за гроші вступити у статеві зносини з його неповнолітніми доньками.

У вересні 2019 року обвинувальний акт стосовно дій батька було скеровано до суду. Наразі судовий розгляд триває.

Також правоохоронці встановили, що 53-річний мешканець Київської області, за домовленістю з батьком неповнолітніх, вчиняв відносно них дії сексуального характеру.

Дії останнього кваліфіковано за ч. 1 ст. 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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