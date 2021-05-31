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53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція

Фігуранта викрили кіберполіцейські в ході розслідування кримінального провадження щодо розповсюдження в Інтернеті дитячої порнографії.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті кіберполіції Нацполіції, "режисером" протиправного контенту був батько двох неповнолітніх дівчат, cтворені відео він продавав у мережі.

Крім цього, зловмисник пропонував своїм знайомим за гроші вступити у статеві зносини з його неповнолітніми доньками.

У вересні 2019 року обвинувальний акт стосовно дій батька було скеровано до суду. Наразі судовий розгляд триває.

Також правоохоронці встановили, що 53-річний мешканець Київської області, за домовленістю з батьком неповнолітніх, вчиняв відносно них дії сексуального характеру.

Дії останнього кваліфіковано за ч. 1 ст. 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Також читайте: Поліція затримала чоловіка, який ґвалтував 9-річну доньку співмешканки і поширював порно з неповнолітньою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+9
В статье не указан возраст несовершеннолетних. Бывают такие кобылы, что в 16 выглядят на 40. Вспомните хотябы ту судейскую доцю с губами на всё рыло, которая в соцсетях украинцев поливала.
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31.05.2021 16:38
+4
Ну это ж почти титульная нация.У них своя крыша,им можно.Хотя какая разница сколько лет брачующимся.53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 187
53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 2177
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31.05.2021 16:41
+3
Я проти, щоб кормити таких за власні податки. Придумайте інший спосіб утилізації
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31.05.2021 16:32
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Содом як він є ...
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31.05.2021 16:22 Відповісти
Урод...
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31.05.2021 16:23 Відповісти
Таких виродків потрібно каструвати і саджати пожиттєво...
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31.05.2021 16:23 Відповісти
Я проти, щоб кормити таких за власні податки. Придумайте інший спосіб утилізації
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31.05.2021 16:32 Відповісти
На превеликий жаль "вишку" відмінили.....
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31.05.2021 16:34 Відповісти
зато будет ему нишка.. 53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 7784
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31.05.2021 17:01 Відповісти
"с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" ?? вроде жы было 18? или это в штатвх? Украина делает явный прогресс 53-летний житель Киевщины задержан за секс с несовершеннолетними: ему грозит до 5 лет тюрьмы, - полиция - Цензор.НЕТ 2173
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31.05.2021 16:25 Відповісти
Стоит вспомнить в свое время римлян. А такая херня, творится испокон веков, просто в этом столетии смартфонами все обзавелись.
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31.05.2021 16:26 Відповісти
ч. 1 ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) А как тогда цыгане женятся в 12 лет?
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31.05.2021 16:27 Відповісти
Ну это ж почти титульная нация.У них своя крыша,им можно.Хотя какая разница сколько лет брачующимся.53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 187
53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 2177
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31.05.2021 16:41 Відповісти
в них немає паспортів, тому закон на їх не розповсюджується ))
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31.05.2021 18:31 Відповісти
5 лет , ещё бы и условно
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31.05.2021 16:27 Відповісти
Якись-то Ви маньяк несексуальний...
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31.05.2021 16:28 Відповісти
В статье не указан возраст несовершеннолетних. Бывают такие кобылы, что в 16 выглядят на 40. Вспомните хотябы ту судейскую доцю с губами на всё рыло, которая в соцсетях украинцев поливала.
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31.05.2021 16:38 Відповісти
Статью писал не юрист, наказание за секс с лицами, не достигшими половой зрелости. А она может быть и в 15, и в 17, и 17,5, и в 18 с лишним. Но с наступлением 18-лет лицо стает совершеннолетним и уже само дает согласие на вступление в половую связь, потому эта статья после 18-ти лет не применяется.
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31.05.2021 16:46 Відповісти
В данному конкретному випадку , я би термін "ОТЕЦЬ" брав би у лапки , хоча сам особисто ніколи не відрізнявся святеннисцтвом в тому сенсі , що ніколи не ревнував дорослих донєк до їх дорослих забаганок . Головне здороввя й радість у житті . Але я категорично за те , щоб статеві віідносини у дівчат починалися як умога в старшому віці . Й тільки через романтичні забаганки ...
За все довге життя жодного випадка я не зустрічав , що б до 18...19 навіть після 20 у дівчини були фізіологічні потреби в сексі , як це з"являється у підлітків-юнаків майже з 12..13..14 років . Це називають фізіологи (починаючи з Іллі Мечникова) природною дізгармонією полових стосунків . Дівчат спонукають до статевих стосунків будь що , й гроши останні надцять років в десять разів частіше , ніж якась потреба .

Скажу навіть більше - знаю з десяток дуже успішних жінок , які в ранньому віці по зовсім дурепним причинам почали статєві відносини й саме тому змолгли досягти успіху в усіх теренах життя , але крім особистого .
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31.05.2021 16:50 Відповісти
 
 