Україна, Грузія і Молдова просять ЄС розробити для них механізм надання COVID-вакцин

Уряди України, Грузії та Молдови підписали спільне звернення на адресу Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням розробити механізм передачі вакцин проти коронавірусу для країн "Східного партнерства". Як приклад пропонується взяти принцип, який нещодавно був застосований до країн Західних Балкан.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що звернення було підписано у рамках нещодавно започаткованого тристороннього формату посиленої співпраці з європейської інтеграції між Україною, Грузією та Молдовою.

У своєму листі до очільниці ЄК Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі та в.о. Прем’єр-міністра, Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой звернулися до Європейської Комісії з проханням розробити Механізм передачі вакцини ЄС для країн ініціативи "Східного партнерства" за тим самим принципом, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан.

Читайте також: Україна, Грузія і Молдова мають спільне бачення щодо поліпшення Східного партнерства, - глава МЗС Кулеба

Політики впевнені, що такий підхід у поєднанні з іншими зусиллями країн-партнерів допоміг би уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни.

"Країни асоційованого тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах партнерах ЄС, що у свою чергу сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи", - говориться в повідомленні.