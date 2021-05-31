Апеляційний суд визнав Стерненка винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю та призначив умовне покарання
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Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненкво винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю).
Про це Стерненко написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"За ч. 1 ст. 263 ККУ мене також визнають винним. Тобто стартовий шумовий пістолет суд вважає вогнепальною зброєю. Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - зазначив Стерненко, уточнивши пізніше, що частина 1 статті 263 лишили не за стартовий пістолет, а за 1 патрон 5.45.
"Отже, остаточно:
- за ст. 187 справу закрито, виправдали в цій частині
- за ст. 146 визнано винними, але покарання не застосовано через строки давності що минули
- за ст. 263 мене визнано винним і дають 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно. По факту це судимість за 1 патрон", - резюмував Сиерненко.
Раніше він зазначив, що суд також визнав його винним за статтею 146 Кримінального кодексу України.
"146 статтю щодо мене і Демчука залишають, хоча терміни давності щодо притягнення за неї пройшли. Це обвинувачення ґрунтується виключно на показаннях "потерпілого", які цим же судом були визнані суперечливими", - раніше відзначав активіст.
До цього повідомлялося, що Апеляційний суд Одеси виправдав активіста Сергія Стерненка за статтею 187 Кримінального кодексу ( "розбій").
Зазначимо, стаття 146 Кримінального кодексу України стосується викрадення людини, а ст. 263 - незаконного поводження зі зброєю.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
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За законами України я вже майже 18 років мав би можливось отримати десятку ... Бо як пішов з служби так й забув здати на склад 2 магазина набоїв М-16 .
Хоча , коли служив - ніхто й ніколи не рахував в кого скільки набоїв . Більше того , зборю в відпуску ти забов"язанний брати й забороняється брати зброю без набоїв . Заборона конктетна . Тому , коли один раз росписався за кулемет був змушенний брати й його в відпустку й з набоями . Добре , що не був тоді одруженний й не було дітей в домі . Й кулемет був не 16 кг , а тільки 10 й тому вліз в андесолі .
Стаття за "збереження зброї" це повна маячня ... якщо ти ту зброю не продаєшь , не передаєшь комусь . Совок в кубі . Стаття рахує людей заздалагідь безвідповідальними дегенератами . При чому в тому ж самому софкоїді 18-річним сцикунам давали можливість отримати права на багатотонні траки , на перевезення пасажирів в автобусах й навіть в метро й потягах . Хоча в подавній більшості розвинутих країн такі права на суспільний транспорт дають навіть теорітично тільки після 21 року .