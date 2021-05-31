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Міністри країн НАТО завтра обговорять ситуацію в Україні, - генсек Альянсу Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністри країн НАТО завтра обговорять ситуацію в Україні, - генсек Альянсу Столтенберг

Ситуація в Україні стане однією з тем завтрашньої зустрічі міністрів країн НАТО. Також вони обговорять ситуацію в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, міністри закордонних справ та оборони країн-учасниць НАТО обговорять ситуацію в Україні та Білорусі, а також підготовку до саміту, який відбудеться 14 червня.

Він додав, що червневий саміт НАТО покаже зближення позицій союзників перед обличчям викликів, що йдуть від Китаю.

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без Украины - пока зебилы при власти
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31.05.2021 16:47 Відповісти
Коротко. У руля дебіл. Все що дамо передадуть ворогу. Чекаємо.
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31.05.2021 16:52 Відповісти
зеленая гопа.
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31.05.2021 16:55 Відповісти
Министры стран НАТО завтра обсудят финал Лиги Чемпионов.
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31.05.2021 16:57 Відповісти
Обсуждать Овоща2.0 мало кому интересно и приятно.
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31.05.2021 16:58 Відповісти
а шо там обсуждать Украину?
это 2 года назад она была воюющей и сопротивляющейся агрессии..
а теперь? загребущее и завидющее шапито...видящее только глаз ***** в конце туннеля ...
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31.05.2021 17:16 Відповісти
И !?
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01.06.2021 04:29 Відповісти
 
 