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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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бюджет (1200) дефіцит (125) Крим (12753) вода (910)

Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік

Для будівництва на території Криму достатньої кількості установок з опріснення води Росії доведеться витратити близько 25-30% свого військового бюджету.

Таку думку висловив професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, академік Академії економічних наук України Євген Хлобистов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"На сьогодні відповідна кількість таких установок (з опріснення води в Криму - ред.) буде вимагати від Росії настільки значних коштів, порівнянних з питомою частиною військового бюджету Росії - близько 25-30%. І навряд чи Росія сьогодні на такі кроки піде", - сказав Хлобистов 31 травня під час онлайн-презентації дослідження "Особливості змін клімату, екологічної ситуації та стан еколого-кліматичного моніторингу на території окупованого Криму за період 2015-2020 рр".

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Він також зазначив, що будівництво опріснювальних установок в Криму у великій кількості вимагає вирішення питання електроживлення. За словами Хлобистова, на установках з опріснення води в ОАЕ або Саудівської Аравії є спеціальне живлення, зокрема, на ядерному паливі.

"Ще одна проблема - потрібно ще дівати кудись розсіл, ропу - поточні складові опріснення. Сьогодні їх немає де зберігати. Є варіант, щоб скидати їх назад в Чорне море. Але це може привести до серйозної регіональної екологічної катастрофи і напруги з усіма учасниками країн Чорноморського регіону", - зазначив академік.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
нужны ли Украине опреснители в крыму, построенные рукожопыми парашными стройбатовцами?
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31.05.2021 17:03
+3
Предположим шо построят те "опреснители".
Почем та водичка будет?)
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31.05.2021 17:16
+2
То же мне цифры! Вон Клоун 100% (больше половины уж точно) оборонного бюджета в асфальт закатал и ничего! А тут какие то 30!!!
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31.05.2021 17:00
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Почему академик Хлобыстов думает, что украинцам это интересно?
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31.05.2021 16:52 Відповісти
России придется потратить около 30% военного бюджета на строительство опреснителей в оккупированном Крыму, - украинский академик - Цензор.НЕТ 1903
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31.05.2021 16:53 Відповісти
Дед победил, чтоб внук на бутылку присел.
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01.06.2021 02:22 Відповісти
Насрать людям, а затем думать как отмыть своё дерьмо.
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31.05.2021 16:53 Відповісти
целый плясы академик.. А что ж он создал полезного, интересно..
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31.05.2021 16:54 Відповісти
Росія ВЖЕ витратила ці гроші... Її "опрєснітєлі" іменуються танками, СРЗО і авіацією... По-іншому вони проблеми, в тому числі і водозабезпечення, вони вирішувать не вміють...
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31.05.2021 16:56 Відповісти
Сименс еще турбины поставит....
Терпилы 1 раз пропустили.... и 2 раз пропустят...
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31.05.2021 16:59 Відповісти
Почему-то в 2014 не видел тебя в окопах на крымском фронте
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31.05.2021 17:01 Відповісти
Конечно....
Тебя же там не было.....
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31.05.2021 18:07 Відповісти
Ага ща, эти 30% у рабов отберут
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31.05.2021 16:59 Відповісти
То же мне цифры! Вон Клоун 100% (больше половины уж точно) оборонного бюджета в асфальт закатал и ничего! А тут какие то 30!!!
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31.05.2021 17:00 Відповісти
России придется потратить около 30% военного бюджета на строительство опреснителей в оккупированном Крыму, - украинский академик - Цензор.НЕТ 3977
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31.05.2021 17:03 Відповісти
нужны ли Украине опреснители в крыму, построенные рукожопыми парашными стройбатовцами?
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31.05.2021 17:03 Відповісти
Предположим шо построят те "опреснители".
Почем та водичка будет?)
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31.05.2021 17:16 Відповісти
В долларах не очень дорого, а вот в рублях...
В общем, все расиянцы заплатят... кроме десятка-другого ротенбергофф.
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31.05.2021 17:40 Відповісти
Кроме самих опреснителей нужно кучу энергии для опреснения каждого литра воды, в итоге выйдет очень не дёшево
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31.05.2021 18:36 Відповісти
Так выше я и намекаю на жесточайшую инфляцию, которой, не спрашивая мнения простых кацапов, х*йло купит на некоторое время терпение крымских ватников.
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31.05.2021 19:02 Відповісти
Я не специалист, но так понимаю - воду нужно вскипятить до парообразного состояния, а потом конденсировать. Она будет золотая, - дешевле в бочках возить из Байкала.
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31.05.2021 20:46 Відповісти
Байкальская уже продана китайцам.
Проще повернуть реки Обь, Енисей, Ангара или по трубопроводам перебрасывать их воду на Кубань, в Ставрополье и на полуостров Крым.
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31.05.2021 21:23 Відповісти
отличная новость
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31.05.2021 17:20 Відповісти
Якої холєри ми рахуємо гроші москалів?Краще хай той мудрагель академік пояснить,чого знову ростуть тарифи на електрику при найбільшій у Європі кількості АЕС?..
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31.05.2021 17:28 Відповісти
Що для скаженого собаки гак у 40 км?
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31.05.2021 17:31 Відповісти
Ну призвездел мальца а так в принципе похоже на правду за некторыми существенными исключениями.
Это фрагмент из бюллетеня МАГАТЕ №39 за февраль 1997 года, касательно опреснительных установок на ядерном топливе.
"....опреснение методом МЦД (многоцелевая дистилляция) в комбинации с реактором малой мощности. Этот вариант мог бы использоваться для демонстрации установки ядерного опреснения мощностью до 80 тыс. куб. м ежедневно. Был сделан вывод, что при проявлении интереса со стороны инвесторов эти варианты демонстрации могли бы быть реализованы. Требуемые инвестиции до 300 млн. долл. США - для метода МЦД, включая в последнем случае стоимость реактора."
Для понимания - суточное потребление воды Киевом - порядка 900 тис кубов.
А годовое Крымом в 2013 году 1500 млн.м3. Следовательно в год один такой малый опреснитель даст почти 30 млн.м3 Их нужно что бы полностью заменить Днепр по объёму 50 шт. Т.е. - грубо 15 миллиардов долларов. Военный бюджет рашки 70 миллиардов приблизительно т.е. это 20% одного годового военного бюджета. Много это или мало?
Мы уже поржали в своё время с потоков северных, теперь дело за водой. Ну ничего Моисей уже превращал солёные воды в пресные... Кстати Израиль - намбер ван в этой теме в мире ну вместе с китайцами и Эмиратами. Куда же евреи, китайцы и арабы интересно девают рапу....))) Наверное добывают из неё соль NaCl?)) Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 5443
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31.05.2021 17:44 Відповісти
Сколько там того Израиля.
Они сливают ее в Средиземное море, которое имеет большие размеры. Вот со сливом в Персидский залив уже возникают проблемы - повысился уровень солености и опреснять стало на процентов тридцать дороже, а дальше только хуже.
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31.05.2021 21:27 Відповісти
Поэтому, пуйлу будет значительно дешевле оккупировать юг Украины и дать воду в Крым. Пусть при этом погибнут пару десятков тысяч иванов, не беда.
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31.05.2021 17:44 Відповісти
Учитывая долгосрочную перспективу это действительно так Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 1969
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31.05.2021 18:38 Відповісти
Оккупация Юга проблему не решит. Для работы канала нужен определенный уровень воды в Каховском водохранилище, а у Украины останется возможность играть с уровнем и резкими сбросами воды из оставшихся пяти водохранилищ. Это раз.
Второе. На зиму канал всегда осушали и наполняли постепенно, в марте. Простая ракета, типа устаревшей "Точка У", может быстро ломать схему постепенного наполнения канала...

Так что, как не крути, но минимум всю Украину вдоль реки Днепр. А тут уже другая проблема - охрана захваченных территорий от минимум миллиона украинцев, прошедших боевые действия на Донбассе. Плюс тогда украинские партизаны могут и на самой территории РФ диверсии устраивать. Расчетно Путину надо мобилизовать и поставить под ружьё, на охрану всей уязвимой и протяженной инфраструктуры, минимум 10 млн человек. Но одного военного обслуживает минимум 5 гражданских, а это 60 млн рабочих рук, выведенных из народного хозяйства... Пупок надорвётся. Потому и дальше не наступает - ждет когда неукраинцы добьют экономику Украины.
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31.05.2021 21:36 Відповісти
"академик Академии экономических наук Украины" - єто филиал академии оригинальніх идей?
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31.05.2021 18:13 Відповісти
Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 2479 Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 2479 Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 2479
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31.05.2021 19:11 Відповісти
 
 