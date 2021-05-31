Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік
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Для будівництва на території Криму достатньої кількості установок з опріснення води Росії доведеться витратити близько 25-30% свого військового бюджету.
Таку думку висловив професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, академік Академії економічних наук України Євген Хлобистов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"На сьогодні відповідна кількість таких установок (з опріснення води в Криму - ред.) буде вимагати від Росії настільки значних коштів, порівнянних з питомою частиною військового бюджету Росії - близько 25-30%. І навряд чи Росія сьогодні на такі кроки піде", - сказав Хлобистов 31 травня під час онлайн-презентації дослідження "Особливості змін клімату, екологічної ситуації та стан еколого-кліматичного моніторингу на території окупованого Криму за період 2015-2020 рр".
Він також зазначив, що будівництво опріснювальних установок в Криму у великій кількості вимагає вирішення питання електроживлення. За словами Хлобистова, на установках з опріснення води в ОАЕ або Саудівської Аравії є спеціальне живлення, зокрема, на ядерному паливі.
"Ще одна проблема - потрібно ще дівати кудись розсіл, ропу - поточні складові опріснення. Сьогодні їх немає де зберігати. Є варіант, щоб скидати їх назад в Чорне море. Але це може привести до серйозної регіональної екологічної катастрофи і напруги з усіма учасниками країн Чорноморського регіону", - зазначив академік.
Будь ласка, зачекайте...
Терпилы 1 раз пропустили.... и 2 раз пропустят...
Тебя же там не было.....
Почем та водичка будет?)
В общем, все расиянцы заплатят... кроме десятка-другого ротенбергофф.
Проще повернуть реки Обь, Енисей, Ангара или по трубопроводам перебрасывать их воду на Кубань, в Ставрополье и на полуостров Крым.
Это фрагмент из бюллетеня МАГАТЕ №39 за февраль 1997 года, касательно опреснительных установок на ядерном топливе.
"....опреснение методом МЦД (многоцелевая дистилляция) в комбинации с реактором малой мощности. Этот вариант мог бы использоваться для демонстрации установки ядерного опреснения мощностью до 80 тыс. куб. м ежедневно. Был сделан вывод, что при проявлении интереса со стороны инвесторов эти варианты демонстрации могли бы быть реализованы. Требуемые инвестиции до 300 млн. долл. США - для метода МЦД, включая в последнем случае стоимость реактора."
Для понимания - суточное потребление воды Киевом - порядка 900 тис кубов.
А годовое Крымом в 2013 году 1500 млн.м3. Следовательно в год один такой малый опреснитель даст почти 30 млн.м3 Их нужно что бы полностью заменить Днепр по объёму 50 шт. Т.е. - грубо 15 миллиардов долларов. Военный бюджет рашки 70 миллиардов приблизительно т.е. это 20% одного годового военного бюджета. Много это или мало?
Мы уже поржали в своё время с потоков северных, теперь дело за водой. Ну ничего Моисей уже превращал солёные воды в пресные... Кстати Израиль - намбер ван в этой теме в мире ну вместе с китайцами и Эмиратами. Куда же евреи, китайцы и арабы интересно девают рапу....))) Наверное добывают из неё соль NaCl?))
Они сливают ее в Средиземное море, которое имеет большие размеры. Вот со сливом в Персидский залив уже возникают проблемы - повысился уровень солености и опреснять стало на процентов тридцать дороже, а дальше только хуже.
Второе. На зиму канал всегда осушали и наполняли постепенно, в марте. Простая ракета, типа устаревшей "Точка У", может быстро ломать схему постепенного наполнения канала...
Так что, как не крути, но минимум всю Украину вдоль реки Днепр. А тут уже другая проблема - охрана захваченных территорий от минимум миллиона украинцев, прошедших боевые действия на Донбассе. Плюс тогда украинские партизаны могут и на самой территории РФ диверсии устраивать. Расчетно Путину надо мобилизовать и поставить под ружьё, на охрану всей уязвимой и протяженной инфраструктуры, минимум 10 млн человек. Но одного военного обслуживает минимум 5 гражданских, а это 60 млн рабочих рук, выведенных из народного хозяйства... Пупок надорвётся. Потому и дальше не наступает - ждет когда неукраинцы добьют экономику Украины.