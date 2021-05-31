Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік

Для будівництва на території Криму достатньої кількості установок з опріснення води Росії доведеться витратити близько 25-30% свого військового бюджету.

Таку думку висловив професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, академік Академії економічних наук України Євген Хлобистов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"На сьогодні відповідна кількість таких установок (з опріснення води в Криму - ред.) буде вимагати від Росії настільки значних коштів, порівнянних з питомою частиною військового бюджету Росії - близько 25-30%. І навряд чи Росія сьогодні на такі кроки піде", - сказав Хлобистов 31 травня під час онлайн-презентації дослідження "Особливості змін клімату, екологічної ситуації та стан еколого-кліматичного моніторингу на території окупованого Криму за період 2015-2020 рр".

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Він також зазначив, що будівництво опріснювальних установок в Криму у великій кількості вимагає вирішення питання електроживлення. За словами Хлобистова, на установках з опріснення води в ОАЕ або Саудівської Аравії є спеціальне живлення, зокрема, на ядерному паливі.

"Ще одна проблема - потрібно ще дівати кудись розсіл, ропу - поточні складові опріснення. Сьогодні їх немає де зберігати. Є варіант, щоб скидати їх назад в Чорне море. Але це може привести до серйозної регіональної екологічної катастрофи і напруги з усіма учасниками країн Чорноморського регіону", - зазначив академік.