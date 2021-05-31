"Військовополонені: політичний товар чи герої країни": В Українському інституті майбутнього обговорять, як припинити політичну торгівлю військовополоненими-заручниками
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Обмін військовополоненими перетворився на політичні торги заручниками, коли більша частина полонених - цивільні особи, які не мають ніякого стосунку до війни на Донбасі.
Про це говоритимуть на заході під назвою "Військовополонені: політичний товар чи герої країни", яке проводить Український інститут майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.
Захід відбудеться в четвер, 3 червня, о 13:00, за адресою вул. Памви Беринди, 6 (приміщення Українського інституту майбутнього).
"Під час заходу наші експерти розкажуть про своє бачення вирішення цієї ситуації - трансформації проблематики обміну полоненими, а також представлять аналіз цифр і складу обмінних груп від початку війни до 2021 року", - повідомляють організатори.
На заході виступлять:
- Станіслав Асєєв, експерт з питань окупованої частини Донбасу UIF;
- Андреас Умланд, експерт програми європейських, регіональних і російських досліджень UIF.
Список спікерів доповнюється.
Зареєструватися на захід можна за посиланням.
Також всі охочі можуть приєднатися до перегляду прямої трансляції заходу на сторінці Українського інституту майбутнього в фейсбуці.
Будь ласка, зачекайте...
это просто Институт будущего.. а тот - преЗЕдентский Университет будущего ))))
чувствуете разницу ? )))) отож!!! (7,2 млрд. грн которые предстоит вымутить.... разница))))))