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"Військовополонені: політичний товар чи герої країни": В Українському інституті майбутнього обговорять, як припинити політичну торгівлю військовополоненими-заручниками

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Обмін військовополоненими перетворився на політичні торги заручниками, коли більша частина полонених - цивільні особи, які не мають ніякого стосунку до війни на Донбасі.

Про це говоритимуть на заході під назвою "Військовополонені: політичний товар чи герої країни", яке проводить Український інститут майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.

Захід відбудеться в четвер, 3 червня, о 13:00, за адресою вул. Памви Беринди, 6 (приміщення Українського інституту майбутнього).

"Під час заходу наші експерти розкажуть про своє бачення вирішення цієї ситуації - трансформації проблематики обміну полоненими, а також представлять аналіз цифр і складу обмінних груп від початку війни до 2021 року", - повідомляють організатори.

Читайте також: Про терміни обміну утримуваними особами поки не йдеться, оскільки триває робота над списками, - член української делегації в ТКГ Іванова

На заході виступлять:

  • Станіслав Асєєв, експерт з питань окупованої частини Донбасу UIF;
  • Андреас Умланд, експерт програми європейських, регіональних і російських досліджень UIF.

Список спікерів доповнюється.

Зареєструватися на захід можна за посиланням.

Також всі охочі можуть приєднатися до перегляду прямої трансляції заходу на сторінці Українського інституту майбутнього в фейсбуці.
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Хто поїде на даний захід, не забудьте взять вилки - "лапшу з вух" знімать... Бо це буде, на мою думку, чергова "тріпологія"... Як казали раніше, "болтовня ради болтовни...".
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31.05.2021 16:53 Відповісти
Я не очень понял. Зеля только сегодня объявил про 7 лярдов на строительство этого института, а из него уже, из каждой щели, эксперты полезли? "Военнопленные: политический товар или герои страны": В Украинском институте будущего обсудят, как прекратить политическую торговлю военнопленными-заложниками - Цензор.НЕТ 6693
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31.05.2021 16:56 Відповісти
э не! не путайтесь в понятиях )))
это просто Институт будущего.. а тот - преЗЕдентский Университет будущего ))))
чувствуете разницу ? )))) отож!!! (7,2 млрд. грн которые предстоит вымутить.... разница))))))
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31.05.2021 16:59 Відповісти
Не как-нибудь что, а что-нибудь как?
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31.05.2021 17:30 Відповісти
почти...плюс личная фишка величайшего - преЗЕдентский (в названии))))
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31.05.2021 17:44 Відповісти
Это точно, наклеить на один из павильонов ВДНХ вывеску "Университет будущего" и собирать такую же шоблу там. Между эпическими заседаниями открыть платные курсы программистов. Ну вот где-то так будет выглядеть результат очередного распила бюджета в стиле бородатой бабушки.
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31.05.2021 17:53 Відповісти
Всё объясняется очень просто. В Московии понимают что военнопленные украинцы-герои и патриоты своей страны, а военнопленные террористы - мусор, который им бы самим пришлось утилизировать. Какой может быть обмен?
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31.05.2021 17:17 Відповісти
Воно все ще простіше.Коли нема майбутнього як такого,то створюють "інститут будущого"...
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31.05.2021 17:23 Відповісти
ЛИКВИДИРОВАТЬ ВРАГА !!! ЧТО ТАМ ОБСУЖДАТЬ !?)
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01.06.2021 04:28 Відповісти
 
 