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Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ

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Колишній "глава Радміну ДНР" Олександр Бородай - у лідерах за підсумками голосування за кандидатів партії Кремля "Єдина Росія" на праймеріз у Держдуму РФ по Ростовській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК.

Попереднє голосування "Єдиної Росії" визначило кістяк кандидатів для участі у виборах до Держдуми РФ, які пройдуть у вересні 2021 року.

У попередньому голосуванні взяли участь 186 кандидатів, 53 особи - зокрема Бородай - ішли за партійним списком, у "кістяк" потрапили 15. Бородай позиціонує себе як "голова об'єднання Союз добровольців Донбасу".

Терорист Бородай виграв праймеріз Єдиної Росії в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ 01

Відзначимо, що офіційні дані по Ростовській області на сайті праймеріз поки не оприлюднено.

Нагадаємо, Олександр Бородай був главою "Ради міністрів" ДНР "фактично з самого початку окупації Донбасу - з 16 травня по 7 серпня 2014 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС протестує через візит депутатів "Єдиної Росії" на окупований Донбас: Участь українців з нав'язаними паспортами РФ у виборах до Держдуми поставить під сумнів їхню легітимність
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Топ коментарі
+6
когда говорят, что это Путин виноват, а русские нарИд нам братский, вспомните(!), что именно этот "братский нарИд" одобрял ввод войск в Украину, обстрелы "Градами" с Гуково, и именно этот не братский нарИд голосовал за преступников, которые ведут войну против Украины..
нет никакого братского народа!.. есть русское преступное хамское быдло!
и даже русские либералы, типа Навального, это та же часть "бутерброда"!
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31.05.2021 17:07
+6
Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6177.....
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31.05.2021 17:29
+5
интеллектуальный соперник для прилепина ..... полна госдура упырями разных мастей.....
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31.05.2021 17:01
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философ..***..
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31.05.2021 16:58 Відповісти
интеллектуальный соперник для прилепина ..... полна госдура упырями разных мастей.....
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31.05.2021 17:01 Відповісти
Знатное быдло только таким место в тюрьме...
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31.05.2021 17:02 Відповісти
Это тот,которого чеченские ослолюбы трахнули?
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31.05.2021 17:04 Відповісти
В ******** московії і Гітлер би пройшов в перших рядах.
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31.05.2021 17:05 Відповісти
когда говорят, что это Путин виноват, а русские нарИд нам братский, вспомните(!), что именно этот "братский нарИд" одобрял ввод войск в Украину, обстрелы "Градами" с Гуково, и именно этот не братский нарИд голосовал за преступников, которые ведут войну против Украины..
нет никакого братского народа!.. есть русское преступное хамское быдло!
и даже русские либералы, типа Навального, это та же часть "бутерброда"!
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31.05.2021 17:07 Відповісти
Гитлер аплодирует! И почему это считается что роССия нацистское государство? Ничего же особенного, просто хорошие знакомые фотографируются вместе!
Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3208

Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 1854

Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2060
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31.05.2021 17:07 Відповісти
Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 7682
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31.05.2021 17:08 Відповісти
ююхуу, удачі, узкие!!!
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31.05.2021 17:23 Відповісти
Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6177.....
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31.05.2021 17:29 Відповісти
Апосля будет дескинизирован, куканизирован и канавизирован. Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8109 Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8109 Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8109
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31.05.2021 17:43 Відповісти
Эко ты... Закрутил))
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31.05.2021 17:51 Відповісти
На фото, сепар какой то, не?
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31.05.2021 18:02 Відповісти
народ переживал, что эти "герои народных республик" будут в верховной раде, а они будут в госдуре.
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31.05.2021 20:27 Відповісти
Это очень неприятная новость. К власти в РФ рвутся активные российские фашисты, у которых руки по локоть в крови.. Они могут использовать трибуну ГД для пропаганды и быстрого роста своих сторонников. Если будет быстро расти их влияние, что очень вероятно, то РФ, у которой огромны ядерный потенциал, станет главной угрозой всему миру, об Украине я и не говорю. Для них мы будем первой целью.
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31.05.2021 22:36 Відповісти
А що ж тут такого дивного: Ростов же ж його ПАПА, пуцько-МАМА, а Одеса такого синочка у домовині бачила,у білих тапках.
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31.05.2021 23:15 Відповісти
 
 