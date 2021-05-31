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Саміт НАТО буде коротким, тому формату з країнами-партнерами не буде, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саміт НАТО буде коротким, тому формату з країнами-партнерами не буде, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що майбутній саміт НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, буде коротким, тому участь країн-партнерів, таких як Україна і Грузія не передбачено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саміт буде тільки для союзників, тому що це порівняно короткий саміт - один день. Наступного разу, можливо, ми вирішимо, що буде більше часу для зустрічей з партнерами на вищому рівні", - зазначив Столтенберг.

У той же час, він не став прогнозувати, коли такий саміт Альянсу можливий.

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"Я не буду спекулювати, коли може бути наступний саміт високого рівня з партнерами. Але на цей раз це порівняно короткий саміт, тому формату з партнерами не буде", - додав Столтенберг.

Автор: Анастасія Потіха
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а! так это все меняет !!! ))))
просто не успели для найвеличайшего хоромы подготовить...(не забывайте мендельши рядом больше нет...позаботиться о бубочке некому))))
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31.05.2021 17:04 Відповісти
"Саммит будет только для союзников" - Отакоi Саміт НАТО буде коротким, тому формату з країнами-партнерами не буде, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6432
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31.05.2021 18:54 Відповісти
- Почему Зеленского не пригласили на саммит НАТО?
- Потому что концерт программой не предусмотрен.
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31.05.2021 19:14 Відповісти
...там видать нашли кому бокалы с шампусиком носить и вытирать столы Саміт НАТО буде коротким, тому формату з країнами-партнерами не буде, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3572
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31.05.2021 19:33 Відповісти
для того ,что бы не дразнить "рашиста" и не приглашать на самит страны,которые он оккупирует "бздливое НАТО" решило самит укоротить
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31.05.2021 20:47 Відповісти
''Якби я залишився президентом, Україна ще 2020 р вступила би в НАТО та ЕС, по рiвню життя ми б наблизилися до Швейцарії'' - П. Сивий
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31.05.2021 22:31 Відповісти
ага, так значит зрады нет, саммит в коротком формате.
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01.06.2021 01:42 Відповісти
 
 