Саміт НАТО буде коротким, тому формату з країнами-партнерами не буде, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що майбутній саміт НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, буде коротким, тому участь країн-партнерів, таких як Україна і Грузія не передбачено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саміт буде тільки для союзників, тому що це порівняно короткий саміт - один день. Наступного разу, можливо, ми вирішимо, що буде більше часу для зустрічей з партнерами на вищому рівні", - зазначив Столтенберг.

У той же час, він не став прогнозувати, коли такий саміт Альянсу можливий.

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"Я не буду спекулювати, коли може бути наступний саміт високого рівня з партнерами. Але на цей раз це порівняно короткий саміт, тому формату з партнерами не буде", - додав Столтенберг.