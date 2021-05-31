Саміт НАТО буде коротким, тому формату з країнами-партнерами не буде, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що майбутній саміт НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, буде коротким, тому участь країн-партнерів, таких як Україна і Грузія не передбачено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Саміт буде тільки для союзників, тому що це порівняно короткий саміт - один день. Наступного разу, можливо, ми вирішимо, що буде більше часу для зустрічей з партнерами на вищому рівні", - зазначив Столтенберг.
У той же час, він не став прогнозувати, коли такий саміт Альянсу можливий.
"Я не буду спекулювати, коли може бути наступний саміт високого рівня з партнерами. Але на цей раз це порівняно короткий саміт, тому формату з партнерами не буде", - додав Столтенберг.
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просто не успели для найвеличайшего хоромы подготовить...(не забывайте мендельши рядом больше нет...позаботиться о бубочке некому))))
- Потому что концерт программой не предусмотрен.