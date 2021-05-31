Українські хакери зламали 100 млн акаунтів користувачів з усього світу і можуть сісти на 12 років

Четверо молодиків викрадали дані користувачів інтернету і продавали їх іншим хакерам, які виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів і банкінгу. В їхній базі було понад 100 млн зламаних акаунтів з усього світу.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Групу організував 27-річний харків’янин, він же залучив до протиправної діяльності чотирьох однолітків. Хакери застосовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів до онлайн-сервісів громадян, що зберігались в персональних комп’ютерах. Зокрема дані до різних систем інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок тощо.

Фігуранти формували у бази та продавали іншим хакерам, котрі в свою чергу виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів та банкінгу зі спрощеним входом.

"База фігурантів налічувала понад 100 мільйонів дискредитованих облікових записів користувачів з усього світу", - сказано в повідомленні.

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Діяльність угруповання припинили в жовтні минулого року. Тепер справу направили в суд.

Членам групи оголошено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів) Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.