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Українські хакери зламали 100 млн акаунтів користувачів з усього світу і можуть сісти на 12 років

Новини Цензор.НЕТ Події

Українські хакери зламали 100 млн акаунтів користувачів з усього світу і можуть сісти на 12 років

Четверо молодиків викрадали дані користувачів інтернету і продавали їх іншим хакерам, які виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів і банкінгу. В їхній базі було понад 100 млн зламаних акаунтів з усього світу.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Групу організував 27-річний харків’янин, він же залучив до протиправної діяльності чотирьох однолітків. Хакери застосовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів до онлайн-сервісів громадян, що зберігались в персональних комп’ютерах. Зокрема дані до різних систем інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок тощо.

Фігуранти формували у бази та продавали іншим хакерам, котрі в свою чергу виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів та банкінгу зі спрощеним входом.

"База фігурантів налічувала понад 100 мільйонів дискредитованих облікових записів користувачів з усього світу", - сказано в повідомленні.

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Діяльність угруповання припинили в жовтні минулого року. Тепер справу направили в суд.

Членам групи оголошено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів) Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Автор: Анастасія Потіха
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И пусть сядут. Не могли нармольно распорядиться своим талантом, пусть сидят. Четверо неадекватов испортили жизнь 100 млн. Пусть каждый даст им хоть по щелбану Украинские хакеры взломали 100 млн аккаунтов пользователей со всего мира и могут сесть на 12 лет - Цензор.НЕТ 8622
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31.05.2021 17:12 Відповісти
Какие таланты то?
Они что сами софт написали который данные собирал?
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31.05.2021 17:33 Відповісти
Мало иметь доступ к софту надо еще уметь им пользоваться. Если бы дело было только в софтах интернет давно бы умер. Помните такую фишку?
Українські хакери зламали 100 млн акаунтів користувачів з усього світу і можуть сісти на 12 років - Цензор.НЕТ 1255
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31.05.2021 18:59 Відповісти
давно уже, вроде в корее тоже словили, судили, но суд вынес вердикт- работать, только в пользу государства, зашквар конешно , но альтернатива для столь мускулистых парней не слабая
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31.05.2021 17:25 Відповісти
Просто хочу уточнить что чудес не бывает и просто так с легитимного сайта логины и пароли не стащишь
Они либо рассылают спам в котором искусно притворяются оригинальным сайтом или заражают браузеры на компах пользователей и те перехватывают
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31.05.2021 17:46 Відповісти
 
 