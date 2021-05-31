Адвокат дівчини Протасевича Сапеги про її стан: Іноді трапляються панічні атаки. Скарг не висловлює
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У росіянки Софії Сапеги, затриманої разом із білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем у Мінську, трапляються панічні атаки, але вона з ними справляється. Дівчина перебуває в СІЗО у Мінську.
Про це повідомив адвокат Сапеги Олександр Філанович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".
"З її слів, почувається нормально. Розуміє, де перебуває. Іноді трапляються панічні атаки, але загалом вона з ними справляється. Скарг не висловлює", - розповів адвокат.
Зазначимо, слідчі органи Білорусі в понеділок не пред'явили, як передбачалося, звинувачення Софії Сапезі. Слідчі дії планують продовжити завтра.
Як повідомлялося, 25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софія Сапега була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
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