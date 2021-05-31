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Литва (1529) нон грата (134) Шарій Анатолій (215)

Литва оголосила пропагандиста Шарія персоною нон грата і анулювала всі його документи, - джерело

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Литва оголосила пропагандиста Шарія персоною нон грата і анулювала всі його документи, - джерело

Зараз Шарій інсценує біля свого житла в Іспанії мітинги "українців-патріотів", які нібито йому "загрожують", щоб отримати відповідний статус в Іспанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи і оголосила його персоною нон грата.

За даними джерела, відразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення і їм були передані відповідні матеріали.

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У той же час, джерело зазначає, що Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві, що свідчить про наявність у нього значних фінансових ресурсів.

Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірно. Це пов'язано з ґрунтовністю матеріалів і наявністю політичної підтримки цього рішення.

За наявною інформацією, зараз Шарій інсценує так звані мітинги-протести "українців-патріотів" у його житла в Іспанії. Ці акції супроводжуються "погрозами" на його адресу. Вказану ситуацію Шарій хоче використовувати, щоб отримати відповідний статус в Іспанії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+125
В рф не хочет, падлюка. Европу подавай.
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31.05.2021 17:23
+77
Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник - Цензор.НЕТ 6381
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31.05.2021 17:33
+49
Шария поймать и водворить на НАРЫ !! Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник - Цензор.НЕТ 5720
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31.05.2021 17:23
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Сторінка 2 з 2
Не унижайте так собак. Это лучшие друзья людей. А задача петуха кукарекать и периодически получать подсрач хозяйским сапогом. С чем толик отлично справляется. Ну и про его курицу забывать не стоит. Та тоже пококивает
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01.06.2021 07:23 Відповісти
А ты чьих будешь лапотник? Из той петушиной стаи, которые просто кукарекают? Или заднеприводный?
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01.06.2021 07:25 Відповісти
Литва оголосила пропагандиста Шарія персоною нон грата і анулювала всі його документи, - джерело - Цензор.НЕТ 9915
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01.06.2021 07:51 Відповісти
Литва оголосила пропагандиста Шарія персоною нон грата і анулювала всі його документи, - джерело - Цензор.НЕТ 880
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01.06.2021 07:52 Відповісти
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