ТСК назвала головні причини пожеж на Луганщині: неефективна робота, недбалість чиновників і відсутність сучасної системи оповіщення
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Неефективна робота рятувальників, недбалість чиновників і відсутність сучасної системи оповіщення - це головні причини пожеж в Луганській області в минулому році.
Їх назвала тимчасова слідча комісія Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
Після шести місяців роботи комісії підготовлено звіт. Одна з пропозицій за підсумками розслідування — реформувати Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). А також створити сучасну систему оповіщення.
Як зазначив член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин пожеж у Луганській області Максим Ткаченко, під час пожеж були повністю провалені процеси оповіщення та евакуації людей.
"Обласна влада, міська, ДСНС — посилаються на те, що у них була нестача техніки, рятувального обладнання, води тощо. Але треба дивитися в корінь... Якби спрацювала система оповіщення, якби вчасно спрацювала команда з евакуації, якби всі були в цьому зацікавлені — то, можливо, і не знадобилася б техніка, яка їхала, здається, з 8 або 9 областей України ", — повідомив Ткаченко.
Нагадаємо, в липні 2020 року в районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.
На нараді під керівництвом президента Зеленського було прийнято рішення, що для гасіння пожежзалучатимуться сили Національної гвардії і ЗСУ.
Голова Луганської ОДА Гайдай не виключив, що пожежі виникли внаслідок підпалів.
ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.
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Жовтень 2020 рік.
У районі ООС військові зафіксували на відео, як бойовики російсько-окупаційних військ роблять підпали на Луганщині.
Військовослужбовці однієї із бригад, яка нині виконує бойові завдання на Луганщині, зафіксували на відео, як бойовик російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців. Про це повідомляє волонтерська група «Повернись живим» на своїй сторінці у Фейсбук.
«Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій - невідомо.
До того ж ворог використовував трасувальні кулі.
Тому Луганщина палає вже третій день. Найскладніше ж обставини склалися саме вздовж лінії розмежування - на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев'ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані», - йдеться в повідомленні волонтерів.
https://**********.com.ua/2020/10/u-rajoni-oos-vijskovi-zafiksuvaly-na-video-yak-bojovyky-rosijsko-okupaczijnyh-vijsk-roblyat-*******-na-luganshhyni/