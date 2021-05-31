Порошенко закликає владу підняти зарплати і пенсії для компенсації зростання цін: Обіцянка знизити тарифи там же, де обіцянка пересісти з кортежу?
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П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав владу збільшити зарплати, пенсії та субсидії, оскільки в Україні суттєво подорожчали продукти харчування і продовжують зростати тарифи на комунальні послуги
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це п'ятий президент заявив під час погоджувальної ради в Раді.
"Я зараз маю визнати, що Зеленський і компанія справжні майстри спорту – тільки не з подолання коронавірусу, а з погіршення рівня життя людей. Саме тому зараз опозиція і парламент заважає партії влади. Бо звідси народ має почути правду. Із завтрашнього дня встановлені ціни на газ для населення будуть рекордними за всю історію існування незалежної України. Тарифи з урахуванням ПДВ і транспортування будуть становити від 9 до 14 тис. грн за тисячу кубометрів. 500 доларів за тисячу кубометрів. Хіба зросла зарплата, хіба зросли пенсії? А може, субсидіями хтось компенсував різке погіршення рівня життя людей? Ні", – констатує Порошенко.
Лідер "ЄС" зазначив, що сьогодні в порядку денному нема змін до бюджету, яким передбачені кошти на збільшення виплати субсидій найменш захищеним верствам населення.
"Якщо не знаєте як, подивіться на наш досвід 2015 року. Автоматично 7 мільйонам домогоподарств були перераховані субсидії, і люди отримали потужний соціальний захист. Ви ж зараз передбачили субсидії лише трохи більше 2 мільйонам. Скажіть, будь ласка, а 5 мільйонам українських домогосподарств що треба робити?", – додав Порошенко.
Крім того, за словами п'ятого президента, з 1 січня цього року вперше з 2017 року скасували пільговий тариф на електроенергію для населення.
"А як же ваші обіцянки вдвічі знизити тариф? Так само як і обіцянки пересісти з кортежу і не заїжджати на державні дачі. Чому ви так швидко про це позабували?... Я твердо переконаний, що все це має бути компенсовано. Компенсовано двократне зростання цін на базові продукти споживання українців індексацією зарплат і пенсій. І з цього приводу нам треба запросити прем`єр-міністра в п`ятницю для того, щоб виконувати норми закону по захисту українців. Вона передбачає у випадку різкого зростання цін індексацію зарплат і пенсій", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".
Будь ласка, зачекайте...
та й зростання пенсії та зарплати - повністтю компенсували паддіння гривні. (пункт 10)
До речі, саме твій коломойский винен в паддінні гривні, коли грабував приватбанк та виводив гроші на офшорні рахунки (у т.ч. на рахунки зеленского!): навіть зараз якщо скупити в Україні 5.5 мдрд.долл за 2 місяці - гривня впаде до 35..45.. (й це при ЗВР в 28 млрд.дол - які накопили саме при Порошенко!), а тоді у України було лише 4-5 млрд.долл ЗВР, з яких тільки 1,3..2 млрд дол саме валюта..
Ще раз: при 2 млрд.долл валюти в ЗВР - скупити 5.5 млрд.. що й привело до паддіня гривни з 14 до 40.. після чого Нацбанк зміг остановити паддіня та повернути гривну до 21..26 грн/
Зеленский повышает комуналку - все хорошо, - ведь при Петре тоже повышали.
Так ведь получается Петру тогда хватало а зеленскому с друзьями уже не хватает)
Зараз газ ДЕШЕВШЕ на 20..70 долл, але зеленскому та його гопникам вже не хватає деребану з бюджету - час минає, апетити зростают - офшорні рахунки в Омані чекають грошей з карману українців.
А то пэтро,как поднял пенсии со 120$ аж до 53$ так и фсё...
оно и "не помнит", что зп и пенсии (в долл) давно обогнали януковский уровень 2013 года.
При Алексеевиче пенсия стала вначале вообще около 80-90 баксов при том, что из них надо было платить за хату уже в полтора раза больше, чем в период "бакса по 8", а значит отдавались 70-80 баксов. Дальше - зима. Потом что-то там начали поднимать, в итоге человек выходил в ноль, а зимние расходы за отопление разбивались на год и человек летом платил всё больше и больше, пока кто-то выписывал себе премии миллионные.
Хлебушек при Янеке стоил в районе 2-2,5 гривен, при Порошенко - 12-14, качество испоганилось именно при Порошенко.
Про молоко, масло и т.д. напомнить? Особенно изменение объёма тары в меньшую сторону, вместе с тем повышение цены за единицу?
Помнится мне, что при порошенко зарплаты и пенсии поднялись от силы в 2 раза при том, что курс ушел в три раза... Где-то нестыковочка в Ваших словах...
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas
"Однією із ключових передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського було зниження тарифів, але він не може її виконати, бо для цього потрібно вміти керувати країною!" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.
"Програма енергоефективності, збереження газу і зниження тарифів не залежить від когось одного. Вона залежить від жорсткої координації РНБО цієї діяльності у всіх сферах: в антимонопольному законодавстві, в оптимізації, в енергоефективності, в контролі і в субсидування", - пояснив народний обранець.
Він зауважив, що через непрофесійну владу в країні постійно нестабільна ситуація з тарифами.
"А у нас влада настільки непрофесійна, що все це у них розсипалося, тому люди це відчувають на собі що з вакцинацією, що з тарифами постійно. Хоча дійсно обіцяли популістське і приходили до влади під гаслами зниження тарифів", - зауважив Княжицький.
За його словами Зеленський обдурив власний електорат, бо він не здатний виконати власні обіцянки.
"І коли оцінювали, чому переміг Зеленський, то на третьому пункті з пріоритетів, про які він говорив, люди за нього голосували, бо він обіцяв зниження тарифів. Але він їх обдурив, тому що не здатен керувати. От і все", - резюмував нардеп.
Порох не обещал "закончить войну"- он говорил, что АТО должно длиться недели! и так бы и было, если бы кацапье не влезло внаглую с танками , градами и Буками!
Шота я многих моментов не понимаю... Порох обещал войну закончить все 5 лет у власти. При чём "Крым вернём, войну закончим!" - это стандартные фразы всегда были после упоминания Томоса и мовы. Или я что-то путаю и не знаю? Может сам Алексеевич подскажет видосами о том, что в Дебальцево всё зашибись прошло? Может Семенченко в самом начале рассказывал о том, что чутка Алексеевич врёт о том, что да как и где? Удивительно как-то всё получается...