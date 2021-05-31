УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14628 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
716 2
обстріл (20960) Донбас (21733) найманці РФ (1968) операція Об'єднаних сил (4158)

Російські окупанти від початку доби 5 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Російські окупанти від початку доби 5 разів порушили режим

Від початку доби війська РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Водяного російські війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

Неподалік Авдіївки ворог застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська - ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Золоте-4 російсько-окупаційні війська здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 4 рази порушив режим "тиші" на Донбасі: бив із 82-мм мінометів і провів дистанційне мінування мінами ПОМ-2. Втрат немає, - штаб ОС

Крім цього, в напрямку населеного пункту Санжарівка було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно приглушений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектара території і передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Российские оккупанты с начала суток 5 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8192

Я дякую, солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття,
Хай Янгол буде завжди там, з тобою.

Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.

Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.
показати весь коментар
31.05.2021 17:58 Відповісти
 
 