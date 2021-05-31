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Україна могла купити 80 танків за гроші, які останні два роки платила Росії і Білорусі за електроенергію, – Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна могла купити 80 танків за гроші, які останні два роки платила Росії і Білорусі за електроенергію, – Яценюк

Безвідповідальна політика щодо імпорту електроенергії з Росії і Білорусі призвела до втрати країною 3,147 млрд грн.

Про це повідомив колишній прем’єр-міністр (2014-2016), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Я поглянув на цифри, скільки українська держава за останніх 2 роки заплатила за електроенергію, яку виготовляли в Росії і в Білорусі, а по факту - це російська електрична енергія. За 2 роки українці зі своєї кишені заплатили Путіну і Лукашенку 3 мільярди 147 мільйонів гривень", - цитує партійний сайт слова екс-прем’єра.

За його словами, на ці гроші можна було купити близько 80 танків "Булат".

"За ці гроші Росія, Путін і Лукашенко купили для себе свої танки, які воюють проти України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" наголосив: "Тому для мене Медведчук – такий самий державний зрадник, як і ті в українській владі, які спонсорували російський військовий бюджет і лукашенківський військовий бюджет".

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Він переконаний, що заборона на закупівлю електроенергії тільки до 1 жовтня – це не більше ніж дешевий політичний крок.

"У нас як? Ми боремося з Росією тільки по місяцях? Три місяці поборолися до жовтня, а вже з жовтня все, вже можна не боротися? Тому це абсолютно безвідповідальна антидержавна політика. І за цю політику повинні нести відповідальність так само, як і несе Медведчук, конкретні посадові особи української держави", - сказав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, 26 травня НКРЕКП прийняла рішення обмежити імпорт всього на 4 місяці, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону як мінімум до кінця 2021 року.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винен генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.
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Топ коментарі
+33
Яценюк - наилучший кризис - менеджер Украины. Он своими действиями подтверждал это не один раз.
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31.05.2021 18:15
+27
Сча зелебобики и прочие пiд-рашки взвоют в комментах Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7382
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31.05.2021 17:58
+17
Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 3668
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31.05.2021 18:00
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Сча зелебобики и прочие пiд-рашки взвоют в комментах Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7382
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31.05.2021 17:58 Відповісти
Такие разрывы в цифрах (3 и 27 млрд.) даже обсуждать странно. Это точно Яценюк сказал, а не какой-то школьник безграмотный?
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31.05.2021 19:14 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3268487/*************************************************************************************

причина сениного негодования. покупать надо у правильных людей по правильным тарифам.
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31.05.2021 19:52 Відповісти
Что у рашки покупать, что у Ахметова - всё равно у врагов Украины.
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31.05.2021 17:59 Відповісти
Україна експортує в Європу електрики вдвічі більше ніж імпортуєз кацапії - тобто по суті Україна з наваром перепродує дешеву кацапську електрику - питання тільки в тому, куди цей навар дівається
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31.05.2021 19:34 Відповісти
Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 3668
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31.05.2021 18:00 Відповісти
только вспомнил про сеню в пред статье про газ, тарифы, и вот сеня, сенечка про газ по 100 долл забыл!? я ВОТ ОДНОГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ВСЕ ОБЪЯСНЯЮТ ЧТО ПОКПАТЬ У РАШКИ ПОРХО, новсе покупают когда у власти, и при этом не говорят причин таких решений!?
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31.05.2021 18:00 Відповісти
зебанат?
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31.05.2021 18:10 Відповісти
Еще какой ! ЗЬйобнутый на всю голову. Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7007
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31.05.2021 18:13 Відповісти
нет... что то не так написал?
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31.05.2021 18:17 Відповісти
так это же очевидно.
Когда ты не у власти - ты не можешь воровать бабло, наживаемое на торговле с РФ. И это плохо. Потому ты и кричишь, что это плохо.
А когда ты у власти - ты с торговли с РФ имеешь свой гешефт и это хорошо.
Ну а раз это хорошо, то не будешь же ты кричать, что это плохо
Всё очень понятно и "честно" ))
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01.06.2021 08:56 Відповісти
Яценюка надо в ОП президента !
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31.05.2021 18:01 Відповісти
Яценюк - наилучший кризис - менеджер Украины. Он своими действиями подтверждал это не один раз.
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31.05.2021 18:15 Відповісти
в 2010г. именно за него и голосовал
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31.05.2021 19:16 Відповісти
Импорт на 3,147 млрд грн вызвал убыток минимум на 27,5 млрд грн?
А где остальные?
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31.05.2021 18:04 Відповісти
Яценюк ничего нового не сказал , причем преступление против Украины он назвал "Безответственная политика в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси Источник: https://censor.net/ru/n3268564 ...
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31.05.2021 18:09 Відповісти
Мастера заголовка...
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31.05.2021 18:13 Відповісти
80 lvl
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31.05.2021 18:18 Відповісти
***** купує зеліни серіали, а Зеля у нього електрику. Все логічно. ЗЕ барижить на крові.
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31.05.2021 18:18 Відповісти
Судя по заголовку сеня против запрета.
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31.05.2021 18:20 Відповісти
Яценюк завжди правий, бо він умничка!
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31.05.2021 18:25 Відповісти
а сколько страна потеяла на СТЕНЕ КОТОРУЮ ТЫ СРОИЛО ???
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31.05.2021 18:30 Відповісти
Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7081
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31.05.2021 18:40 Відповісти
мудило, а ну-ка агрументы в студию! Тимчасова заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі суперечить національним інтересам, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7370
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31.05.2021 19:19 Відповісти
От чому всі *папередніки * стають такими зарозумними ,коли отримають копняка !?
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31.05.2021 18:40 Відповісти
Тибе и копняк не поможет. Только декапитация.
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31.05.2021 18:41 Відповісти
Сейчас все украинцы будут платить Ахметову по 3грн, и что поменяется? деньги в ЛНР и ДНР? Значит электроэнергия из РФ и Беларуси по 1грн, -- это ОЧЕНЬ плохо, а Ахметову по 3 грн -- это очень хорошо, патриотично? Эл.энергия по 1грн из рашки реально дешево, и можно высасывать из рашки, почему нет. А почему в такой кризис, в пандемию, когда из людей последнюю копейку высасывают, Ахметов поступает не патриотично? Почему повышают цены? на очередной домик нехватает? Если хотят приравнять к Европе, то пускай, для начала, пенсии поднимут под Европу под 2000евро, тогда и можно будет платить по европейскому тарифу. А то показывают европейские цены, а зарплаты и пенсии не показывают.
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31.05.2021 18:56 Відповісти
О, партія ходячих шлунків підтягнулася.
Твій мозок, який у тебе в шлунку, намагається зрозуміти, чому платити своєму вбивці - погано?..
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31.05.2021 19:02 Відповісти
А чого ти ховаєшся за чужим прізвищем? чи ти троль?
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31.05.2021 19:36 Відповісти
Будь вже поіслідовним і доведи, що використовуєш справжнє ім'я та прізвище.
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31.05.2021 21:39 Відповісти
Так это же сырьё! Чем плохо для Украины купить дешевую энергию, добавить свой труд и продать готовый товар?
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31.05.2021 21:22 Відповісти
Якщо б чикатило із тюрми продавав би тобі дуже дешево своє лайно, ти б теж так казав?
Це ж сировина, город удобрювати можна, правда?
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31.05.2021 21:36 Відповісти
Могу тебя огорчить, лайном уже давно никто огороды не удобряет. Это как раньше было: передайте, что в Европе ружья кирпичем никто не чистит.....
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31.05.2021 22:34 Відповісти
А Вы из-за Чикатило и Челентано с Чиполино тоже не любите?
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31.05.2021 22:35 Відповісти
Це всі слова на "Ч", які ти знаєш? Співчуваю.
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01.06.2021 09:58 Відповісти
Так скажи мне как агроном агроному, город удобрювати можна, говном Челентано и Чиполино, или таки нельзя из-за сходства с говном Чикотилы? Для растений, есть разница, или нет? Или ты просто из вредности не хочешь? Или мелкую картошку любишь? В чём дело?
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01.06.2021 10:37 Відповісти
Правильно - это дешевое сырье, товар, но у нас ахмеды не умеют думать, они троли только и знают что подвывать олигархам, которые привыкли обдирать народ прикрываясь патриотизмом.
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31.05.2021 22:26 Відповісти
Дитятко, я понимаю, что ты не жило в 90+, и не знаешь, что бывает когда раша, например объявляет, что не будет поставлять газ в Украину с завтрашнего утра. А на этом "сырье" завязана вся страна. Хер с ним, с газом, у нас его мало но электроэнергия у нас СВОЯ и не хрен подпитывать кремль, чтобы он потом таким как ты ботам платил.
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02.06.2021 21:25 Відповісти
До тех пор пока власть имущим будет выгодно , до тех пор будут импортировать И не только эл.энергию В стране с 45 миллионами населения нет своих нефтеперерабатывающих заводов Даже патронного завода нет Не смотря на то что Украина седьмой год в состоянии войны За 7 лет так и не захотели отключить российское ТВ вещание в приграничных регионах Украинский сигнал там вообще отсутствует Но, все при делах Делают всё исключительно для себя... Где им в карман не капает там всё травою заросло.
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31.05.2021 18:58 Відповісти
Патронного нет, а НПЗ семь было недавно.
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31.05.2021 19:21 Відповісти
Ну, по правде говоря, в Кременчуге НПЗ "Укртатнефти" работает. Правда на 30% мощности и с выходом светлых нефтепродуктов 75%, что по нынешним временам немного. Нэ, таки, работает. У него, правда с поставками нефти проблема.
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31.05.2021 19:25 Відповісти
А кому из власть имущих выгодно импортировать дешевое элетричество? Если импортировать дешевое электричество, то и ахмету и коломойскому нужно снижать тарифы, чтобы как-то конкурировать, а это для них недокупка очередного домика в Европе. Что лучше для пенсионеров или малообеспеченных платить по 1, 68грн за квт или платить по 3грн/квт ахмету, но власть имущие и по 1,68 не платят, за все расплачивается простой народ, песионеры. Депутаты -- это полная Рада дебилов. Как можно рассчитывать новый тариф за обслуживание газовой трубы от квадратных метров? Газовая труба во всех квартирах (хоть трёшка, хоть однушка) проходит снизу вверх, а не по всей квартире. Т.е. сейчас вводят очередной тариф на обслуживание газовой трубы от квадратных метров, так же как и уборка подъездов от квадратных метров, как будто дворник убирает у вас в квартире...
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31.05.2021 19:52 Відповісти
А нахрена вам, вообще импортировать электроэнергию? В 1990г. Украина произвела 296,3 млрд кВт·ч, (https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/1074/1/V_67_22.pdf), а в 2020г. - 148 млрд 809,8 млн кВт-ч (https://interfax.com.ua/news/economic/716548.html), т.е. падение производства электроэнергии составило как раз 50%.

Восстановите производство хоть чуть-чуть и будете сами электроэнергию экспортировать. Про Бурштынский остров я знаю.
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31.05.2021 19:11 Відповісти
Да это ботяра, ты что не понял. Он одно и тоже пишет, строго по методичке.
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02.06.2021 21:31 Відповісти
Сеня,як завжди,правий. Важко з ним непогодитись. До речі,хтось ще пам*ятає,що якби не Сєня,то ми б і досі купували газ у кацапів. Хоча в нас свого стільки,що ми займаємо друге місце в Европі після Норвегії по його запасах. Не вірите? Ну так Googlе вам на допомогу...
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31.05.2021 19:49 Відповісти
Если бы она могла купить за "разницу", тогда да,а так просто ля-ля-ля.
Хотя покупать у врага-это просто предательство, но нарид же надо обеспечиватб...
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31.05.2021 20:54 Відповісти
Яценюк бедолага неправильно считает, наоборот, покупая более дешевую чем у Ахметова энергию, Украина может сэкономить деньги на те же танки. Покупка импортной электроэнергии сразу сбивает цену на украинском рынке, заставляя Ахметова снижать ненормальные цены . То есть достаточно покупать 10-12% электроэнергии по импорту, чтобы сэкономить на цене в целом. Я не думаю, что Яценюк этого не знает, видимо Ахметов по-дружески попросил сделать это заявление, наверняка на коммерческой основе..
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31.05.2021 21:22 Відповісти
Наши АЭС уже Ахметову принадлежат?
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02.06.2021 21:33 Відповісти
Если посчитать сколько газа купили, то можно всю армию на эти деньги содержать.
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31.05.2021 21:54 Відповісти
Нафига Украине 80 танков? Купите лучше системы связи и управления войсками современные, дроны купите ударные - дешевле , а эффект в 100 раз больше. Опять эту армянщину разводят с железом...
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01.06.2021 00:21 Відповісти
Танки просто как пример, эквивалент. Купить можно, что угодно.
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02.06.2021 21:35 Відповісти
Цікавіше було б взнати якої довжини мур міг би стояти на отримані ним кошти...
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01.06.2021 07:10 Відповісти
А если продать всю украинскую э/э в Европу, можно будет купить 10 000 ударных беспилотников.
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01.06.2021 09:48 Відповісти
 
 