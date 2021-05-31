Харківська ОДА виділяє мільйон гривень на ремонт лікарні, про який вже відзвітували, - ЗМІ

Департамент капітального будівництва Харківської облдержадміністрації уклав додаткову угоду з ТОВ "Смарт Будстрой" щодо реконструкції приймального відділення лікарні у Валках вартістю 1,059 млн грн.

Про це стало відомо з сайту Prozorro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsroom.

Як повідомили в "Харківському антикорупційному центрі", в 2020 році після проведення торгів з цією ж компанією уклали угоду на 15,37 млн ​​грн. Пізніше додатковими угодами сума зменшилася наполовину, але в грудні вже без торгів підряднику докинули 4,24 млн грн. У квітні цього року чиновники відзвітували, що роботи вже завершено.

Нагадаємо, раніше подібна ситуація була з реконструкцією приймального відділення Дергачівської ЦРЛ. 28 квітня пресслужба ХОДА повідомила про те, що завершився ремонт цього приймального відділення. Підрядником стала компанія "Буд Гранд України", вартість робіт становила 12,4 мільйона гривень. Однак уже 5 травня Департамент комунального будівництва ХОДА підписував додатковий договір на заміну вікон, демонтажні та інші роботи - всього на 750 тисяч гривень. Гроші без отримання тендера отримав той же ТОВ "Буд Гранд України".