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Харківська ОДА виділяє мільйон гривень на ремонт лікарні, про який вже відзвітували, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Харківська ОДА виділяє мільйон гривень на ремонт лікарні, про який вже відзвітували, - ЗМІ

Департамент капітального будівництва Харківської облдержадміністрації уклав додаткову угоду з ТОВ "Смарт Будстрой" щодо реконструкції приймального відділення лікарні у Валках вартістю 1,059 млн грн.

Про це стало відомо з сайту Prozorro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsroom.

Як повідомили в "Харківському антикорупційному центрі", в 2020 році після проведення торгів з цією ж компанією уклали угоду на 15,37 млн ​​грн. Пізніше додатковими угодами сума зменшилася наполовину, але в грудні вже без торгів підряднику докинули 4,24 млн грн. У квітні цього року чиновники відзвітували, що роботи вже завершено.

Нагадаємо, раніше подібна ситуація була з реконструкцією приймального відділення Дергачівської ЦРЛ. 28 квітня пресслужба ХОДА повідомила про те, що завершився ремонт цього приймального відділення. Підрядником стала компанія "Буд Гранд України", вартість робіт становила 12,4 мільйона гривень. Однак уже 5 травня Департамент комунального будівництва ХОДА підписував додатковий договір на заміну вікон, демонтажні та інші роботи - всього на 750 тисяч гривень. Гроші без отримання тендера отримав той же ТОВ "Буд Гранд України".
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Харьковская ОГА выделяет миллион гривен на ремонт больницы, о котором уже отчитались, - СМИ - Цензор.НЕТ 2026
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31.05.2021 18:25 Відповісти
Мем: "Один раз - не п...рас"
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31.05.2021 18:27 Відповісти
ха.. удивили... вот если придет нормальная власть и сделает ПОЛНЫЙ аудит ВСЕГО - то Мы прозреем в натуре от масштабов воровства этих наглых упырей во Всех сферах Украины !!! Харьковская ОГА выделяет миллион гривен на ремонт больницы, о котором уже отчитались, - СМИ - Цензор.НЕТ 9271
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31.05.2021 18:29 Відповісти
гепа Жив гепа Живий гепа Продовжує Жити !!!
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31.05.2021 18:30 Відповісти
большаязеленая стройка - и так по всей стране - зебилы ,вам нравиться))))
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31.05.2021 18:31 Відповісти
видосик сняли, - значит ремонт сделан.
Страна в смартфоне ...ля.
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31.05.2021 18:45 Відповісти
Золотое дно , разные ремонты бюджетных организаций! Хоть каждый год.... Все довольны....
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31.05.2021 18:55 Відповісти
 
 