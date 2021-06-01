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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12753) Севастополь (467) водопостачання (611) вода (910)

Окупанти впевнені, що у Севастополі до кінця року не буде проблем з водою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти впевнені, що у Севастополі до кінця року не буде проблем з водою

Запаси води в Чорноріченському водосховищі дозволяють при поточному обсязі споживання забезпечувати водопостачання міста до січня 2022 року.

Таку заяву зробили в підконтрольному Кремлю "уряді" Севастополя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що в Чорноріченському водосховищі зараз 27,5 млн кубічних метрів води (43% від повного обсягу). Витрата становить 50 тис. кубічних метрів на добу. За розрахунком, для стабільного водопостачання цього обсягу Чорноріченського водосховища має вистачити до кінця січня 2022 року.

Як додаткові джерела використовуються також підземні водозабори, які щодоби надають близько 60 тис. кубічних метрів. Новий водозабір на річці Бельбек дає місту до 25 тис. кубічних метрів на добу. Також вода в обсязі близько 17 тис. кубічних метрів на добу подається з Кадиковського кар'єра.

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Топ коментарі
+12
Да какие могут быть у Севастополя проблемы с водой? Он же на берегу моря стоит!
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 2728
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31.05.2021 18:34
+7
сильный ливень 29 мая пошалил в крысме... думают обопьются дождевой водой? ))))
Севастополь:
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 3176
Керчь.
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 8256

..
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31.05.2021 18:38
+6



--Да пёс с ними.
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31.05.2021 18:31
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--Да пёс с ними.
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31.05.2021 18:31 Відповісти
это с учётом понаехавших ?
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31.05.2021 18:32 Відповісти
Да какие могут быть у Севастополя проблемы с водой? Он же на берегу моря стоит!
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 2728
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31.05.2021 18:34 Відповісти
КРЫСМАНИН !
если хочешь пить воды -
у пуйла ... губой води !
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31.05.2021 18:38 Відповісти
сильный ливень 29 мая пошалил в крысме... думают обопьются дождевой водой? ))))
Севастополь:
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 3176
Керчь.
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 8256

..
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31.05.2021 18:38 Відповісти
Теперь напьются. Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 2715
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31.05.2021 18:39 Відповісти
У Сімферополі то точно води вистачить...бо 29.05. його затопило КРЫМ УХОДИТ ПОД ВОДУ! Наводнение в Крыму 31 мая, Ливень устроил потоп в крымской столице
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31.05.2021 18:38 Відповісти
Все мечты кацапов сбываются наоборот Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 3976
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31.05.2021 18:40 Відповісти
Байдуже..
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31.05.2021 18:39 Відповісти
У Севастополя особых проблем и раньше не было. К тому же там вовремя подсуетились с новым водозабором на Бельбеке. А вот в Симферополе ситуация похуже.
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31.05.2021 18:40 Відповісти
Да какой там водозабор на Бельбечке, там летом по колено.
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31.05.2021 19:27 Відповісти
А какое водохранилище на речке Чёрная? Но ведь питает же весь Севастополь с 50-х годов. 2,5 кубометра в секунду (такой среднегодовой выхлоп Бельбека) это 216 тысяч кубов в сутки.
Севастополь потребляет в районе 150 тыс. кубов в сутки.
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31.05.2021 19:48 Відповісти
А якщо ще із-під дна Азовського моря "піде" вода то прийдеться залишки зливати з каналізацією в море.
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31.05.2021 18:40 Відповісти
Як там казали ....хоч каміння з неба ?
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31.05.2021 18:41 Відповісти
САЛГИР ВЫШЕЛ из БЕРЕГОВ
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31.05.2021 18:43 Відповісти
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 5080 Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 5245
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31.05.2021 18:46 Відповісти
води було набирай - не хочу...навіть і набирати не треба ..на перші поверхи сама прийшла
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31.05.2021 18:46 Відповісти
А шо там с курортным сезоном? Дождь покапал и прошел, а надо было не хлебалом щелкать, а в корыта воду набирать.
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31.05.2021 19:10 Відповісти
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года света не будет проблем с водой. А конец света и для оккупантов, и для крымской ваты, уже близок. И в прямом, и в переносном смысле - я про электричество.
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31.05.2021 19:17 Відповісти
Ну вот все решилось само собой, даже Путину не пришлось трубы из Краснодара вести 😁😁😁
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31.05.2021 20:16 Відповісти
А ЕСЛИ ПУТИН НОВИЧОК РАЗОЛЬЕТ !?)
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01.06.2021 04:21 Відповісти
 
 