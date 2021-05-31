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Шарій стверджує, що "вперше чує" про те, що Литва оголосила його персоною нон грата
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій каже, що ще не отримував від влади Литви офіційного повідомлення про позбавлення його статусу біженця та оголошення персоною нон грата.
Про це Шарій пише у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Прям не знаю, що ж робити тепер, треба чекати офіційного повідомлення від Литви, думаю. Особисто я вперше чую. Але щось мені не сильно віриться", - написав він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело у правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон грата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.
Топ коментарі
+37 mrSmith
показати весь коментар31.05.2021 19:05
+23 VOLVO XC 70
показати весь коментар31.05.2021 19:05
+19 Артм Воронцов
показати весь коментар31.05.2021 19:07
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Будь ласка, зачекайте...
сами наверное подсуетились...нанимателя в известность не поставили ))))
Новина дуже приємна, от якби ще Іспанія його випхала, а віллу конфіскувала, щоб ця кремлівська шавка могла переїхати жити лише на расєю.
Поэтому, выгнать его могут только в Украину.
Это по тому и называется депортацией.