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Новини За кордоном
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Литва (1529) Шарій Анатолій (215)

Шарій стверджує, що "вперше чує" про те, що Литва оголосила його персоною нон грата

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Шарій стверджує, що

Прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій каже, що ще не отримував від влади Литви офіційного повідомлення про позбавлення його статусу біженця та оголошення персоною нон грата.

Про це Шарій пише у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прям не знаю, що ж робити тепер, треба чекати офіційного повідомлення від Литви, думаю. Особисто я вперше чую. Але щось мені не сильно віриться", - написав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело у правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон грата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівська міськрада закликала заборонити "партію Шарія", назвавши її "рупором Кремля"
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Топ коментарі
+37
Прокатись в Литву гнида, так тебе персонально сообщат.
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31.05.2021 19:05
+23
Шарий тебя еще на живождерну не отправили ублюдок....
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31.05.2021 19:05
+19
шел бы он к бузине.......
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31.05.2021 19:07
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Шарий тебя еще на живождерну не отправили ублюдок....
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31.05.2021 19:05 Відповісти
Прокатись в Литву гнида, так тебе персонально сообщат.
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31.05.2021 19:05 Відповісти
Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 5666
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31.05.2021 20:00 Відповісти
Шарій стверджує, що "вперше чує" про те, що Литва оголосила його персоною нон грата - Цензор.НЕТ 6366
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31.05.2021 21:33 Відповісти
гы!!теперь сцыкотно!!батька может не только самолёт но и самого шарика на бутылку посадить!! гы,гы!! Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 592 Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 4513
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31.05.2021 20:19 Відповісти
Все когда то впервые..
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31.05.2021 20:53 Відповісти
ПНХ 🐖🐕 дырявая
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31.05.2021 19:09 Відповісти
Следит - "Не сдох еще" -, чтобы первым сообщить об этом.
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31.05.2021 19:10 Відповісти
Та кто там за этим пи.орасом следит ? Нах он кому нужён !
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31.05.2021 19:24 Відповісти
шел бы он к бузине.......
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31.05.2021 19:07 Відповісти
Так ему уже возле бузины прогулы ставят Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 9663
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31.05.2021 19:54 Відповісти
Сподіваюсь позбавили.
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31.05.2021 19:08 Відповісти
Це той, який як Ленін в вигнанні по закордонам?
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31.05.2021 19:10 Відповісти
затримати цього петушару і обміняти на Протасевіча
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31.05.2021 19:11 Відповісти
Об него никто не хочет руки пачкать.
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31.05.2021 20:54 Відповісти
скажите ему еще раз
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31.05.2021 19:15 Відповісти
так испанцы его могут теперь выкинуть так как он имеет депорт в одной из стран ЕС
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31.05.2021 19:19 Відповісти
Немного не так. Он теперь вообще не имеет отношения к ЕС, соответственно шенгенской визы и права пребывания в ЕС. Скорее всего у него остался только внутренний паспорт Украины, с которым добро пожаловать на нары к тёплой похлёбке и коллекционным **********…
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31.05.2021 20:26 Відповісти
у шарика -скота если не куриная слепота то петушиная глухота
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31.05.2021 19:22 Відповісти
Анатоль, они не хотят уже)) Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 8731
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31.05.2021 19:27 Відповісти
Петушария за решетку по всем уголовным статьям!
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31.05.2021 19:30 Відповісти
Педофила петушария следует посадить на бутылку. Ведь он так любит рюзьге мир...
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31.05.2021 19:32 Відповісти
Кукарекает из-за угла шавка шарикова.
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31.05.2021 19:39 Відповісти
Решил попиариться. А то забывать его стали.
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31.05.2021 19:42 Відповісти
вот и пригодился шарикову его рюзьга пасспорт...
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31.05.2021 19:45 Відповісти
Всегда кто-то что-то слышит впервые.
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31.05.2021 19:46 Відповісти
та да...впервые слышит...а от нанятые им адвокаты уже вошкаются с апелляцией...
сами наверное подсуетились...нанимателя в известность не поставили ))))
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31.05.2021 19:57 Відповісти
Пєтушарій. І цим все сказано...
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31.05.2021 19:58 Відповісти
хахха, все когда-то бывает в первый раз
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31.05.2021 20:10 Відповісти
Конченный..) И далеко не в первый раз)
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31.05.2021 20:22 Відповісти
То есть гражданин страны ещё не знает, что его собственный паспорт послал его на…кацапию?) Прелестно) Тем смешнее)
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31.05.2021 20:21 Відповісти
Скажу больше. Он на столько не знает, и апервые слышит об этом, что уже успел в Литве нанять одну из самых дорогих адвокацких компаний в Литве , и подал в суд и оспорил ришение Литвы о отобрании у него статуса беженца.
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31.05.2021 22:50 Відповісти
факт состоялся и передаст- шарий естественно услышал об этом факте впервые.... теперь в Литву ни ногой - арестуют гниду.
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31.05.2021 20:42 Відповісти
петушарии-это вообще отбросы,так и надо их педофилу
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31.05.2021 20:43 Відповісти
Так, хочется ведь на вилле в Испании, а не в избе под Вязьмой...
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31.05.2021 20:55 Відповісти
Обидно....начал привыкать к испанским пейзажам ( а право на курортное проживание давал паспорт гражданина Литвы или....ЕС ) и тут "родина" (которую он и любил не очень) дала под дых!? Лишенный документа , блохер подлежит депортации....и куда?
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31.05.2021 20:56 Відповісти
У цього покидька дуже багато шанувальників. Шарійопці! Як ви спите вночі?

Новина дуже приємна, от якби ще Іспанія його випхала, а віллу конфіскувала, щоб ця кремлівська шавка могла переїхати жити лише на расєю.
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31.05.2021 21:01 Відповісти
Оно гражданин Украины.
Поэтому, выгнать его могут только в Украину.
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31.05.2021 21:04 Відповісти
Так воно ж засцить їхати в Україну. Знає же , що шанувальники його не захистять, а ненависники вб'ють обов'язково.
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31.05.2021 22:14 Відповісти
А спрашивать кто будет?
Это по тому и называется депортацией.
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31.05.2021 22:16 Відповісти
Realno on teper mozet paprosit Ispaniji ubezice,ja neznaju zakoni u nix.No ubezice ot Litvi emu otniali
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01.06.2021 09:06 Відповісти
Непонятно другое, непонятно, что эта тварь еще слышит.
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31.05.2021 21:10 Відповісти
Типичные москалячие приемчики: врать врать и врать.
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31.05.2021 21:35 Відповісти
Utocniu po povodu ego,sprosu nasego ministra ,potom napisu sto on skazet Шарій стверджує, що "вперше чує" про те, що Литва оголосила його персоною нон грата - Цензор.НЕТ 6126
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31.05.2021 22:26 Відповісти
Ministr otvetil sto on uvi neznajet po etomu voprosu ,eto migraciji sluzba takije veci resajet.Ne ego kompetencija
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01.06.2021 08:56 Відповісти
Ecio dobavil sto poxoze tak i jest otniali
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01.06.2021 09:03 Відповісти
У москалів вуха, напевне, на дупі ростуть. Інакше чим пояснити, що вони починають "слишать" тільки після добрячого пенделя.
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31.05.2021 22:52 Відповісти
 
 