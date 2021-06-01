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Чиновник Держгеокадастру упіймався на хабарі 30 тис. грн на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Чиновник Держгеокадастру упіймався на хабарі 30 тис. грн на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Держгеокадастру в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник вимагав від підприємця 30 000 гривень хабаря за непритягнення до адміністративної відповідальності і надалі невтручання в господарську діяльність.

У Харкові оперативники затримали чиновника під час отримання частини визначеної ним суми - 20 тис. грн.

Чиновник Держгеокадастру упіймався на хабарі 30 тис. грн на Харківщині, - Нацполіція 01

31 травня хабарнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Да що ви кажете..... це на каву.... Що це за взятка така в Геокадастрі? Бомжи ряжені біля церкви попу з ранку більше збирають)) Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2663
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31.05.2021 19:16 Відповісти
Это дети лейтенанта Кернеса---по мелочи тырят. Но гири не пиляют.
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31.05.2021 21:42 Відповісти
Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО Рембрандт масло. Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8120
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31.05.2021 19:38 Відповісти
Это просто репетиция СБУ. Под видом учений идут обыски везде. Беспределу Зеленского нет предела. Мы переплюним Беларусь https://kharkov.comments.ua/news/society/developments/7127-v-harkove-sbu-ostanavlivala-i-obyskivala-avtomobili-na-alekseevke-zachem-video.html
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31.05.2021 20:38 Відповісти
Тут и не мечтаешь даже о таких купюрах красивых с целью в матрасик зашивать по одной в месяц---а народ топчет в гараже как окурки! Геологи-кадастры гадючие!
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31.05.2021 21:38 Відповісти
 
 