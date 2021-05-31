Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення

ОАСК відкрив провадження за позовом, оскаржує постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) щодо плати за транспортування газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, від 6 березня 2020 року №580 "Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що постановою передбачено від початку 2021 року, що річна замовлена ​​потужність споживача визначається, виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, але не може бути менше 126 куб. м для побутового споживача, що використовує газ для підігріву води та приготування їжі.

Позивач вважає, що постановою порушуються його права, оскільки він використовує удвічі менший обсяг природного газу, а повинен платити за транспортування 126 куб. м. в обов'язковому порядку, зазначають у суді.

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ОАСК прийняв рішення розглядати справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання у справі на 15 липня 2021 року.

Нагадаємо, в постанові НКРЕКП від 6 березня 2020 року зазначається, що з 1 січня 2021 року річна замовлена ​​потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРС виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, але не може бути менше 39 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі; 126 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі; 314 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, зокрема для опалення, або об'єкта споживача, який не є побутовим.