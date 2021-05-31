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Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення

ОАСК відкрив провадження за позовом, оскаржує постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) щодо плати за транспортування газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, від 6 березня 2020 року №580 "Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що постановою передбачено від початку 2021 року, що річна замовлена ​​потужність споживача визначається, виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, але не може бути менше 126 куб. м для побутового споживача, що використовує газ для підігріву води та приготування їжі.

Позивач вважає, що постановою порушуються його права, оскільки він використовує удвічі менший обсяг природного газу, а повинен платити за транспортування 126 куб. м. в обов'язковому порядку, зазначають у суді.

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ОАСК прийняв рішення розглядати справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання у справі на 15 липня 2021 року.

Нагадаємо, в постанові НКРЕКП від 6 березня 2020 року зазначається, що з 1 січня 2021 року річна замовлена ​​потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРС виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, але не може бути менше 39 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі; 126 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі; 314 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, зокрема для опалення, або об'єкта споживача, який не є побутовим.
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Топ коментарі
+12
Мало того. По планам власти плату за доставку введут еще и на электрику. Так сказать "по просьбам трудящихся". А вообще, как же мы получали газ при Порохе, если мы не платили за его доставку? Прямо чудеса.
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31.05.2021 19:43
+5
Пля!
Пора уже вводить отдельную плату за транспортировку интернета, доставку телевидения до телевизора, перевозку голоса до мобилы ну т д.😁
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31.05.2021 19:54
+4
бандитское гнездо
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31.05.2021 20:08
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Мало того. По планам власти плату за доставку введут еще и на электрику. Так сказать "по просьбам трудящихся". А вообще, как же мы получали газ при Порохе, если мы не платили за его доставку? Прямо чудеса.
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31.05.2021 19:43 Відповісти
Хай платять, бидлюки. Наголосували - мають...
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31.05.2021 19:48 Відповісти
...ти перший побіжиш платити - перекриють газ. Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 4270
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31.05.2021 20:11 Відповісти
так це твій порох плату за доставку газу запровадив
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31.05.2021 20:50 Відповісти
Т.е. у нас в 2020 году президентом был Порох? Что ты, свинопас, принимаешь такое забористое?
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31.05.2021 20:55 Відповісти
Ти жополиз потрохівський, корупційно-схематозний закон про ринок природного газу хто впарив? Почитай закон і не воняй тут
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31.05.2021 21:17 Відповісти
Точно дебил? Так кто ввел в платежки оплату за транспортировку газа? Лупу подарить, дебил, или сам в своих платежках увидишь когда стал платить за доставку?
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31.05.2021 21:47 Відповісти
Короткая память? При порохе хотели ввести вообще оплату за доставку по мощности счётчика. Столько газа в стране нет. Только митинги прекратили этот беспредел и отсрочили введение этой оплаты. А все документы были подписаны при порохе. Оплата за транспортировку нужна, но не в таких суммах. Облгазы просто на этом наживаються .
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01.06.2021 08:15 Відповісти
Да неужели? Закон о рынке газа был принят в 2015 году. Вы покажите здесь платежки за 2015-2019 годы где выделена доставка или так и будете дальше обманывать? При Порохе мы платили реальную стоимость закупаемого на рынке газа, а не так, как в последнее время с почти двойной наценкой. А с 1 июля нас ждет новое "веселье".
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01.06.2021 16:08 Відповісти
Пля!
Пора уже вводить отдельную плату за транспортировку интернета, доставку телевидения до телевизора, перевозку голоса до мобилы ну т д.😁
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31.05.2021 19:54 Відповісти
Не подсказывай зеленым дебилам. Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 3767 А то введут и на доставку воздуха.
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31.05.2021 20:21 Відповісти
Або ж Голобородьку за їзду на велосипеді введуть податок за загазованість повітря.
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31.05.2021 20:31 Відповісти
Так это любимая схема бункерфюрера "Бери или плати".
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31.05.2021 20:06 Відповісти
ЬІ-ы-ы) "Судья" Вовк борется с поднятием тарифов.
Ну и как после єтого разогнать тот ОАСК
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31.05.2021 20:08 Відповісти
... бджоли проти меду - неправильні бджоли. Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 2728 Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 2728
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31.05.2021 20:14 Відповісти
бандитское гнездо
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31.05.2021 20:08 Відповісти
...бариги, бо банда то група озброєних людей, що займається розбоєм і пограбуванням.
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31.05.2021 20:16 Відповісти
100% геноцид.
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31.05.2021 20:16 Відповісти
Очередной геноцид украинской нации.
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31.05.2021 21:18 Відповісти
Свой газ в Европу,населению с рашки и всем пох на эту схему.Подумаешь транспортировка,это копейки по сравнению с основным ******
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31.05.2021 20:20 Відповісти
да...об это и говорит наступный наш президент---АНТОН ГУРА!!!!!!!он говорит...что газ россия до сих пор качает из УКРАИНЫ ......а мы просто лохи из УКРАИНЫ!!!
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31.05.2021 21:40 Відповісти
плата за транспортування газу передбачена у законі потроха про ринок природного газу. Потрібно всім йому дружно подякувати за покращення.
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31.05.2021 21:19 Відповісти
ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА---это основной показатель добычи газа....!!!!!!!!!!ДОБЫЧА ГАЗА-----ЕТО ТРАНСПОРТИРОВКА......!!!!!!!!асам газ принадлежит народу...!!!!!!!!!!тут ПОРОХ прав.
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31.05.2021 21:38 Відповісти
поцелуй его у очко
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31.05.2021 21:41 Відповісти
ну вы просто---тов....корнель...так не интересно
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31.05.2021 21:44 Відповісти
Добичі де, на московії? Тільки чомусь всі платили за схемами Роттердам і Дюссельдорф ++, а не за собівартістю українського видобутку
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31.05.2021 21:42 Відповісти
Вот тут ПОРОХ не прав....!!!!видать если рашке газ прекрыть начнется серьезная война
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31.05.2021 21:45 Відповісти
да.....АНТОН ГУРА обьяснил этот механизм...Просто при СССР --сУКРАИНЫ газ шел в россию 80 миллиардовкубов....и при росвале ссср етот газ продолжает качать россия и продавать Европе...ну и конечно...остатки газа народуУКРАИНЫ...остальное президентам и олигархам
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31.05.2021 21:53 Відповісти
Відкрию великий-великий секрет - плата за транспортування газу була ЗАВЖДИ, просто раніше вона була включена в тариф за газ, а у 2020 зелені зробили її окремим платежем!

В принципі, мало б бути без різниці. як платити - разом, чи окремо, якби не два АЛЕ:
- чому коли людина не споживає газ (поїхала у відпустку, наприклад) і лічильник накрутив 0 кубометрів, їй все одно виписують платіжку за транспортування?
- чому сумарний тариф за газ і за транспортування зараз БІЛЬШИЙ, ніж у 2018-2019, якщо ціни на газ через карантин обвалилися???
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31.05.2021 21:42 Відповісти
потому что газ нужно добывать ...даже если вы на отдыхе....ПОЭТОМУ ЕСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКА....опять------газ принадлежит народу....!!!!!!!поетомуплата за газ ---НЕЗАКОННА
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31.05.2021 21:48 Відповісти
Цей суд може ввести плату за доставку платіжок по уплаті за комуналку.Так цей суд він такий. Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 1314
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31.05.2021 22:53 Відповісти
 
 