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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Нормандські переговори
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Переговори в нормандському форматі не залежать від того, що відбувається в Білорусі, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Переговори в нормандському форматі не залежать від того, що відбувається в Білорусі, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій у Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких ідуть переговори, називаються "мінськими".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією, це ніяк не відповідає нашим стандартам... Ми будемо дуже цілеспрямовано реалізовувати санкції", - сказала Меркель журналістам у Берліні в понеділок.

Проте, зазначила концлерка ФРН, "нормандський формат" повинен працювати далі, попри те, що прогрес у рамках цього переговорного процесу йде дуже важко.

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Топ коментарі
+8
дык воздушное саобчение отменено Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 5271.
а так,да,не зависят
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31.05.2021 19:38
+3
Меркеля давно завербованная рашистами и она выполнит любую рашистскую прихоть,начиная от создания ордло и войны в Украине для того,что бы недопустить Украину и украинский народ ни в ЕС ни в НАТО ,как и строительство северного потока для финансирования оккупанта Украины,отказ поставлять Украине оружие.Меркель - есть лоббист рашиста ,оккупанта Украины.следовательно она соучастница его престкплений в Украине
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31.05.2021 20:11
+2
Коли ж вона вже здохне
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31.05.2021 19:56
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дык воздушное саобчение отменено Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 5271.
а так,да,не зависят
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31.05.2021 19:38 Відповісти
Бабка хочет верхом на Макроне прискакать Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 8533
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31.05.2021 21:09 Відповісти
еще одна "какая разница" нарисовалась...
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31.05.2021 19:43 Відповісти
И что, фрау готова сесть в аэроплан и слетать в бсср? Посмотреть, как выглядят в воздухе вооруженные лаптелеты?
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31.05.2021 19:46 Відповісти
Да не станет никогда расчетливый фриц терять десятки миллиардов евро из-за какого-то подставного м*дака протасевича. Не будьте наивными. А СП-2 неизбежен как восход солнца.
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31.05.2021 19:46 Відповісти
Он был "неизбежен" уже 3 года тому назад.
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31.05.2021 19:53 Відповісти
Не соромно так лаяти безвинну дитину?
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31.05.2021 20:07 Відповісти
Да не переживай ты так. Уже все это было. А потом были бычьи анусы Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 6224
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31.05.2021 21:10 Відповісти
Це треба розуміти так, що Меркель проти перенесення зустрічей ТКГ з Мінська в іншу країну, тобто підтримала путіна.
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31.05.2021 19:50 Відповісти
Коли ж вона вже здохне
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31.05.2021 19:56 Відповісти
Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель

===============
а в Нормандии? Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 4945
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31.05.2021 19:56 Відповісти
"то, что лукашєнко дєлаєт со СВОЇМ общєством"...
Перепрошую, дебіл то фрау М. чи перекладач з німецької?
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31.05.2021 20:05 Відповісти
Дядька Альцгеймер фрау посетил. Какой в ж Минск в государстве нон грата с прибитым диктатором во главе?
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31.05.2021 20:08 Відповісти
Меркеля давно завербованная рашистами и она выполнит любую рашистскую прихоть,начиная от создания ордло и войны в Украине для того,что бы недопустить Украину и украинский народ ни в ЕС ни в НАТО ,как и строительство северного потока для финансирования оккупанта Украины,отказ поставлять Украине оружие.Меркель - есть лоббист рашиста ,оккупанта Украины.следовательно она соучастница его престкплений в Украине
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31.05.2021 20:11 Відповісти
Проф. Преображенский
@prof_preobr
Если вы вдруг решили, что уж по крайней мере обед Путина с Лукашенко - не инсценировка.
Салатик Путина обёрнут целлофаном.Ну забыли снять, когда постановочные кадры делали.

Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 2100
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31.05.2021 20:12 Відповісти
к хорошим новостям
Литва лишила Шария статуса беженца
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31.05.2021 20:38 Відповісти
Ну, что сказать, не забывает Анжела родные пенаты. Рюзькому языку ее учили в Минске. А , возможно, и вербовали там же.
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31.05.2021 20:39 Відповісти
Переговори в нормандському форматі не залежать від того, що відбувається в Білорусі, - Меркель - Цензор.НЕТ 5373
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31.05.2021 21:19 Відповісти
 
 