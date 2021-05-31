Переговори в нормандському форматі не залежать від того, що відбувається в Білорусі, - Меркель
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій у Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких ідуть переговори, називаються "мінськими".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією, це ніяк не відповідає нашим стандартам... Ми будемо дуже цілеспрямовано реалізовувати санкції", - сказала Меркель журналістам у Берліні в понеділок.
Проте, зазначила концлерка ФРН, "нормандський формат" повинен працювати далі, попри те, що прогрес у рамках цього переговорного процесу йде дуже важко.
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а так,да,не зависят
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а в Нормандии?
Перепрошую, дебіл то фрау М. чи перекладач з німецької?
@prof_preobr
Если вы вдруг решили, что уж по крайней мере обед Путина с Лукашенко - не инсценировка.
Салатик Путина обёрнут целлофаном.Ну забыли снять, когда постановочные кадры делали.
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