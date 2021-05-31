"Медзакупівлі" подали позов на "Лекхім" через зрив термінів постачання CoronaVac, - керівник ДП Жумаділов
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Державне підприємство "Медичні закупівлі" подало позов про стягнення коштів до держбюджету з компанії "Лекхім" за зрив термінів постачання вакцини CoronaVac.
Про це заявив глава ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів (з компанії "Лекхім". - Ред.) до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їх контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що повинні якомога швидше виконати зобов'язання перед українською державою", - повідомив він.
Жумаділов зазначив, що договір публічний, питання прострочення там також вказані, тому до компанії можуть застосувати відповідні санкції в частині несвоєчасних поставок.
Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини Sinovac та очікувала отримати перші 700 тисяч доз упродовж місяця з дня реєстрації вакцини в Китаї (це сталося 6 лютого). Постачальником стала компанія "Лекхім".
6 березня заступник міністра Ігор Іващенко заявив, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.
Україна вже отримала 1,7 млн доз китайської вакцини.
Будь ласка, зачекайте...
Есть там НАБУ какое, или ДБР, или СБУ, или прократура, или Бетман?
Выродки внаглую крутят бюджетные деньги через комеческие прокладки еще и "судятся"- типа вон какие мы молодцы...