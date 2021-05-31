"Медзакупівлі" подали позов на "Лекхім" через зрив термінів постачання CoronaVac, - керівник ДП Жумаділов

Державне підприємство "Медичні закупівлі" подало позов про стягнення коштів до держбюджету з компанії "Лекхім" за зрив термінів постачання вакцини CoronaVac.

Про це заявив глава ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів (з компанії "Лекхім". - Ред.) до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їх контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що повинні якомога швидше виконати зобов'язання перед українською державою", - повідомив він.

Жумаділов зазначив, що договір публічний, питання прострочення там також вказані, тому до компанії можуть застосувати відповідні санкції в частині несвоєчасних поставок.

Читайте також: МОЗ оштрафує "Лекхім" за зрив термінів постачання китайської вакцини Sinovac в Україну, - заступник голови МОЗу Іващенко

Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини Sinovac та очікувала отримати перші 700 тисяч доз упродовж місяця з дня реєстрації вакцини в Китаї (це сталося 6 лютого). Постачальником стала компанія "Лекхім".

6 березня заступник міністра Ігор Іващенко заявив, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.

Україна вже отримала 1,7 млн ​​доз китайської вакцини.