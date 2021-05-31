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позов (368) Жумаділов (22) Лекхім (15) Sinovac (27)

"Медзакупівлі" подали позов на "Лекхім" через зрив термінів постачання CoronaVac, - керівник ДП Жумаділов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Державне підприємство "Медичні закупівлі" подало позов про стягнення коштів до держбюджету з компанії "Лекхім" за зрив термінів постачання вакцини CoronaVac.

Про це заявив глава ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів (з компанії "Лекхім". - Ред.) до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їх контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що повинні якомога швидше виконати зобов'язання перед українською державою", - повідомив він.

Жумаділов зазначив, що договір публічний, питання прострочення там також вказані, тому до компанії можуть застосувати відповідні санкції в частині несвоєчасних поставок.

Читайте також: МОЗ оштрафує "Лекхім" за зрив термінів постачання китайської вакцини Sinovac в Україну, - заступник голови МОЗу Іващенко

Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини Sinovac та очікувала отримати перші 700 тисяч доз упродовж місяця з дня реєстрації вакцини в Китаї (це сталося 6 лютого). Постачальником стала компанія "Лекхім".

6 березня заступник міністра Ігор Іващенко заявив, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.

Україна вже отримала 1,7 млн ​​доз китайської вакцини.
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Топ коментарі
+11
то есть вакцину зебилы покупают все-таки через прокладку?
Есть там НАБУ какое, или ДБР, или СБУ, или прократура, или Бетман?
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31.05.2021 20:04
+7
степанов-ли?) А бубочко брал под "личный контроль" и не знал?
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31.05.2021 20:21
+7
Вони зайняті. Шукають Порошенка, щоб, у відповідності до закону, вручити виклик на допит.
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31.05.2021 20:21
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Вони там скільки заробили на цих вакцинах, що штрафи для них, як дрібязок жебраку кинути.
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31.05.2021 20:04 Відповісти
так чому б не подоїти. нехай діляться, ти паче є за що.
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31.05.2021 20:20 Відповісти
то есть вакцину зебилы покупают все-таки через прокладку?
Есть там НАБУ какое, или ДБР, или СБУ, или прократура, или Бетман?
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31.05.2021 20:04 Відповісти
Вони зайняті. Шукають Порошенка, щоб, у відповідності до закону, вручити виклик на допит.
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31.05.2021 20:21 Відповісти
дело ж даже не в качестве вакцин.
Выродки внаглую крутят бюджетные деньги через комеческие прокладки еще и "судятся"- типа вон какие мы молодцы...
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31.05.2021 20:28 Відповісти
ах ты "доля" моя "доля"...дальняя дорога - курорты , и все прочее...
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31.05.2021 20:40 Відповісти
похоже, государство Украина к закупке вакцин для своего населения никакого отношения не имеет....
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31.05.2021 20:42 Відповісти
Правильно ! Корупционеров к ногтю.
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31.05.2021 20:09 Відповісти
Барыжат на крови? Не ,вы не понимаете, это другое!😁😁😁
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31.05.2021 20:12 Відповісти
а что мешало медзакупкам самим закупить вакцину?
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31.05.2021 20:18 Відповісти
степанов
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31.05.2021 20:19 Відповісти
степанов-ли?) А бубочко брал под "личный контроль" и не знал?
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31.05.2021 20:21 Відповісти
Лекхим богатыревой, подружки ахметова. Поэтому зеля оттуда хрен прикурит. Вот он и курит что то другое, и рассказывает сказки
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31.05.2021 20:25 Відповісти
таки прорвалась Богатырева к бюджетным деньгам. сидела как мышь под веником 2 года, но правду не скроешь
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31.05.2021 22:53 Відповісти
ну так со степанова пускай и спрашивают
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31.05.2021 20:21 Відповісти
им запретили
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31.05.2021 20:21 Відповісти
догадайтесь с 3-х раз почему госкомпания МЗ за наши с вами ДЕНЬГИ сама напрямую не ведет закупки ...- яхты - виллы - особняки - и дольче вита понимаем откуда затем у честных и законопослушных "слуг"...
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31.05.2021 20:38 Відповісти
Подали позов на прокладку степашки, прокладка-одноденка збанкротує, а бабло залишиться в карманах китайців і українських корупціонерів, а держава без вакцини.
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31.05.2021 20:47 Відповісти
Зато Степанов в дорогой куртке)))
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31.05.2021 20:47 Відповісти
Так вот оказывается кто виноват в провале вакцинации и в борьбе с короновирусом! Подножки подставляют понимаешь мастеру спорта и меценату прафессоров.
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31.05.2021 20:48 Відповісти
Пока Бубочка делает конкуренцию Поплавскому - эти негодяи гадят ему в рейтузы...
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31.05.2021 20:49 Відповісти
А каким боком тут какая-то компания "Лекхим"?Без прокладки никак нельзя?
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01.06.2021 11:27 Відповісти
 
 