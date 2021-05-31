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В рамках нормандського формату в останні місяці досягнуто прогресу, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В рамках нормандського формату в останні місяці досягнуто прогресу, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вважає за потрібне продовжувати шукати рішення врегулювання на сході України через "нормандський формат".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно", - сказав він на спільній пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "нормандський формат", у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу", - додав французький президент. За його словами, для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість, систематична робота".

"Ми продовжуємо", - підсумував Макрон, кажучи про "нормандський формат".

Читайте також: Переговори в нормандському форматі не залежать від того, що відбувається в Білорусі, - Меркель
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Топ коментарі
+9
Замість того, що б зробити обрізання х"лу Макрон та Меркельша його смокчуть. Навіщо він взагалі потрібен?
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31.05.2021 20:13
+8
Макрон , ти дебіл????? Який прогрес????? тИ з меркель хєр забили на той формат, він на сьогодні нульовий!!!!! Воно прогрес побачило!!!!!!!!!!! Жопаліз путлєровский!!!!!!!
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31.05.2021 20:14
+6
Можно озвучить в чем суть "прогресса"?
Или это тайна?
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31.05.2021 20:13
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Замість того, що б зробити обрізання х"лу Макрон та Меркельша його смокчуть. Навіщо він взагалі потрібен?
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31.05.2021 20:13 Відповісти
А що хотіли українські виборці? Під час війни придворного шута і путінху#ло зробили собі лідером нації і головнокомандувачем ЗСУ, і це всі оцінять як дуже мудрий і патріотичний вчинок. І почнуть відривати від себе на користь такого мудрого наріду? Треба бути ідіотом, щоб таке відчубучити. А де ви бачили добре ставлення до ідіотів?
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31.05.2021 20:21 Відповісти
Можно озвучить в чем суть "прогресса"?
Или это тайна?
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31.05.2021 20:13 Відповісти
Ото аби ляпнути!!!! О це і весь макрон, воно не чим не ліпше за нашого зєлєпукіна!!!!!!!!
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31.05.2021 20:17 Відповісти
Макрон , ти дебіл????? Який прогрес????? тИ з меркель хєр забили на той формат, він на сьогодні нульовий!!!!! Воно прогрес побачило!!!!!!!!!!! Жопаліз путлєровский!!!!!!!
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31.05.2021 20:14 Відповісти
Ага. Небывалый. Как и во всех остальных вопросах где зебил всунул свой шнобель.
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31.05.2021 20:15 Відповісти
Макрон учится у шмарки втирать всем очки.
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31.05.2021 20:15 Відповісти
смерть украинских защитников этот прорашистский французский членосос называет "прогрессом"
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31.05.2021 20:16 Відповісти
Ну так! Глубокая озабочєность перейшла в просто озабочєность. Прогрес, а якже!
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31.05.2021 20:17 Відповісти
нет украинского кризиса, макаронник. Есть российская оккупация.
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31.05.2021 20:19 Відповісти
А уж какой прогресс в Китае...Правительство Китая объявило, что отныне каждой паре будет позволено заводить до трех детей. Вот прогресс так прогресс, а это так, бредни лягушатника.
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31.05.2021 20:19 Відповісти
Шо він меле, чи з дуба впав? Нічого собі "прогрес"! Щоденні обстріли, дистанційні мінування, снайпери "тренуються" вбивати.
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31.05.2021 20:26 Відповісти
жабоед хренов! В рамках нормандского формата в последние месяцы достигнут прогресс, - Макрон - Цензор.НЕТ 5938
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31.05.2021 20:32 Відповісти
Если условно, то можно положиться на Польшу, Литву, Латвию, Эстонию.
Вся остальная Европа, полностью деградировала.
Наверное, ценности, которыми Европа когда то так гордилась, просто не успели за ростом благосостояния...
Человек через стекло, легко видит других людей.
Но стоит покрыть стекло слоем серебра, то получиться зеркало.
И теперь можно увидеть только себя...
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31.05.2021 20:33 Відповісти
Прогресс с клистерами? Ну, чё, зебилоиды, вы довольны?!
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31.05.2021 20:38 Відповісти
короче,хитрый француз ждет,пока ***** ноги протянет В рамках нормандского формата в последние месяцы достигнут прогресс, - Макрон - Цензор.НЕТ 5819.
а потом скажет,что его личная заслуга в урегулировании
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31.05.2021 20:43 Відповісти
это ему видать зенелох рассказал... про 100500 дней перемирных...
а он наивный и доверчивый поверил... не проверив...
ибо откуда взялся прогресс ?
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31.05.2021 20:48 Відповісти
Столько возмущений..Граждане а вы задавались вопросом- а на фига Макрону и Меркель Украина? У них свои страны есть и свои интересы на первом месте. Поболтать про Украину они могут а что то делать - оно им 100 лет не нужно.
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31.05.2021 21:14 Відповісти
и в чём жэ он выражаицца, осмелюсь спрасить?
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31.05.2021 21:21 Відповісти
НЕ МЕЛИ ЯЗЫКОМ !!! ИДИ У СВОЕЙ ЖЕНЫ ЛУЧШЕ ПОЛИЖИ И ТО БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ БУДЕТ !)
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01.06.2021 04:16 Відповісти
 
 