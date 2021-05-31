В рамках нормандського формату в останні місяці досягнуто прогресу, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вважає за потрібне продовжувати шукати рішення врегулювання на сході України через "нормандський формат".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно", - сказав він на спільній пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
"Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "нормандський формат", у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу", - додав французький президент. За його словами, для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість, систематична робота".
"Ми продовжуємо", - підсумував Макрон, кажучи про "нормандський формат".
Топ коментарі
+9 Elena Maslova
показати весь коментар31.05.2021 20:13
+8 alex orly
показати весь коментар31.05.2021 20:14
+6 mrSmith
показати весь коментар31.05.2021 20:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Или это тайна?
Вся остальная Европа, полностью деградировала.
Наверное, ценности, которыми Европа когда то так гордилась, просто не успели за ростом благосостояния...
Человек через стекло, легко видит других людей.
Но стоит покрыть стекло слоем серебра, то получиться зеркало.
И теперь можно увидеть только себя...
а потом скажет,что его личная заслуга в урегулировании
а он наивный и доверчивый поверил... не проверив...
ибо откуда взялся прогресс ?