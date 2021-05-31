Україна стане головною темою можливого засідання Ради Росія - НАТО, - заступник генсека Джоане

Ситуація в Україні стане головною темою засідання Ради Росія - НАТО в разі його проведення.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське держагентство ТАСС.

"Що стосується порядку денного можливої Ради НАТО - Росія, то першою темою для обговорення є Україна, - наводить його слова агентство Agerpres. - Ми говоримо не тільки про мобілізацію військ кілька тижнів тому, а й про початок 2014 року з незаконного анексією Криму, з війною на сході України, з мілітаризацією Криму і його використанням як трампліну для поширення впливу не тільки в розширеному регіоні Чорного моря, а й у Середземномор'ї і на багатьох інших напрямках. Ми повинні обговорити це, [оскільки] це тема, яка змушує нас вживати заходи щодо стримування та оборони наших територій і населення".

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Джоане зазначив, що сторонам поки не вдалося домовитися про проведення такого засідання. За словами заступника генсека, він укотре направив відповідний запит до російської сторони кілька днів тому.

При цьому він стверджував, що дії Росії мають "дестабілізуючий" характер. "Ми адаптуємося до цієї реальності", - сказав Джоане.