Затримано двох жителів Житомира, які вимагали у підприємця 17,5 тис. доларів "боргу", - прокуратура. ФОТО

У Житомирі правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які погрозами вимагали у приватного підприємця 17 500 доларів неіснуючого боргу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

"Зловмисники, погрожуючи знищенням майна, з корисливих мотивів, вимагали від приватного підприємця передати їм 17 500 доларів США під приводом нібито боргових зобов'язань перед іншою особою", - сказано в повідомленні.

У понеділок, 31 травня, здирників затримали в Житомирі, безпосередньо під час отримання ними частини раніше обумовленої суми - 5000 доларів.

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Відкрито кримінальне провадження за фактом вимагання грошових коштів, поєднаного з загрозою знищення майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 189 КК України).

Стосовно одного з фігурантів справи обласна прокуратура раніше направила до суду обвинувальний акт за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за повернення якого інші особи також вимагали грошові кошти і були затримані "на гарячому".