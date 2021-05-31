Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ
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Дівчина заблукала і випадково вийшла на підконтрольну територію. Вона сумує за бабусею, яка залишилася на окупованій території.
Про це пише видання Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ. Його журналістка бачилася з дівчиною і спілкувалася з психологом Оленою, яка надає дівчині підтримку. Сама колишня горлівчанка розмовляти з журналістами відмовляється.
За словами психолога, дівчина вночі заблукала, пройшла близько 10 км і вийшла на позиції українських військовослужбовців. Вона просила відвезти її назад у Горлівку, але ті відмовилися і викликали поліцію.
"Я читаю пости і коментарі про те, що дитина втекла і не хоче в "ДНР" жити. Вона мені дзвонить і каже, що їй такі новини надсилають друзі, а це неправда. Прошу її не переживати. А насправді кожна людина говорить через призму своїх поглядів, хтось хоче попіаритись, і ця інформація дуже перебільшена", - розповіла психолог Олена.
За словами психолога, дівчина вже починає сумувати за залишеними на окупованій території бабусею і друзями, але відпустити її в Горлівку не можуть органи опіки, адже вона неповнолітня.
При цьому керівник служби у справах дітей Наталія каже, що дівчина сама не хоче повертатися назад через складні стосунки з бабусею, з якою жила.
Батьки дівчини померли від хвороб, вона вже 4 роки як сирота. Дівчину вже готова прийняти патронатна сім'я. При цьому у неї є родичі в західній частині України.
Нагадаємо, дівчина пішки прийшла на підконтрольну територію України увечері 27 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Ну загубилась, ну не з патріотичних покликань прийшла.
Їй 16 років, отямиться з часом і вирішить що і куди їй треба.
Що що а тут вона цей вибір зробить у вільний спосіб.
Мені одній здається, що в цій фразі два речення суперечать одне одному? "Журналистка виделась с девушкой"? "бывшая горловчанка разговаривать с журналистами отказывается"?
Интересно, она провокатор или просто ******** на всю голову? Щас пацаны танк прогреют и отвезут её в Горловку к бабушке
Хотя память услужливо выталкивает на поверхность такую персону, как Н.Савченко, которая тоже "заохочувала" пацанов, которые потом почему-то попадали в засады.
Хорошая примета. У нее очень сильный ангел раз провернул такое!
Она как актер в пьесе жизни, зачем-то необходима и что-то совершит.
Следовало бы ей помогать и наблюдать за ней.
Что-то у нас так хреново, что вмешиваются ангелы.
Этот ангел - вжопечленец, который пинком под жопу отправил её через минные поля на наши позиции. Или вы думаете, что по ту сторону минных полей совсем никого нет?
Думаю (точнее, надеюсь) на то, что журналистам хватило ума "сдать назад" с темой патриотизма потому, что ещё не известно, не решит ли ребёнок вернуться взад из-за того, что скучает за бабушкой. Надеюсь, что это было сделано в целях безопасности ребёнка. Но зачем было обнародовать этот случай? Чтобы показать, что в Дыре плохо? Разве кто-то сомневается в этом? Или показать патриотичность РЕБЁНКА, подвергнув его опасности в случае возвращения? Жизнь невинного Человека (тем более РЕБЁНКА) должна быть превыше всего у нас в Украине! Не?