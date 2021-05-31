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Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ

Дівчина заблукала і випадково вийшла на підконтрольну територію. Вона сумує за бабусею, яка залишилася на окупованій території.

Про це пише видання Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ. Його журналістка бачилася з дівчиною і спілкувалася з психологом Оленою, яка надає дівчині підтримку. Сама колишня горлівчанка розмовляти з журналістами відмовляється.

За словами психолога, дівчина вночі заблукала, пройшла близько 10 км і вийшла на позиції українських військовослужбовців. Вона просила відвезти її назад у Горлівку, але ті відмовилися і викликали поліцію.

"Я читаю пости і коментарі про те, що дитина втекла і не хоче в "ДНР" жити. Вона мені дзвонить і каже, що їй такі новини надсилають друзі, а це неправда. Прошу її не переживати. А насправді кожна людина говорить через призму своїх поглядів, хтось хоче попіаритись, і ця інформація дуже перебільшена", - розповіла психолог Олена.

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За словами психолога, дівчина вже починає сумувати за залишеними на окупованій території бабусею і друзями, але відпустити її в Горлівку не можуть органи опіки, адже вона неповнолітня.

При цьому керівник служби у справах дітей Наталія каже, що дівчина сама не хоче повертатися назад через складні стосунки з бабусею, з якою жила.

Батьки дівчини померли від хвороб, вона вже 4 роки як сирота. Дівчину вже готова прийняти патронатна сім'я. При цьому у неї є родичі в західній частині України.

Нагадаємо, дівчина пішки прийшла на підконтрольну територію України увечері 27 травня.
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Топ коментарі
+33
я сразу сказал что это даунбаская шлюха бухая заблудившаясь...
а с нее уже начали хероиню лепить типа Надя -2!
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31.05.2021 21:13
+32
гадя вне конкуренции - даже голодовка ее разнесла вширь)))
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31.05.2021 21:18
+28
Она просила отвезти ее обратно в Горловку, но те отказались и вызвали полицию.

... а в полиции сказали, что бы шла домой через то самое поле - она на нём уже всё знает... Девушка из Горловки прошла через минные поля на подконтрольную территорию не из патриотизма, а потому что заблудилась, - СМИ - Цензор.НЕТ 2194
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31.05.2021 21:00
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дайте ей мину и пусть идет обратно
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31.05.2021 21:57 Відповісти
мины в дефиците. только монтажная пена
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31.05.2021 22:06 Відповісти
легенда для шпионов. ***** тоже рассказывал, что его "десантники" заблудились
Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1044
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31.05.2021 22:05 Відповісти
Угу,заблудились во время поисков по украинским лесам и полям орденов-медалей во славу паРашии.
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01.06.2021 03:08 Відповісти
Щось ви тут злі такі піпец.
Ну загубилась, ну не з патріотичних покликань прийшла.
Їй 16 років, отямиться з часом і вирішить що і куди їй треба.
Що що а тут вона цей вибір зробить у вільний спосіб.
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31.05.2021 22:12 Відповісти
Треба побільше таких історій. Такі історії лікують суспільство. Лугандонам треба те саме, що і українцям - щастя, здоров'я і впевненість у завтрішньому дні. Лугандони шукають це у паРаші, а українці на заході. Насправді правда в Україні.
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31.05.2021 22:19 Відповісти
так у сюжеті ТСН вона бреше?
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31.05.2021 22:31 Відповісти
Так пусть идет лесом Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4498
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31.05.2021 22:31 Відповісти
Скорее всего в дыныре начали угрожать и бабушке и знакомым. Это кк в Северной Корее, или в сесеэре бывшем, если кто бежал, то родственников репрессиррвали почти всегда, либо заставляли отказываться. В Сев Корее вообще 3 поколения родни сидят в конц трудовых лагерях. Дыныры ни чем от Сев Кореи не отличается. Только в СК ты должен любить товарища Кима и учить Чучхе, а в Дыныре ты должен любить скрепы и российский мир. А репрессии почти такие же. Всё прелести к вашим услугам: безнадега, не признанные дипломы, исчезновения людей, разграблено все, нижайшие зарплаты, нищенские, задолженности по зарплате, железный занавес, репрессии, аресты и пытки.
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31.05.2021 22:33 Відповісти
Ну от, що правда-то правда: п"яних і закоханих сам Господь оберігає. Перейти на тверезу голову мінні поля людині абсолютно не розуміючій,що то воно є таке,практично,неможливо.Не кожен професіонал щасливо подолає їх навіть удень,а тут уночі,та й ще,практично,дитина. Але,скоріш за все,отоє чортеня було-таки під га-а-арною "мухою"
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31.05.2021 22:51 Відповісти
За таку "відвертість" психологу потрібно язика підрізати. Не твоя справа, ******, давати інтерв'ю. Іде війна і пропагандисти повинні з цього випадку видавити максимум на користь держави. Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2873
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31.05.2021 23:01 Відповісти
Совок в жопі грає?
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31.05.2021 23:38 Відповісти
Ваш опонент в дечому все таки правий. Україна повинна на восьмому році війни навчитися перемагати інформаційно.
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01.06.2021 01:37 Відповісти
За рахунок брехні та фейків?
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01.06.2021 07:01 Відповісти
Ні. За рахунок грамотної подачі інформаціі.
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01.06.2021 14:05 Відповісти
Ти вважаєш, якщо брехню назвати "грамотною подачою інформації", то це щось змінить по суті?
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01.06.2021 14:10 Відповісти
Я не кажу вигадувати щось на кшталт "розп'ятих руцкаязичних мальчіков". Але інформацію можна і треба подавати з розумом. Чому би, наприклад, не запропонувати цій дівчині за державний рахунок закінчити тут якийсь заклад освіти, надати безкоштовне місце в гуртожитку, знайти місце праці поки в гуртожитку живе і паралельно вчиться, а потім не подати це гарно в новинах?
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01.06.2021 17:09 Відповісти
І хто буде подавати цю інформацію? Канали Бєні? Пінчука? Ахметова? Якій країні це потрібно? Країні зеленого бидлолюмпену? Та навіть якщо нова ******* прахвесіаналов почне щось робити в запропонованому вами напрямку - отримаєм разпятих мальчікав. Краще хай буде чиста правда, без прикрас.
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02.06.2021 12:15 Відповісти
какие патриотические чувства у девушки в 16 лет альо? Ей еще в куклы играть и математику зубрить, не женское это дело из-за патриотизма по миному полю шастать.
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31.05.2021 23:23 Відповісти
ну чому ми такі злі, хіба ця дитина чим завинила?
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31.05.2021 23:31 Відповісти
Это сепарская шмара, пробуханая и ********* вдоль и поперек!
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01.06.2021 01:31 Відповісти
Аді, єк вона варе Українов кленцувала-єс і визирає москаля, гейби рідного дєді з терхівками - то най щезне, то раз гукля прокуратна, ніц наша дівка. Най паде бефель: у кайданки взяти, гаптах тримати, і під жовнірськими кольбами най чімхає анцвай домів на Лугандінщину. Гаптах, гукле виволана, кацаба, здрайцо!
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31.05.2021 23:31 Відповісти
Об этом пишет издание Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ. Его журналистка виделась с девушкой и общалась с психологом Еленой, которая оказывает девушке поддержку. Сама бывшая горловчанка разговаривать с журналистами отказывается.Источник: https://censor.net/ru/n3268605

Мені одній здається, що в цій фразі два речення суперечать одне одному? "Журналистка виделась с девушкой"? "бывшая горловчанка разговаривать с журналистами отказывается"?
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31.05.2021 23:32 Відповісти
Ну видеться - это ж не разговаривать. Пришла, увидела, была послана нахрен.
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01.06.2021 00:36 Відповісти
Якщо у неї є тут на неокупованій території родичі, то могли б відвезти її назад до бабусі і друзів. В цій історії більше політики, ніж здорового глузду.
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31.05.2021 23:35 Відповісти
Каким образом? Сказать местной кацапне "мы щас деваху в Горловку подкинем, а вы по нам пока не стреляйте". Так чтоли?
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01.06.2021 00:37 Відповісти
"вышла на позиции украинских военнослужащих. Она просила отвезти ее обратно в Горловку"
Интересно, она провокатор или просто ******** на всю голову? Щас пацаны танк прогреют и отвезут её в Горловку к бабушке
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01.06.2021 00:34 Відповісти
Просто радистка Кэт... Все высмотрела, дурочку включила...
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01.06.2021 01:30 Відповісти
Подібним чином та горловчанка намагалася заохотити українських військових до наступу і звільнення Горловки.
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01.06.2021 01:41 Відповісти
Ох! Я как-то даже не подумал про такой поворот.

Хотя память услужливо выталкивает на поверхность такую персону, как Н.Савченко, которая тоже "заохочувала" пацанов, которые потом почему-то попадали в засады.
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01.06.2021 13:53 Відповісти
Насправді то був звісно сарказм.
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01.06.2021 14:03 Відповісти
Да я вас понял.
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01.06.2021 14:15 Відповісти
Как бы там ни было, что бы там ни было, но даже леший водил-водил заблудшую овцу, а в рiднi терени вивiв... Карл, слышишь, сквозь минные поля не в каазлабад - а в рiдну неньку...
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01.06.2021 01:39 Відповісти
Як прізвище отієї дівчинки і у якій із західноукраїнських областей України проживають її родичі? Питання не задано просто так.
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01.06.2021 03:13 Відповісти
Разведывала позиции, случайно напоролась на бойцов и выклала легенду о своей больной бабушке. Явилась в блиндаж за романтическими приключениями ( такого на войне вдоль и впоперек). Там бы командирам разобраться, что произошло на самом деле. Может и провокаторша, какая. Русский мир он весь в медовых ловушках. Так что надо бы разобраться, чтоб потом было не "мучительно больно за бесцельно потраченные" теплые чувства к ней. Уже был дедуля с банкой меда. Ничего не научил, похоже.
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01.06.2021 04:00 Відповісти
ШО ЗА ПЗДНЯ !!!??? БОЙЦЫ ВСУ ГОВОРИЛИ, ЧТО ОНА ИМ СКАЗАЛА, ЧТО БОЛЬШЕ ТАМ НАХОДИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ !!!
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01.06.2021 04:12 Відповісти
Та скоріше за все,що подзвонили її бабця і друзі,щоби не патякала про своє небажання повертатись до ДРчиЛНДР,бо там їм усім настане капець.
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01.06.2021 16:25 Відповісти
НА ПОЛИГРАФ БЫ... !)
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01.06.2021 16:39 Відповісти
а я сразу сказал, что бухая.
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01.06.2021 07:58 Відповісти
Она в 16 прошла минные поля!!!
Хорошая примета. У нее очень сильный ангел раз провернул такое!
Она как актер в пьесе жизни, зачем-то необходима и что-то совершит.
Следовало бы ей помогать и наблюдать за ней.
Что-то у нас так хреново, что вмешиваются ангелы.
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01.06.2021 08:08 Відповісти
"У нее очень сильный ангел раз провернул такое"
Этот ангел - вжопечленец, который пинком под жопу отправил её через минные поля на наши позиции. Или вы думаете, что по ту сторону минных полей совсем никого нет?
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01.06.2021 14:17 Відповісти
СКОЛЬКО ЖЕ ГОРЯ ИЗ ЗА ПУТИНА !!! КОГДА ЖЕ ОН ОТВЕТИТ ЗА ВСЕ СВОИ ГРЕХИ !!!???
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01.06.2021 16:38 Відповісти
А зачем же она с собой документы взяла, если "просто заблудилась"?

Думаю (точнее, надеюсь) на то, что журналистам хватило ума "сдать назад" с темой патриотизма потому, что ещё не известно, не решит ли ребёнок вернуться взад из-за того, что скучает за бабушкой. Надеюсь, что это было сделано в целях безопасности ребёнка. Но зачем было обнародовать этот случай? Чтобы показать, что в Дыре плохо? Разве кто-то сомневается в этом? Или показать патриотичность РЕБЁНКА, подвергнув его опасности в случае возвращения? Жизнь невинного Человека (тем более РЕБЁНКА) должна быть превыше всего у нас в Украине! Не? Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6108
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01.06.2021 16:58 Відповісти
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