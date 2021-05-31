Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП
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Олександрові Божку не вистачило голосів для того, щоб продовжити участь у конкурсі, через те, що його не підтримали депутат "СН" Євген Соболь і депутат "За майбутнє" Катерина Коваль. При цьому кандидатуру Божка підтримували міжнародні експерти.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Божко - принциповий і сміливий прокурор, який проводив розслідування проти Андрія Портнова - який зараз є смотрящим по судах та правоохоронних органах Офісу президента. Портнов відкрито погрожував прокурору Божку і заблокував розслідування проти себе в судах, яке було відкрито за генпрокурора Рябошапки", - пише Бутусов.
Він вказав, що Соболь потрапив до конкурсної комісії від партії влади, а Коваль - "від групи, яка безпосередньо контролюється Офісом".
"Зняття з конкурсу Божка силами "слуг народу" - очевидна демонстрація, що Зеленський, Портнов і Татаров хочуть мати ручного прокурора на чолі САП, явно не для боротьби з корупцією діючої влади, а для виконання замовлень", - вважає Бутусов.
Він нагадує, що можна підписати петицію за звільнення Олега Татарова - колишнього адвоката Андрія Портнова, який зараз є заступником глави Офісу президента.
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Только в этом причина.
При этом кандидатуру Божко поддерживали международные эксперты.
Каломойша и его борцун с олигархами против цивилизованного мира.
Малоросам радость.
" Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" заместительницу Ермака "
Яка Європа, яке НАТО, яка цивілізація?
Фсб-шний "смотрящий", з повноваженнями президента, тягне країну в мордор, поки ВАЗеленський вішає локшину на вуха лохів.
...
А должны были поддержать?
Зєлю геть. Дострокові.
Ще раз, дібільне, який існує спосіб дострокового припиненя повноважень вибраного тобою блазня? Назви хоч один! В тебе таких немає?!!! Ти провокатор та кацапська гнида.
Зебня, можете порадоваться за них....
Поэтому принципиальные и честные там даром не нужны.
Но конечно, эти "зеленые" мошенники и шарлатаны нарассказывали казочок, что такого не будет, но перед выборами, чего только не набрешеш, но опять то же самое, уже не удивительно.