Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП

Олександрові Божку не вистачило голосів для того, щоб продовжити участь у конкурсі, через те, що його не підтримали депутат "СН" Євген Соболь і депутат "За майбутнє" Катерина Коваль. При цьому кандидатуру Божка підтримували міжнародні експерти.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Божко - принциповий і сміливий прокурор, який проводив розслідування проти Андрія Портнова - який зараз є смотрящим по судах та правоохоронних органах Офісу президента. Портнов відкрито погрожував прокурору Божку і заблокував розслідування проти себе в судах, яке було відкрито за генпрокурора Рябошапки", - пише Бутусов.

Він вказав, що Соболь потрапив до конкурсної комісії від партії влади, а Коваль - "від групи, яка безпосередньо контролюється Офісом".

"Зняття з конкурсу Божка силами "слуг народу" - очевидна демонстрація, що Зеленський, Портнов і Татаров хочуть мати ручного прокурора на чолі САП, явно не для боротьби з корупцією діючої влади, а для виконання замовлень", - вважає Бутусов.

Він нагадує, що можна підписати петицію за звільнення Олега Татарова - колишнього адвоката Андрія Портнова, який зараз є заступником глави Офісу президента.

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