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Новини Політика України
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Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП

Олександрові Божку не вистачило голосів для того, щоб продовжити участь у конкурсі, через те, що його не підтримали депутат "СН" Євген Соболь і депутат "За майбутнє" Катерина Коваль. При цьому кандидатуру Божка підтримували міжнародні експерти.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Божко - принциповий і сміливий прокурор, який проводив розслідування проти Андрія Портнова - який зараз є смотрящим по судах та правоохоронних органах Офісу президента. Портнов відкрито погрожував прокурору Божку і заблокував розслідування проти себе в судах, яке було відкрито за генпрокурора Рябошапки", - пише Бутусов.

Він вказав, що Соболь потрапив до конкурсної комісії від партії влади, а Коваль - "від групи, яка безпосередньо контролюється Офісом".

"Зняття з конкурсу Божка силами "слуг народу" - очевидна демонстрація, що Зеленський, Портнов і Татаров хочуть мати ручного прокурора на чолі САП, явно не для боротьби з корупцією діючої влади, а для виконання замовлень", - вважає Бутусов.

Він нагадує, що можна підписати петицію за звільнення Олега Татарова - колишнього адвоката Андрія Портнова, який зараз є заступником глави Офісу президента.

Читайте також: Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов
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Топ коментарі
+33
Зеленые ничтожества! Боятся допустить в свое болото хоть одно инородное тело.
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31.05.2021 21:13
+22
Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП - Цензор.НЕТ 2707
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31.05.2021 21:17
+18
* Александру Божко не хватило голосов для того, чтобы продолжить участие в конкурсе, из-за того, что его не поддержали депутат "СН" Евгений Соболь и депутат "За будущее" Бени Екатерина Коваль.
При этом кандидатуру Божко поддерживали международные эксперты.

Каломойша и его борцун с олигархами против цивилизованного мира.
Малоросам радость.
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31.05.2021 21:23
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А какая разница Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП - Цензор.НЕТ 8152
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31.05.2021 21:12 Відповісти
Зеленые ничтожества! Боятся допустить в свое болото хоть одно инородное тело.
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31.05.2021 21:13 Відповісти
Це все тому що "Зеленський стає державним діячем"(с) Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП - Цензор.НЕТ 4448
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31.05.2021 21:15 Відповісти
Да,уж.....Когда убеждаешь себя в правильном выборе.
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31.05.2021 21:26 Відповісти
Это потому что хуже не будет.Голосуйте за не лоха,писалось здесь все 2018-2019 года.
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01.06.2021 00:01 Відповісти
Нарід схаває. Йому зараз не до цього. Святкує "кінець епохи бідності" і "зниження" тарифів.
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31.05.2021 21:17 Відповісти
Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП - Цензор.НЕТ 2707
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31.05.2021 21:17 Відповісти
Зелені уроди хочуть перетворити Країну на "бееесуелу"
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31.05.2021 21:20 Відповісти
Прикольно... а что вы сделали что бы этого не случилось?
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31.05.2021 22:01 Відповісти
Рост ниже нормы и нормативы по физкультуре не сдал наверное...
Только в этом причина.
Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП - Цензор.НЕТ 7415
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31.05.2021 21:21 Відповісти
* Александру Божко не хватило голосов для того, чтобы продолжить участие в конкурсе, из-за того, что его не поддержали депутат "СН" Евгений Соболь и депутат "За будущее" Бени Екатерина Коваль.
При этом кандидатуру Божко поддерживали международные эксперты.

Каломойша и его борцун с олигархами против цивилизованного мира.
Малоросам радость.
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31.05.2021 21:23 Відповісти
а кстати дэ нашэ горэ сынок мамы Рымы.. шо опять на шконке валяется под капельницами??!! колы ж воно вознесется то..
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31.05.2021 21:33 Відповісти
Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП - Цензор.НЕТ 404 З тої ж "опери".
" Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" заместительницу Ермака "

Яка Європа, яке НАТО, яка цивілізація?
Фсб-шний "смотрящий", з повноваженнями президента, тягне країну в мордор, поки ВАЗеленський вішає локшину на вуха лохів.
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31.05.2021 21:28 Відповісти
Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП - Цензор.НЕТ 5711

...
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31.05.2021 21:29 Відповісти
Поставлять якогось цуцика портновського
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31.05.2021 21:33 Відповісти
Написано 2 года назад, а звучит как сказанное сегодня.
Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП - Цензор.НЕТ 9588
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31.05.2021 21:43 Відповісти
Не поддержали... Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП - Цензор.НЕТ 9010
А должны были поддержать? Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП - Цензор.НЕТ 8698
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31.05.2021 21:54 Відповісти
Должньі бьі, если бьі не бьіли подельниками, холуями Портнова.
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31.05.2021 21:57 Відповісти
Українець спить і пускає бульби з носу. Його будинок з майном шахраї продають, жінку гвалтують грабіжники, а дітей розгонюють по світах. Іноді треба і прокидатись.
Зєлю геть. Дострокові.
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31.05.2021 22:01 Відповісти
Так це ти, дібіле, привів до хати цих шахраїв! А тепер, із під ліжка, тявкаєш: - "зєлю гєть, досракові". Тільки шахраям до сраки твоє тявкання, бо ти ніхто, просто тупий бидло-люмпен.
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31.05.2021 23:27 Відповісти
Ботоферма Мародера привела Зєлю. Перед першим туром вся ваша мерзота продажна тільки проти Юлі працювала, Зєлю ніхто не чипав. Мародер вам дав команду
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01.06.2021 04:40 Відповісти
Ви і зараз два роки тільки лайном кидаєтесь, а і слова про дострокові не сказали. Бо Пєця в дупі з рейтингом? А Зєля дає добре Пєцє заробити? За 2020й Пєця вдвічі став багатшим?
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01.06.2021 04:43 Відповісти
Інфантильний недоумок, ти закон про імпічмент читав? Ні? Чи просто не розумієш прочитаного, тому що ідіот? Ботоферма? Не дивись в зеркало, та навколо себе - не побачиш ботоферму, клінічний брехун. Так скажи, дибіле, яким способом ти збираєшся відсторонити від влади вибраного тобою блазня, для реалізації "дострокових"? Немає ідей? Весь твій трьоп - це галас обісравшогося, для відволікання уваги від брудних штанів. Обтікай, утупок.
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01.06.2021 07:00 Відповісти
Знову у продажного троля з ботоферми Мародера у роті тільки лайно для харкання. Але продажний троль з ботоферми Мародера не розуміє, що його засрану, продажну пику видно, як роялю в кущах. Бо він виконує методичку Мародера - поділити українське суспільство на непримиренних зебілів і мародерів, де нормальній людині нема місця. Щоб Мародер в цій мутній водичці уник відповідальності. Ніякої іншої логіки в діях мародерського троля нема.
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01.06.2021 12:36 Відповісти
Щоб відкрили тобі двері в них треба хочаб постукати. Але мародерські тролі харкають лайном в ці двері, а не стукають з вимогою виселятись свойому слузі.
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01.06.2021 12:38 Відповісти
Як добре ти охарактеризував свою діяльність: - "поділити українське суспільство на непримиренних зебілів і мародерів"! І найголовніше використовуєш повний набір кліше, вигаданих в лахті!
Ще раз, дібільне, який існує спосіб дострокового припиненя повноважень вибраного тобою блазня? Назви хоч один! В тебе таких немає?!!! Ти провокатор та кацапська гнида.
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01.06.2021 12:49 Відповісти
А який був спосіб втечі Януковіча? Продажний троль російськгого мародера може надати спосіб?
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01.06.2021 18:43 Відповісти
А овоча викинули за допомогою Майдану. Не знав? Забув, ти ж ветеран Майдану, що правда на ньому ти не був, засипався на першому ж питанні. А з ким ти збираєшся влаштувати новий Майдан? З прихильниками опоблоку? Чи з зеленим бидлолюмпеном? Ні! Ти на Майдан не збираєшся. Ти збираєшся відробляти грошики Бєні.
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02.06.2021 12:09 Відповісти
Це для тих хто думає "царь" добрий "бояри" погані!!!
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31.05.2021 22:06 Відповісти
Так а когда они уже клоуна уволят?😁
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31.05.2021 22:09 Відповісти
ЗЄ, прокидайся! З тебе мальють "луку", 1,5м без капелюха і опцасів!
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31.05.2021 22:11 Відповісти
Ну хоть тут эти мрази сегодня оторвалась.
Зебня, можете порадоваться за них....
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31.05.2021 22:13 Відповісти
Зай гезунд, патц!
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31.05.2021 22:36 Відповісти
А кто не хочет у власти контролировать правоохранительную систему, пока они ее контролируют, пока не сидят Бутусов: Прокурора Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП - Цензор.НЕТ 5
Поэтому принципиальные и честные там даром не нужны.
Но конечно, эти "зеленые" мошенники и шарлатаны нарассказывали казочок, что такого не будет, но перед выборами, чего только не набрешеш, но опять то же самое, уже не удивительно.
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31.05.2021 22:18 Відповісти
Все эти мрази вроде Портнова/зеЛе/ерМака/татаровА/люськи будут драпать кто куда.очень скоро
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31.05.2021 22:20 Відповісти
Тоже мені новина! Всім відомо, що в Україні судами керує один пітарок з Москви але «мудрому наріду» на це насрати-видно забули як смакують рідні діти на вечерю.
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31.05.2021 22:35 Відповісти
суки
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31.05.2021 23:10 Відповісти
Постоянно слышу, что зе! неопытный политк, отсюда и проблемы. Это неправда. И хамство, и титушки, и кортежи у него намного круче, чем у позднего януковича.
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31.05.2021 23:47 Відповісти
А ГДЕ ЭТА ПОРТЯНКА ВОНЮЧАЯ ЗАШИФРОВАЛАСЬ !?)
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01.06.2021 04:09 Відповісти
Найдется хоть кто-то ,кто портянку бошку отторвет?
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01.06.2021 09:05 Відповісти
 
 